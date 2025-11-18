ibomma Ravi: టెక్నాలజీపై ఉన్న పట్టు భార్య పై లేదు.. అందుకే ఐబొమ్మ రవి తప్పుడు దారి..

iBomma Ravi: ప్రేమ.. పెళ్లి.. అంటే కొత్త జీవితం అనుకున్నాడు ఇమ్మడి రవి. రకరకాల కలల లోకంలో విహరించాడు. గొప్పగా ఊహించుకుని పెళ్లి చేసుకున్నాడు. కానీ అక్కడ ఆనందాన్ని వెతుక్కోవడంలో తప్పుదోవపట్టాడని తెలుస్తోంది. ప్రేమించి పెళ్లిచేసుకున్న పెళ్లాం..ఇంట్లో అత్త చీవాట్లు.. చిరాకు తెప్పించాయి. సంపాదన లేనోడనే మాటలు రవి మనసును మెలిపెట్టేసాయి. తను చదువుకున్న చదువు, టెక్నికల్ నాలెడ్జితో సులభంగా కోట్లు సంపాధించే ప్రయత్నంలో నేరగాడిగా మిగిలాడు.
టెక్నాలజీని వినియోగించి వెబ్ సైట్లు క్రియేట్ చేశాడు. సినీ పైరసీతో, ఐబొమ్మ ద్వారా కోట్లు సంపాధించాడు. పైరసీ టెక్నోక్రాట్ ఐబొమ్మ రవిగా సంచలనం రేకెత్తించాడు. పైరసీతో సినీ ప్రముఖులను, పోలీసులకు తలనొప్పిగా మారాడు. అయినా ప్రేమించి, పెళ్లిచేసుకున్న భార్య మొహం చాటేసింది. ధనవంతుడిగా జీవితాన్ని సాగించాలనుకున్న ఐబొమ్మ రవి ప్రస్తుతం నేరగాడిగా పోలీసులకు చిక్కి... ఊచలు లెక్కిస్తున్నాడు.
ఐబొమ్మ ద్వారా నెలల రోజుల్లోనే బెట్టింగ్ యాప్లతో ఊహించనంత డబ్బు వచ్చి చేతికి అందింది. కానీ, సంపాదనను చూపినా, అతనితో కలిసి ఉండేందుకు భార్య ఇష్టపడలేదు. దీంతో 2021లో ఇద్దరూ విడిపోయారు. అనంతరం మకాం నెదర్లాండ్స్ మార్చాడు ఇమ్మడి రవి. తాను ఎక్కడున్నా అక్కడి నుంచే పైరసీ వెబ్సైట్లను నిర్వహించేలా ఏర్పాట్లు చేసుకున్నాడు. వాటి ద్వారా సేకరించిన 50 లక్షల మంది డేటాను సైబర్ నేరస్థులు, గేమింగ్ ముఠాలకు విక్రయించి రూ. 20 కోట్ల రూపాయలు సంపాదించాడు. కూకట్పల్లిలోని ఫ్లాట్ను విక్రయించి.. వచ్చిన సొమ్ముతో విదేశాల్లో స్థిరపడాలనే ఆలోచనలో ఉన్నాడు. అదే సమయంలో హైదారాబాద్కు వచ్చిన ఇమ్మడి రవి అనుసానులను భార్య పోలీసులకు చెప్పడంతో అడ్డంగా దొరికిపోయాడు.
