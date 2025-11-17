ibomma రాబిన్ హుడ్ రవి అరెస్ట్.. చిరు సినిమా క్లైమాక్స్ గుర్తొస్తుందిగా..!

ibomma Ravi Arrest: ఒకప్పుడు ప్రేక్షకులకు వినోదం అంటే థియేటర్ లో సినిమా మాత్రమే వినోద సాధనంగా ఉండేది. ఆ తర్వాత శాటిలైట్ ఛానెల్స్ వచ్చాకా.. సినిమా విడుదలైన ఆరు నెలలకు గానీ.. యేడాదికి గాని టీవీల్లో వచ్చేది కాదు. దీంతో సినిమా చూడాలనుకునే వారికి థియేటర్ మాత్రమే ఆప్షన్ గా ఉండేది. అప్పట్లో ఈ మల్లీప్లెక్స్, ఓటీటీ కల్చర్ కూడా అంతగా లేదు. పైగా టికెట్ రేట్స్ అనేవి పేద, మధ్య తరగతి వారికి అందుబాటులో ఉండేది. ఓ రెండు మూడు వందలు చేతిలో ఉంటే ఫ్యామిలీ మొత్తం సినిమా చూసేలా ఉండేది. అప్పట్లో చాలా మంది ఓ సినిమా నచ్చితే ఒకటికి రెండు మూడు సార్లు థియేటర్స్ లోనే చూసేవారు. ఇక మల్టీప్లెక్స్ కల్చర్ పెరిగాకా.. మొత్తం సినిమా తీరే మారిపోయింది. ఆ సంగతి పక్కన పెడితే.. తాజాగా ibomma రవి అరెస్ట్ ను సినీ ఇండస్ట్రీ వాళ్లు స్వాగతిస్తున్నారు. సినిమా వాళ్లకు సంబంధించిన యేళ్లకు యేళ్ల కష్టాన్ని ఇలాంటి వాళ్లు సినిమా విడుదలైన కొన్ని గంటల్లో నెట్ లో అక్రమంగా పెట్టేస్తున్నాడు. దీంతో అతన్ని అరెస్ట్ అవడంపై సినీ వర్గాలు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
మరోవైపు కామన్ నెటిజన్స్ అనే కన్నా సామాన్య ప్రేక్షకులు మాత్రం ఐబొమ్మ రవి అరెస్ట్ ను వ్యతిరేకిస్తూ గళమెత్తుతున్నారు. సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్పై #Ibomma, #Immadiravi వంటి హ్యాష్ట్యాగ్లు ట్రెండ్ అవుతున్నాయి. అతను చేసింది ఎంత మాత్రం తప్పుకాదంటున్నారు. రోజు రోజుకు పెరుగుతున్న సినిమా టికెట్ రేట్స్ ను అదుపు చేయకుండా.. ఉచితంగా వినోదాన్ని అందిస్తున్న ఈ వెబ్ సైట్ నిర్వాహకుడిని అరెస్ట్ చేయడం ఎంత వరకు కరెక్ట్ అంటున్నారు. పైగా కొత్త సినిమాలు రిలీజైతే.. ఉన్న టికెట్ రేట్స్ కాకుండా.. దానిపై అదనంగా మరో వంద .. నూట యాభై రూపాయలు పెంచి హార్డ్ కోర్ ఫ్యాన్స్ తో పాటు కామన్ ప్రేక్షకులను ఈ సోకాల్డ్ హీరోలు అడ్డంగా దోచుకుంటున్నారనే కామెంట్స్ వినిపిస్తున్నాయి.
సినిమా వాళ్లకు నిజంగా ఓ సినిమాను బతికించుకోవాలనే చిత్తశుద్ధి ఉంటే ముందు టికెట్ రేట్స్ ను కంట్రోల్ లో పెట్టండి. అపుడు పైరసీ ఉన్న.. మేమే థియేటర్స్ కు వస్తామంటున్నారు. మీ వైపు తప్పు పెట్టుకొని ..ఇతరులను ఎందుకు నిందిస్తున్నారంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. ఇమ్మడి రవి అరెస్ట్ వెనక సామాజక న్యాయం అనే కోణంలో ప్రశ్నలు సంధిస్తున్నారు. ఈయన కామన్ ఆడియన్స్ దృష్టిలో ఓ ఆధునిక రాబిన్ హుడ్ గా మారిపోయాడు. థియేటర్స్ లో పెరిగిన టికెట్ రేట్స్ తో పాటు.. క్యాంటిన్ లో పట్టుమని రూ. 30 చేయని పాప్ కార్న్ ను రూ. 300కు అమ్ముతున్నారు. బయట మాక్సిమం 20రూపాయలకు దొరికే సమోసాను రూ. 75 కు అమ్ముతూ ప్రేక్షకులను అడ్డంగా దోచుకుంటున్నారనే కామెంట్స్ వినిపిస్తున్నాయి. దీనికి మరోవైపు పార్కింగ్ ఫీజులు అదనం.
ఒకప్పుడు రూ. 100-150 ఉన్న మూవీ టికెట్ ధరలు సింగిల్ స్క్రీన్లలో సైతం రూ. 200 దాటగా.. మల్టీప్లెక్స్లలో రూ. 300 నుంచి రూ. 500 వరకు చేరాయి. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఐ బొమ్మలో ఉచితంగా అన్ని సినిమాలు అందుబాటులో ఉండటంతో ప్రేక్షకులు డబ్బులు పెట్టి ఇబ్బంది పడే కన్నా.. ఇలాంటి పైరసీ సైట్లకు అలావాట పడేలా చేసింది సినిమా వాళ్లే అని చెబుతున్నారు. డిమాండ్ ను బట్టి సినిమా టికెట్ రేట్స్ ను పెంచే విధానం కారణంగానే ఆడియన్స్ ఈ పైరసీ సైట్లకు అలవాటు పడేలా చేసిందని చెప్పాలి.
ఇపుడున్న టికెట్ ధరలతో ఆటో నడుపుకునే వాడో.. క్యాబ్ లేదా... ఇతర షాపింగ్ మాల్ లో పనిచేసుకునే ప్రజలు.. అసలు థియేటర్స్ వైపు కన్నెత్తి చూడాలంటే భయపడే పరిస్థితులు తీసుకొచ్చారు. అందుకే చాలా మంది ప్రేక్షకులు సినిమా విడుదలైన కొన్ని గంటలు లేదా రోజుల్లోనే ఐ బొమ్మ లేదో ఇతర పైరసీ సైట్స్ ను ఆశ్రయిస్తున్నారు. ఎంచక్కా అక్కడ ఫ్రీగా సినిమాలు చూసేస్తున్నారు. పైగా సమయం, డబ్బు అన్ని ఆదా అంటున్నారు. మరోవైపు ఐ బొమ్మలో కేవలం థియేటర్స్ లో విడుదలైన సినిమాలు మాత్రమే కాదు.. ఇతరత్రా ఓటీటీల్లో విడుదలైన కంటెంట్ ను కూడా అందుబాటులో ఉండటంతో వాటిని కూడా చూసేస్తున్నారు. ఓ రకంగా అతను మాకు ఇతరత్రా ఓటీటీ సబ్ స్క్రిప్షన్ కట్డకుండా మా డబ్బులు ఆదా చేసాడని చెబుతున్నారు.
దీన్ని దొంగ తనం అనేకంటే నేను ఇంత డబ్బు చెల్లించలేను అనే నిస్సహాయత నుంచి పుట్టుకొచ్చిన అలవాటుగా మారింది. సినీ పరిశ్రమ భారీ లాభాల కోసం చూస్తున్నప్పుడు.. సామాన్య ప్రేక్షకుడు తన వినోద హక్కును కోల్పోకూడదనే ఉద్దేశంతో ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను వెతుక్కున్నాడనే చెప్పాలి. ఈ నేపథ్యంలోనే ఐ బొమ్మను మూసివేస్తే.. ప్రేక్షకులకు నెక్ట్స్ ఆప్షన్ ఏముంది అనే ప్రశ్న తలెత్తుతుంది. ఐ బొమ్మ నిర్వాహకుడి అరెస్టుతో పైరసీకి పూర్తిగా అడ్డుకట్ట పడుతుందా అనేది పెద్ద సందేహమే. ఐ బొమ్మ కాకపోతే రేపు మరొకటి.
ప్రజలకు పైరసీ అనేది సమస్య ఎంత మాత్రం కాదు. విపరీతంగా పెరిగిన టికెట్ ధరలు.. వాటిని కంట్రోల్ లో పెట్టకుండా.. అడ్డదిడ్డంగా మా ఇష్టం వచ్చినట్టు పెంచుకుంటాం... మీకు నచ్చితేనే చూడండి.. అంటే.. ప్రేక్షకులు ఇదే తరహా థియేటర్స్ కు దూరం అవ్వడం ఖాయం అనే చెప్పాలి. ఒక పైరసీ సైట్ను మూసివేయడం అనేది సమస్యకు తాత్కాలిక ఉపశమనం మాత్రమే అవుతుంది. ఇప్పటికే పైరసీకి అలవాటు పడిన ప్రేక్షకులను తిరిగి థియేటర్కు రప్పించాలంటే.. టికెట్ ధరలను నియంత్రణలో ఉంచాల్సిన బాధ్యత సినీ పెద్దపైనే ఉంది. లేకపోతే.. రేపు ఐ బొమ్మ స్థానంలో మరొక వెబ్సైట్ పుట్టుకొస్తుంది. ఇమ్మడి రవి అరెస్టును మద్దతుగా చూస్తున్న నెటిజన్ల కోరిక ఒక్కటే.. వినోదం అనేది సామాన్యుడి హక్కు కావాలి. అది ఖరీదైన లగ్జరీగా మారకూడదు. ఓ రకంగా ఠాగూర్ సినిమాలో చిరుకు మద్దతుగా నిలుస్తున్నంటే కామన్ ఆడియన్స్ ఐ బొమ్మ రవికి మద్దతుగా సోషల్ మీడియాలో తమ గళం విప్పుతున్నారు. అయితే ఇతను మాత్రం తన దగ్గరున్న 50 లక్షల మంది సబ్ స్క్రైబర్స్ డాటాను కొన్ని బెట్టింగ్ యాప్స్ కు అమ్ముకున్నట్టు హైదరాబాద్ సీపీ మీడియాకు తెలిపారు. ఇతనిపై సింపతీ చూపించడం తగదంటున్నారు. ఆ బెట్టింగ్ యాప్స్ నుంచి తీవ్రవాదుల చేతికి చేరినా ఆశ్చర్యపోవాల్సిన పనిలేదంటున్నారు.
