Hyper Aadi Varshini Marriage: తెలుగు బుల్లితెరపై తనదైన కామెడీ టైమింగ్, పంచ్ డైలాగ్లతో తిరుగులేని గుర్తింపు సంపాదించుకున్న కమెడియన్ హైపర్ ఆది. జబర్దస్త్ వేదికగా కెరీర్ ప్రారంభించి, ప్రస్తుతం టెలివిజన్ షోలు, సినిమాలతో బిజీగా ఉన్న ఆది కెరీర్ ఎంత హాట్ టాపికో.. ఆయన వ్యక్తిగత జీవితం, ముఖ్యంగా పెళ్లి గురించిన వార్తలు అంతే ఆసక్తికరంగా మారుతుంటాయి.
గతంలో యాంకర్ వర్షిణితో పాటు పలువురు నటీమణులతో ఆది పెళ్లి అంటూ సోషల్ మీడియాలో రకరకాల పుకార్లు షికార్లు చేశాయి. తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్న హైపర్ ఆది, తన పెళ్లిపై వస్తున్న రూమర్లకు ఫుల్ స్టాప్ పెడుతూనే, అసలు తాను ఎప్పుడు పెళ్లి చేసుకుంటాడనే విషయంపై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశాడు.
ప్రస్తుతం సమాజంలో జరుగుతున్న కొన్ని సంఘటనలు చూస్తుంటే పెళ్లి అంటేనే భయం వేస్తోందని ఆది సంచలన నిజం పంచుకున్నాడు. "పెళ్లి అనేది కేవలం ఇద్దరు వ్యక్తుల కలయిక మాత్రమే కాదు. అది జీవితాంతం కొనసాగే ఒక పెద్ద బాధ్యత. అందుకే తొందరపడి నిర్ణయం తీసుకోకూడదు, జీవిత భాగస్వామిని ఎన్నుకునే విషయంలో ఎంతో ఆలోచన అవసరం" అని ఆది పేర్కొన్నాడు.
తన చిన్ననాటి రోజుల ప్రేమ గురించి కూడా మాట్లాడుతూ.. అప్పట్లో ఫోన్లు, సోషల్ మీడియా లేవని, కేవలం చూపులతోనే అమాయకమైన, స్వచ్ఛమైన ప్రేమ ఉండేదని గుర్తుచేసుకున్నాడు. తాను ఒక మంచి భర్తగా మారడానికి, తనలో కొన్ని ప్రత్యేక లక్షణాలు ఉండాలని భావించిన తర్వాతే పెళ్లి పీటలు ఎక్కుతానని ఆది స్పష్టం చేశాడు. ఆయనకు ఉండాల్సిన ఆ క్వాలిటీస్ ఏంటంటే.. కోపాన్ని తగ్గించుకుని, ఓపికగా ఉండటం నేర్చుకోవాలి. స్వయంగా కష్టపడి కుటుంబాన్ని పోషించగలగాలి. ఇంటి సమస్యలను రచ్చకెక్కించకుండా, నాలుగు గోడల మధ్యే పరిష్కరించుకోవాలి. భార్య భావాలను గౌరవిస్తూ, ఆమెకు భర్తగానే కాకుండా ఒక మంచి స్నేహితుడిలా, కుటుంబ సభ్యుడిలా తోడుండాలి.
గతంలో యాంకర్ వర్షిణితో పెళ్లి అంటూ వచ్చిన వార్తల్లో ఎలాంటి నిజం లేదని, అవన్నీ కేవలం ఊహాగానాలేనని ఈ వ్యాఖ్యలతో తేలిపోయింది. ప్రస్తుతం కెరీర్పైనే పూర్తి దృష్టి పెట్టిన హైపర్ ఆది, తనకు తాను పెట్టుకున్న ఈ జీవిత ప్రమాణాలు, విలువలు నెరవేరినప్పుడే సరైన సమయం చూసి పెళ్లి చేసుకుంటానని క్లారిటీ ఇచ్చాడు. దీంతో "హైపర్ ఆది పెళ్లి ఎప్పుడు?" అనే ప్రశ్నకు ప్రస్తుతానికైతే సమాధానం దొరకలేదు కానీ, పెళ్లి పట్ల ఆయనకున్న బాధ్యతాయుతమైన ఆలోచనలు మాత్రం ఇప్పుడు అభిమానులను తెగ ఆకట్టుకుంటున్నాయి.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook