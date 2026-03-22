Project Hail Mary: హాలీవుడ్ ప్రాజెక్ట్ కోసం రంగంలోకి హృతిక్.. మార్చ్ 26న రిలీజ్..

Project Hail Mary:"జాదూ వర్సెస్ రాకీ" అంటూ ఒక ప్రత్యేక వీడియోలో హృతిక్ రోషన్ తన సూపర్ హిట్ సాంగ్ తన తొలి చిత్రం ‘కహో నా ప్యార్ హై’లోని 'ఏక్ పల్ కా జీనా' ఐకానిక్ స్టెప్ను ఈ హాలీవుడ్ చిత్రంలోని ఏలియన్ క్యారెక్టర్ 'రాకీ'కి నేర్పిస్తున్నట్లు చూపించడం విశేషం. హృతిక్, రాకీల మధ్య ఉన్న దోస్తినీ చూసి, 'కోయీ.. మిల్ గయా'లోని హృతిక్ పాత ఏలియన్ స్నేహితుడు 'జాదూ' క్యూట్గా రియాక్ట్ అవ్వడం ఈ వీడియోలో మెయిన్ అట్రాక్షన్ గా నిలిచింది.
హాలీవుడ్ స్టార్ హీరో ర్యాన్ గోస్లింగ్ నటించిన ఈ చిత్రం, 'ది మార్షియన్' ఫేమ్ ఆండీ వీర్ రాసిన బెస్ట్ సెల్లింగ్ నవల ఆధారంగా తెరకెక్కించారు. డిసెంబర్ 2025లో ఈ నవలపై తనకున్న ఇష్టాన్ని హృతిక్ సామాజిక మాధ్యమం వేదికా షేర్ చేసారు. ఇప్పుడు అదే సినిమాను మన దేశంలో ప్రమోట్ చేయడానికి నడుం బిగించారు. హృతిక్ లాంటి స్టార్ హీరో తమ సినిమాను ప్రమోట్ చేయడం పట్ల సోనీ పిక్చర్స్ ఇండియా వాళ్లు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు.
ఫిల్ లార్డ్ మరియు క్రిస్టోఫర్ మిల్లర్ దర్శకద్వయం డైరెక్ట్ చేసిన ఈ చిత్రంలో ర్యాన్ గోస్లింగ్, సాండ్రా హుల్లర్, కెన్ లెయుంగ్ తదితరులు కీ రోల్ పోషించడం విశేషం. ఈ చిత్రాన్ని ఇంగ్లీష్, హిందీ, తెలుగు, తమిళం భాషల్లో ఐమాక్స్ ఫార్మాట్లో ఈ చిత్రం భారత దేశంలో 2026 మార్చ్ 26న రిలీజ్ కాబోతుంది. హృతిక్ ప్రమోషన్స్ తో ఈ సినిమాకు ఎలాంటి వసూళ్లు దక్కుతాయో చూడాలి.
