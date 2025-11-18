English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • ibomma Ravi: టెక్నాలజీపై ఉన్న పట్టు భార్య పై లేదు.. అందుకే ఐబొమ్మ రవి తప్పుడు దారి..

ibomma Ravi: టెక్నాలజీపై ఉన్న పట్టు భార్య పై లేదు.. అందుకే ఐబొమ్మ రవి తప్పుడు దారి..

iBomma Ravi: సినీ పైరసీతో  అరెస్టయిన ఐబొమ్మ నిర్వాహకుడు ఇమ్మడి రవి విచారణలో ఆసక్తిని రేకెత్తించే విషయాలు వెలుగుచూశాయి. సినిమాల పైరసీపై దృష్టి సారించడానికి గల కారణాలను తెలుసుకుని పోలీసులు విస్తు పోయారు. సంతృప్తి లేని జీవితంలో సామాజిక నేరగాడిగా ముద్రపడి జైలు జీవితం అనుభవించాల్సి వస్తోందని ఇమ్మడి రవి మనస్తాపం చెందుతున్నారు.

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Nov 18, 2025, 04:08 PM IST

Trending Photos

Business Ideas: మోదీ ఉండగా.. టెన్షన్ ఎందుకు దండగా.. ఈ రూ. 2లక్షల లోన్ తీసుకుని బిజినెస్ ప్రారంభిస్తే.. నెలకు రూ. 50వేలు సంపాదించడం గ్యారెంటీ..!!
7
fried chicken business
Business Ideas: మోదీ ఉండగా.. టెన్షన్ ఎందుకు దండగా.. ఈ రూ. 2లక్షల లోన్ తీసుకుని బిజినెస్ ప్రారంభిస్తే.. నెలకు రూ. 50వేలు సంపాదించడం గ్యారెంటీ..!!
Mercury Transit: బుధుడి మహా అద్భుతం.. ఈ రాశులవారికి ఆకస్మిక ధనయోగం!
6
Mercury transit
Mercury Transit: బుధుడి మహా అద్భుతం.. ఈ రాశులవారికి ఆకస్మిక ధనయోగం!
Shani budha Yuthi: 500 యేళ్ల తర్వాత శని, బుధ గ్రహాల అరుదైన యోగం.. ఈ రాశుల వారికి బంపర్ జాక్‌పాట్..
6
shani budh margi 2025 effects
Shani budha Yuthi: 500 యేళ్ల తర్వాత శని, బుధ గ్రహాల అరుదైన యోగం.. ఈ రాశుల వారికి బంపర్ జాక్‌పాట్..
EPFO Pension Hike: లక్షలాది మంది పీఎఫ్ ఉద్యోగులకు అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్.. త్వరలోనే పెరగనున్న పెన్షన్? ఎంత పెరుగుతుందంటే..?
5
EPS Minimum Pension Hike
EPFO Pension Hike: లక్షలాది మంది పీఎఫ్ ఉద్యోగులకు అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్.. త్వరలోనే పెరగనున్న పెన్షన్? ఎంత పెరుగుతుందంటే..?
ibomma Ravi: టెక్నాలజీపై ఉన్న పట్టు భార్య పై లేదు.. అందుకే ఐబొమ్మ రవి తప్పుడు దారి..

iBomma Ravi: ప్రేమ.. పెళ్లి.. అంటే కొత్త జీవితం అనుకున్నాడు ఇమ్మడి రవి. రకరకాల కలల లోకంలో విహరించాడు. గొప్పగా ఊహించుకుని పెళ్లి చేసుకున్నాడు. కానీ అక్కడ  ఆనందాన్ని వెతుక్కోవడంలో తప్పుదోవపట్టాడని తెలుస్తోంది. ప్రేమించి పెళ్లిచేసుకున్న పెళ్లాం..ఇంట్లో అత్త చీవాట్లు.. చిరాకు తెప్పించాయి. సంపాదన లేనోడనే మాటలు రవి మనసును మెలిపెట్టేసాయి. తను చదువుకున్న చదువు, టెక్నికల్ నాలెడ్జితో సులభంగా కోట్లు సంపాధించే ప్రయత్నంలో నేరగాడిగా మిగిలాడు.

Add Zee News as a Preferred Source

టెక్నాలజీని వినియోగించి వెబ్ సైట్లు క్రియేట్ చేశాడు. సినీ పైరసీతో, ఐబొమ్మ ద్వారా కోట్లు సంపాధించాడు. పైరసీ టెక్నోక్రాట్ ఐబొమ్మ రవిగా సంచలనం రేకెత్తించాడు. పైరసీతో సినీ ప్రముఖులను, పోలీసులకు తలనొప్పిగా మారాడు. అయినా  ప్రేమించి, పెళ్లిచేసుకున్న భార్య మొహం చాటేసింది. ధనవంతుడిగా జీవితాన్ని సాగించాలనుకున్న  ఐబొమ్మ రవి ప్రస్తుతం నేరగాడిగా పోలీసులకు చిక్కి... ఊచలు లెక్కిస్తున్నాడు.

ఐబొమ్మ ద్వారా నెలల రోజుల్లోనే బెట్టింగ్‌ యాప్‌లతో ఊహించనంత డబ్బు వచ్చి చేతికి అందింది. కానీ, సంపాదనను చూపినా,  అతనితో కలిసి ఉండేందుకు భార్య ఇష్టపడలేదు. దీంతో 2021లో ఇద్దరూ విడిపోయారు. అనంతరం మకాం నెదర్లాండ్స్‌ మార్చాడు ఇమ్మడి రవి. తాను ఎక్కడున్నా అక్కడి నుంచే పైరసీ వెబ్‌సైట్లను నిర్వహించేలా ఏర్పాట్లు చేసుకున్నాడు. వాటి ద్వారా సేకరించిన 50 లక్షల మంది డేటాను సైబర్‌ నేరస్థులు, గేమింగ్‌ ముఠాలకు విక్రయించి రూ. 20 కోట్ల రూపాయలు సంపాదించాడు. కూకట్‌పల్లిలోని ఫ్లాట్‌ను విక్రయించి.. వచ్చిన సొమ్ముతో విదేశాల్లో స్థిరపడాలనే ఆలోచనలో ఉన్నాడు. అదే సమయంలో హైదారాబాద్‌కు వచ్చిన ఇమ్మడి రవి అనుసానులను భార్య పోలీసులకు చెప్పడంతో అడ్డంగా దొరికిపోయాడు. 

Also Read:  ధర్మేంద్ర మొదటి భార్య ఎవరు..? విడాకులు ఇవ్వకుండానే ఎందుకు రెండో వివాహాం చేసుకున్నాడు..

Also Read:​  చిరంజీవికి అమ్మగా.. అక్కగా.. చెల్లిగా..భార్యగా యాక్ట్ చేసిన వన్ అండ్ ఓన్లీ హీరోయిన్..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

iBOMMAIbomma TeluguIbomma Moviesimmadi ravi arrestMovierulz Ibomma

Trending News