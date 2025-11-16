English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
iBOMMA: ఐ బొమ్మ రవి అరెస్ట్ వెనకున్నది ఆమెనా..? పోలీసులకు ఎలా చిక్కాడంటే..

iBOMMA:  ఐ బొమ్మ తెలుగు సినిమా నిర్మాతలకు గత కొన్నేళ్లుగా కంటి మీద కునుకు లేకుండా చేశాడు. కొత్త చిత్రం విడుదలైన కొన్ని గంటల్లోనే తన పైరసీ వెబ్ సైట్ లో పెట్టి సినిమా నిర్మాతల జేబులకు చెల్లు పెట్టాడు. ఈ నేపథ్యంలో  ఐ బొమ్మ అరెస్ట్ వెనక ఓ మహిళ కీలకంగా వ్యవహరించింది. పోలీసులు అతన్ని ఎలా వల పన్ని పట్టుకున్నారు.

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Nov 16, 2025, 11:35 AM IST

iBOMMA: ఐ బొమ్మ నిర్వాహకుడు ఇమ్మడి రవి చెప్పేది ఏమిటంటే.. థియేటర్స్ లో టికెట్  రేట్స్ సామాన్య ప్రేక్షకులకు అందనంత ఉన్నాయి. అలా ఎక్కువ రేట్స్ మూలంగా సినిమాలకు దూరం అవుతున్న పేద ప్రేక్షకుల కోసమే ఈ వెబ్ సైట్ తీసుకొచ్చినట్టు కలరింగ్ ఇచ్చాడు. అంతేకాదు సినిమాలు చూసే పేద ప్రేక్షకుల పాలిట తనకు తాను రాబిన్ హుడ్ గా చెప్పుకుంటున్నాడు. ముందుగా టికెట్ రేట్స్ తగ్గించండి. ప్రేక్షకులు ఆటోమేటిక్ గా థియేటర్స్ కు వస్తారనేది ఆయన చెబుతున్న మాట. ఏది ఏమైనా నిర్మాతలు, దర్శకుడు టెక్నిషియన్స్ ఏళ్ల తరబడి శ్రమను ఓ రెండు గంటల్లో బజారున పెట్టిస్తున్నారు.దీంతో థియేటర్స్ కు వచ్చే ప్రేక్షకుల సంఖ్య భారీగా పడిపోయింది. అతను విదేశాలను నుంచి ఈ నెట్ వర్క్ అంతా నడిపిస్తున్నాడు. తాజాగా హైదరాబాద్ కు రావడంతో పోలీసులు పకడ్బందీ సమాచారంతో అతన్ని పట్టుకున్నారు. 

ఇక ఐ బొమ్మ నిర్వాహకుడు ఇమ్మడి రవికి నాంపల్లి కోర్టు రిమాండ్‌ విధించింది. హైదరాబాద్ సీసీఎస్ పోలీసులు రవిని నాంపల్లి కోర్టుకు తరలించారు. జడ్జి ఎదుట ప్రవేశపెట్టారు పోలీసులు. విచారించిన జడ్జి ఐ-బొమ్మ నిర్వాహకుడు ఇమ్మడి రవికి 14 రోజుల రిమాండ్ విధించారు. దీంతో పోలీసులు రవిని చంచల్ గూడ జైలు కు తరలించారు. 2019 నుంచి ‘ఐబొమ్మ’ వెబ్‌సైట్‌లో పైరసీ సినిమాలను అప్‌లోడ్ చేస్తూ భారీ నెట్‌వర్క్‌ను నడిపినందుకు రవి ప్రధాన నిందితుడిగా గుర్తించారు. థియేటర్‌లలో కొత్తగా విడుదలైన సినిమాలను గంటల వ్యవధిలోనే వెబ్‌సైట్‌లో అప్లోడ్ చేసే పెద్ద సర్కిల్‌ను అతడు నడిపేవాడని పోలీసులు వెల్లడించారు.

ఆరేళ్ల కాలంలో వేలాది సినిమాలను పైరసీ చేసి అప్లోడ్ చేయడంతో టాలీవుడ్‌కు దాదాపు రూ. 3వేల కోట్లు నష్టం జరిగినట్లు అంచనా వేశారు. తెలుగు ఫిల్మ్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ ఫిర్యాదు మేరకు సీసీఎస్ పోలీసులు ఐబొమ్మతో పాటు 65 పైరసీ వెబ్‌సైట్‌లపై కేసులు నమోదు చేశారు. ఇప్పటివరకు ఈ కేసులో ఐదుగురు కీలక నిందితులను అరెస్టు చేశారు. రవిని అదుపులోకి తీసుకోవడం కేసులో కీలక మలుపుగా భావిస్తున్నారు. ఇతను కరేబియన్, నెదర్లాండ్స్ వెళ్లే ముందు ER Infotech సాఫ్ట్ వేర్ కంపెనీ రన్ చేస్తున్నట్టు చెప్పాడు.  అతని అరెస్ట్ వెనక అతని భార్య ఉన్నట్టు స్పష్టమైంది. అతని భార్యతో కొన్నేళ్లుగా పొసగడం లేదు. అతను తన భార్యకు విడాకులు ఇవ్వడానికి ఫ్రాన్స్ నుంచి భారత్ లోని హైదరాబాద్ కు వచ్చాడు. ఈ నేపథ్యంలో అతని భార్య ఇచ్చిన సమాచారం ఆధారంగా పక్కాగా కాపు కాసి అతన్ని అరెస్ట్ చేశారు పోలీసులు. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

iBOMMAIbomma TeluguIbomma MoviesMovierulz IbommaIbomma Telugu Movies

