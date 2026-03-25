Project Hail Mary: హాలీవుడ్ ప్రాజెక్ట్ కోసం ఒక్కటైన హృతిక్, ర్యాన్ గ్లాస్లింగ్స్.. స్పెషల్ చిట్ చాట్..

Hrithik Roshan Promots Hollywood movie: భారత సూపర్ స్టార్ హృతిక్ రోషన్, హాలీవుడ్ స్టార్ ర్యాన్ గాస్లింగ్ మొదటిసారిగా ఒక ఎక్స్క్లూజివ్ గా వర్చువల్ సంభాషించకున్నారు. స్పేస్, సైన్స్, సినిమాలపై తమకున్న ఇంట్రెస్టింగ్ ను ఈ సందర్భంగా ఇద్దరు గ్లోబల్ ఐకాన్స్ చేసిన ఈ ముఖాముఖి వరల్డ్ వైడ్ గా ఉన్న మూవీ లవర్స్ ను ఎంతగానో ఆకట్టుకునేలా చేస్తోంది.
వీరు ప్రధానంగా రాబోయే సైన్స్ ఫిక్షన్ చిత్రం "ప్రాజెక్ట్ హెయిల్ మేరీ" చుట్టూ సాగడం విశేషం. ఈ సందర్భంగా హృతిక్ రోషన్ నటించిన సూపర్ హిట్ సైన్స్ ఫిక్షన్ చిత్రం 'కోయి... మిల్ గయా'కి ఈ కొత్త చిత్రానికి ఉన్న పోలికలను ఇద్దరు స్టార్స్ గుర్తు చేసుకున్నారు. ఇద్దరు స్టార్స్ కూడా ఒకరి టాలెంట్ ను మరొకరు ప్రశంసించుకోవడమే కాకుండా, ఫ్యూచర్ లో కలిసి పనిచేసే అవకాశాలపై కూడా వారు సూచనలు, సలహాలు ఇచ్చారు.
ఫిల్ లార్డ్, క్రిస్టోఫర్ మిల్లర్ డైరెక్ట్ చేసిన 'ప్రాజెక్ట్ హెయిల్ మేరీ'ఈ చిత్రంలో ర్యాన్ గాస్లింగ్ మెమరీ లాస్ కి గురైన రైలాండ్ గ్రేస్ పాత్రను పోషించారు. శాండ్రా హుల్లెర్, లియోనెల్ బాయిస్ తదితరులు ఇప్పటికే లీడ్ రోల్స్ లో యాక్ట్ చేశారు.
అమెజాన్ MGM స్టూడియోస్ సమర్పిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని సోనీ పిక్చర్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తోంది. ఈ సినిమా 26 మార్చి 2026న ఇంగ్లీష్, హిందీ, తమిళ్, తెలుగు భాషల్లో భారతదేశ వ్యాప్తంగా IMAX, అలాగే ఇతర ప్రీమియం ఫార్మాట్లలో భారీ ఎత్తున విడుదల కానుంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.