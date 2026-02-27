Hot Spot 2 Much: మంచి కాన్సెప్ట్తో సినిమాలు వస్తే.. థియేటర్ అయినా.. ఓటీటీ అయినా ప్రేక్షకులు బ్రహ్మరథం పడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే 2024లో ఓటీటీ వేదికగా విడుదలైన హాట్ స్పాట్ మూవీ.. ఇప్పుడు సీక్వెల్తో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. ఇప్పటికే తమిళ వర్షన్ ఓటీటీలోకి వచ్చేయగా.. తాజాగా తెలుగు వర్షన్ ఆహాలోకి వచ్చేసింది. నేటి నుంచి (ఫిబ్రవరి 27) స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. పార్ట్-1 మంచి విజయాన్ని సాధించడంతో.. మరింత బలమైన కథాంశంతో మేకర్స్ సీక్వెల్ను సిద్ధం చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ చిత్రాన్ని యువ దర్శకుడు విఘ్నేశ్ కార్తీక్ తెరకెక్కించగా.. అనిల్ రెడ్డి ఎం, ముని చంద్రారెడ్డి ఎన్, ఇందుకుమార్ ఎం ఈ సినిమాను నిర్మించారు. ప్రముఖ నటి ప్రియా భవాని శంకర్, సీనియర్ నటుడు MS భాస్కర్, నటుడు తంబి రామయ్య తదితరులు కీలక పాత్రల్లో నటించారు.
ప్రస్తుత సమాజంలో చోటుచేసుకున్న కొన్ని వాస్తవ సంఘటనలను ప్రేరణగా తీసుకుని.. విభిన్న కథలను ఒకే కాన్సెప్ట్లో మేళవిస్తూ సినిమాను రూపొందించినట్లు తెలుస్తోంది. వినోదం మాత్రమే కాకుండా.. ప్రేక్షకులను ఆలోచింపజేసే సామాజిక అంశాలను కూడా జోడించినట్లు మేకర్స్ చెబుతున్నారు.
హాట్ స్పాట్ పార్ట్ 1 కాన్సెప్ట్ ఏంటి..?
ఈ సినిమా ఒకే కథ కాదు.. నాలుగు విభిన్న కథలను ఒకే కాన్సెప్ట్తో మిళితం చేసిన ఆంథాలజీ తరహా తెరకెక్కించాడు దర్శకుడు. ఆధునిక సమాజంలో ప్రేమ, మోసం, నమ్మకం, వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ వంటి అంశాల చుట్టూ కథలు తీసుకువెళుతూ చక్కగా చూపించాడు. సోషల్ మీడియా ద్వారా పరిచయమైన ఇద్దరి మధ్య ప్రేమ ఎలా అనుమానాల వల్ల సంక్షోభానికి దారి తీస్తుందో చూపించాడు. దంపతుల మధ్య నమ్మకంలేకపోతే జీవితం ఎలా మారిపోతుంది..? యువతలో తాత్కాలిక ఆకర్షణలు, శారీరక సంబంధాలపై ఉన్న అపోహలు ఎలా సమస్యలకు కారణమవుతాయి..? ఇలా డిఫరెంట్ స్టోరీలు చూపించాడు.
హాట్ స్పాట్ సీక్వెల్ స్టోరీ ఇలా..
హాట్ స్పాట్ మూవీ కొనసాగింపుగా ఈ సినిమా కథ మొదలవుతుంది. ఓ ప్రొడ్యూసర్కు కథ చెప్పేందుకు వెళ్లిన డైరెక్టర్ మహమ్మద్ షరీఫ్ (విఘ్నేశ్ రాజా).. ఆ నిర్మాత కుమార్తెనే పెళ్లి చేసుకుంటాడు. హాట్ స్పాట్ 2 లో ఇదే నిర్మాతకు శిల్ప (ప్రియా భవానీ శంకర్) అనే అమ్మాయి కథ చెప్పేందుకు వస్తుంది. హీరోలపై పిచ్చిగా అభిమానం పెంచుకున్న ఇద్దరి కుర్రాళ్ల పరిస్థితి ఏమైంది..? ఒక కథ కాగా.. ప్రస్తుతం యువత వస్త్రధారణ గురించి మరో కథ. ట్రావెల్ లవ్ స్టోరీని మూడో కథగా తీసుకున్నాడు. ఈ మూడు స్టోరీలను విన్న ప్రొడ్యూసర్.. ఏ కథకు ఒకే చెప్పాడు..? ఈ నిర్మాతకే కథ చెప్పేందుకు శిల్ప ఎందుకు వచ్చింది..? ఆమె నిజంగానే దర్శకురాలు కావాలని వచ్చిందా..? షరీఫ్తో శిల్పకు ఉన్న రిలేషన్ ఏంటి..? ఈ విషయాలన్ని తెలియాలంటే ఆహాలో హాట్ స్పాట్ సీక్వెల్ చూడాల్సిందేనని అంటున్నారు మేకర్స్.
Also Read: Virosh Gold: 10 నెలల కష్టం.. కిలోల కొద్దీ బంగారం..విజయ్ దేవరకొండ – రష్మిక మందన్న పెళ్లి నగల వెనుక కథ
Also Read: Vijay Divorce: 25 ఏళ్ల తర్వాత హీరో విజయ్ తో విడాకులు కోరిన భార్య.. ఆ హీరోయిన్ వల్లేనా ఇదంతా..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.