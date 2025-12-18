English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Ibomma Ravi Case: ఐబొమ్మ రవి కేసులో బయటపడ్డ భయంకర నిజాలు.. ఇవన్నీ ఎలా చేశారంటే..!

Ibomma Ravi Case: ఐబొమ్మ రవి కేసులో బయటపడ్డ భయంకర నిజాలు.. ఇవన్నీ ఎలా చేశారంటే..!

Ibomma Ravi Case Update: ఐ బొమ్మ రవి కేసు ప్రస్తుతం తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఎంత పెద్ద చర్చలకు దారితీస్తోందో తెలిసిన సంగతే. ఇతని వల్ల ఎన్నో సినిమాలు నష్టపోయాయి. కొంతమంది మాత్రం.. రవి వల్ల కాదు టికెట్ రేట్ల వల్లే సినిమాలు నష్టపోయాయి అని వాదించే వాళ్లు కూడా ఉన్నారు. ఈ క్రమంలో రవిని అరెస్ట్ చేయగా.. ప్రస్తుతం కొన్ని షాకింగ్ విషయాలు బయటపడ్డాయి..

Written by - Vishnupriya | Last Updated : Dec 18, 2025, 05:43 PM IST

Trending Photos

Tomorrow school holiday: రేపు అన్ని స్కూల్లకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. కారణం తెలుసా..?
5
Tomorrow School holiday
Tomorrow school holiday: రేపు అన్ని స్కూల్లకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. కారణం తెలుసా..?
BSSC Vacancy 2025: శుభవార్త.. ఇంటర్ చదివిన వారికి రూ.35,000 జీతంతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు!
5
Bssc Vacancy 2025
BSSC Vacancy 2025: శుభవార్త.. ఇంటర్ చదివిన వారికి రూ.35,000 జీతంతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు!
Manchu Lakshmi Caste: తన క్యాస్ట్ గురించి షాకింగ్ వ్యాఖ్యలు చేసిన మోహన్ బాబు కూతురు మంచు లక్ష్మి..!
5
Manchu Lakshmi shocking comments
Manchu Lakshmi Caste: తన క్యాస్ట్ గురించి షాకింగ్ వ్యాఖ్యలు చేసిన మోహన్ బాబు కూతురు మంచు లక్ష్మి..!
Rupee Weakens: భారత్ రూపాయి బలహీన పడితే పక్కనే ఉన్న హిందూ దేశం ఎందుకు నష్టాలను ఎదుర్కొంటుంది? ఈ రెండు దేశాల మధ్య బంధం ఏంటి?
7
India
Rupee Weakens: భారత్ రూపాయి బలహీన పడితే పక్కనే ఉన్న హిందూ దేశం ఎందుకు నష్టాలను ఎదుర్కొంటుంది? ఈ రెండు దేశాల మధ్య బంధం ఏంటి?
Ibomma Ravi Case: ఐబొమ్మ రవి కేసులో బయటపడ్డ భయంకర నిజాలు.. ఇవన్నీ ఎలా చేశారంటే..!

Ibomma Ravi Case Shocking Details : సినిమాల పైరసీ చేసిన కేసులో పోలీసులు ఐబొమ్మ రవిని అరెస్ట్ చేశారు. చట్టరీత్యా అతను చేసినది నేరమే. అయినప్పటికీ కొందరు అతన్ని ఒక రాబిన్ హుడ్‌లా చూస్తున్నారు. “అతను చేసింది తప్పే అయినా, అందరికీ సినిమాలు అందుబాటులోకి తెచ్చాడు” అనే తరహా కామెంట్లు సోషల్ మీడియాలో వినిపిస్తున్నాయి. 

Add Zee News as a Preferred Source

అయితే పైరసీ అనేది చిన్న విషయం కాదు. దాని వల్ల సినిమా పరిశ్రమకు భారీ నష్టం జరుగుతుంది. నిర్మాతలు, డిస్ట్రిబ్యూటర్లు, థియేటర్ యజమానులు మాత్రమే కాదు… రోజువారీ కూలీ పనులు చేసే వందల మంది కార్మికుల జీవితం కూడా ప్రభావితమవుతుంది. ఒక సినిమా తయారవ్వాలంటే ఎంతోమంది శ్రమ, డబ్బు, సమయం ఖర్చు చేస్తారు. అలాంటి సినిమాను అక్రమంగా లీక్ చేయడం అనేది న్యాయమైన పని కాదు.

పోలీసుల విచారణలో ఐబొమ్మ రవి సినిమాలను హెచ్‌డీ ఫార్మాట్‌లో ఎలా పైరసీ చేశాడో బయటపడింది. టెలిగ్రామ్ ఛానళ్ల ద్వారా పైరసీ లింకులు షేర్ చేయడం
. వాటికి డబ్బులు వసూలు చేయడం లాంటి విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. ఇది ఒక వ్యక్తి చేసిన పని మాత్రమే కాదు… వెనుక పెద్ద నెట్‌వర్క్ పనిచేస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది.

ఈ విషయాలన్నీ రవినే స్వయంగా చెప్పారు.టెలిగ్రామ్ ఛానల్‌ ద్వారా సినిమాల పైరసీ
క్యూబ్ నెట్‌వర్క్‌ను.. సైతం హ్యాక్ చేశారు. అలానే శాటిలైట్ లింక్ హ్యాక్ చేసి HD ఫార్మాట్‌లో రికార్డ్
సినిమాలను టెలిగ్రామ్‌లో విక్రయించారని..పైరసీకి హెచ్‌డీ హబ్‌ పేరిట టెలిగ్రామ్ ఛానల్‌
పైరసీ లింక్‌ అప్‌లోడ్‌ చేసి..100 నుంచి300 డాలర్ల వరకు వసూలు చేసినట్టు సమాచారం. ఇక హిట్‌, థండేల్‌, కిష్కింధకాండ చిత్రాలను..శాటిలైట్‌ లింక్‌ ద్వారా పైరసీ చేసారంట.. ఐ బొమ్మ రవి

అయితే ఈ ఘటన తర్వాత సినిమా ఇండస్ట్రీలో కూడా కొన్ని మార్పులు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా టికెట్ రేట్లు తగ్గించడం ఒక మంచి నిర్ణయం ఆన్ చెప్పాలి. కొన్ని చోట్ల కేవలం 99 రూపాయలకే టికెట్లు అందుబాటులోకి రావడం వల్ల ప్రేక్షకులు మళ్లీ థియేటర్లకు వస్తున్నారు. ఆన్లైన్‌లో సినిమా అందుబాటులో లేకపోవడం, టికెట్ ధరలు తగ్గడం… ఈ రెండు కారణాల వల్ల థియేటర్లకు ప్రేక్షకుల రాక పెరుగుతోంది.

Also Read: Chandrababu Awards: సీఎం చంద్రబాబుకు అరుదైన గౌరవం..దేశంలోని ప్రతిష్టాత్మక అవార్డు..సంతోషంలో నారా లోకేష్!

Also Read: Ayesha Takia Photo: గుర్తుపట్టలేనంతగా మారిపోయిన నాగార్జున హీరోయిన్..'సూపర్' హీరోయిన్ ఆయేషా ఇప్పుడెలా ఉందంటే?

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Ibomma ravi caseIbomma Ravi arrestMovie Piracy Case TeluguTelugu Movie Piracy NewsIbomma Website Case

Trending News