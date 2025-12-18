Ibomma Ravi Case: ఐబొమ్మ రవి కేసులో బయటపడ్డ భయంకర నిజాలు.. ఇవన్నీ ఎలా చేశారంటే..!

Ibomma Ravi Case Shocking Details : సినిమాల పైరసీ చేసిన కేసులో పోలీసులు ఐబొమ్మ రవిని అరెస్ట్ చేశారు. చట్టరీత్యా అతను చేసినది నేరమే. అయినప్పటికీ కొందరు అతన్ని ఒక రాబిన్ హుడ్లా చూస్తున్నారు. “అతను చేసింది తప్పే అయినా, అందరికీ సినిమాలు అందుబాటులోకి తెచ్చాడు” అనే తరహా కామెంట్లు సోషల్ మీడియాలో వినిపిస్తున్నాయి.
అయితే పైరసీ అనేది చిన్న విషయం కాదు. దాని వల్ల సినిమా పరిశ్రమకు భారీ నష్టం జరుగుతుంది. నిర్మాతలు, డిస్ట్రిబ్యూటర్లు, థియేటర్ యజమానులు మాత్రమే కాదు… రోజువారీ కూలీ పనులు చేసే వందల మంది కార్మికుల జీవితం కూడా ప్రభావితమవుతుంది. ఒక సినిమా తయారవ్వాలంటే ఎంతోమంది శ్రమ, డబ్బు, సమయం ఖర్చు చేస్తారు. అలాంటి సినిమాను అక్రమంగా లీక్ చేయడం అనేది న్యాయమైన పని కాదు.
పోలీసుల విచారణలో ఐబొమ్మ రవి సినిమాలను హెచ్డీ ఫార్మాట్లో ఎలా పైరసీ చేశాడో బయటపడింది. టెలిగ్రామ్ ఛానళ్ల ద్వారా పైరసీ లింకులు షేర్ చేయడం
. వాటికి డబ్బులు వసూలు చేయడం లాంటి విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. ఇది ఒక వ్యక్తి చేసిన పని మాత్రమే కాదు… వెనుక పెద్ద నెట్వర్క్ పనిచేస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది.
ఈ విషయాలన్నీ రవినే స్వయంగా చెప్పారు.టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ద్వారా సినిమాల పైరసీ
క్యూబ్ నెట్వర్క్ను.. సైతం హ్యాక్ చేశారు. అలానే శాటిలైట్ లింక్ హ్యాక్ చేసి HD ఫార్మాట్లో రికార్డ్
సినిమాలను టెలిగ్రామ్లో విక్రయించారని..పైరసీకి హెచ్డీ హబ్ పేరిట టెలిగ్రామ్ ఛానల్
పైరసీ లింక్ అప్లోడ్ చేసి..100 నుంచి300 డాలర్ల వరకు వసూలు చేసినట్టు సమాచారం. ఇక హిట్, థండేల్, కిష్కింధకాండ చిత్రాలను..శాటిలైట్ లింక్ ద్వారా పైరసీ చేసారంట.. ఐ బొమ్మ రవి
అయితే ఈ ఘటన తర్వాత సినిమా ఇండస్ట్రీలో కూడా కొన్ని మార్పులు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా టికెట్ రేట్లు తగ్గించడం ఒక మంచి నిర్ణయం ఆన్ చెప్పాలి. కొన్ని చోట్ల కేవలం 99 రూపాయలకే టికెట్లు అందుబాటులోకి రావడం వల్ల ప్రేక్షకులు మళ్లీ థియేటర్లకు వస్తున్నారు. ఆన్లైన్లో సినిమా అందుబాటులో లేకపోవడం, టికెట్ ధరలు తగ్గడం… ఈ రెండు కారణాల వల్ల థియేటర్లకు ప్రేక్షకుల రాక పెరుగుతోంది.
