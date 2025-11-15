English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Ibomma Close: ఇక iBomma శాశ్వతంగా క్లోజ్.. నిర్వాహకుడు రవి అరెస్ట్..

Ibomma Telugu Close News: కరేబియన్ దీవుల్లో ఐ బొమ్మను నిర్వహిస్తున్న రవిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఫ్రాన్స్ నుంచి హైదరాబాద్ వస్తుండటం గుర్తించి ఎంతో చాకచక్యంగా అతడిని పట్టుకున్నారు. ఇప్పటికే దీనిపై ప్రత్యేకమైన దర్యాప్తును కూడా చేపట్టినట్లు తెలుస్తోంది.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Nov 15, 2025, 10:11 AM IST

Ibomma Telugu Close News: సినిమా పరిశ్రమకు ఎంతో కాలంగా తలనొప్పిగా మారిన ప్రముఖ పైరసీ వెబ్సైట్ iBomma నిర్వాహకుడిని హైదరాబాద్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేసినట్లు వెల్లడించారు. కరీబియన్ దీవుల నుంచి ఈ వెబ్‌సైట్‌ను నిర్వహిస్తున్న ఇమ్మడి రవిని (Immadhi Ravi) నవంబర్ 14వ తేదీన కూకట్పల్లికి సంబంధించిన సెంట్రల్ క్రైమ్ స్టేషన్ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు అధికారికంగా వెల్లడించారు. ఫ్రాన్స్ నుంచి హైదరాబాద్‌కు చేరుకున్న వెంటనే పోలీసులు ఎంతో చాకచక్యంగా అతడిని పట్టుకున్నట్లు తెలిపారు. అంతేకాకుండా అతనిపై త్వరలోనే ప్రత్యేకంగా దర్యాప్తు చేయబోతున్నట్లు కూడా తెలుస్తోంది. 

గత కొన్ని రోజులుగా తెలుగు సినిమా నిర్మాతలు iBomma వెబ్‌సైట్‌పై తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తూ ఎన్నోసార్లు సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులతోపాటు తెలంగాణ ఉన్నత పోలీసు అధికారులకు ఫిర్యాదులు చేశారు. ముఖ్యంగా సినిమాలు విడుదలైన తొలిరోజే హై క్వాలిటీ తో అక్రమంగా ఈ వెబ్సైట్లో ఉంచడం వల్ల బాక్స్ ఆఫీస్ వద్ద కలెక్షన్లు భారీగా దెబ్బతింటున్నాయని పోలీసులతో నిర్మాతలు ఆవేదన పంచుకున్న సంగతి తెలిసిందే. హాయ్ బొమ్మ కారణంగా నిర్మాతలు అందరికీ కోట్ల రూపాయల నష్టం వాటిల్లిందని సినీ పరిశ్రమ పెద్దలు ఆరోపించారు. అంతేకాకుండా కొంతమంది నిర్మాతలు తొలి రోజే సినిమాల పైరసీలు ఈ వెబ్సైట్లో విడుదల కావడంతో కోట్లలో నష్టపోయిన సంగతి కూడా తెలిసిందే. వీటన్నిటి నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు గత కొద్ది రోజుల నుంచి కొంతమంది సినిమా పెద్దలు తరచుగా పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడం ప్రారంభించారు. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకొని సిసిఎస్ పోలీసులు దర్యాప్తును వేగవంతం చేశారు.

పోలీసుల దర్యాప్తులో భాగంగా ఐ బొమ్మ వెబ్సైట్ కు సంబంధించిన ఆశ్చర్యకరమైన విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి ఐ బొమ్మ నిర్వహించే రవి కరేబియన్ దీవుల్లో ఉంటూ .. ఐ బొమ్మకు సంబంధించిన కార్యకలాపాలను నిర్వహిస్తున్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. అంతేకాకుండా సర్వర్లతో పాటు ఐడెంటిటీని రహస్యంగా ఉంచేందుకు అత్యంత అధునాతన సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని కూడా వినియోగిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయినప్పటికీ పోలీసులు అంతర్జాతీయ ఏజెన్సీలను వినియోగించి అతడి కదలికలను ట్రాక్ చేసి పట్టుకున్నట్లు తెలిపారు.

Also Read: School Holidays: విద్యార్ధులకు ఎంజాయ్ పండగో.. వరుసగా మూడు రోజులు హాలీడేస్..

సిసిఎస్ పోలీస్ అధికారులు రవిని అరెస్టు చేయడమే కాకుండా అతని బ్యాంకు ఖాతాల్లో ఉన్న దాదాపు మూడు కోట్ల రూపాయలను ఫ్రీజ్ చేసినట్లు తెలిపారు. అంతేకాకుండా ఈ నిధులను పైరసీ ద్వారా అర్జించినవేనని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. ఐ బొమ్మ నిర్వాహకుడిని అరెస్టు చేయడంతో సినీ పరిశ్రమ పెద్దలు పోలీసులకు ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నారు. ప్రస్తుతం సీసీఎస్ అధికారులు రవిని విచారిస్తున్నారు. హాయ్ బొమ్మ వెనుక ఉన్న నెట్వర్క్, అతనికి సహకరించే వ్యక్తులను గుర్తించే పనిలో ఉన్నారు. అతి త్వరలోనే ఈ అంశంపై పోలీసులు ప్రెస్ మీట్ పెట్టే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి.

Also Read: School Holidays: విద్యార్ధులకు ఎంజాయ్ పండగో.. వరుసగా మూడు రోజులు హాలీడేస్..

