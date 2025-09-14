English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Allu Arjun Video: అల్లు అర్జున్‌కి స్పెషల్ పెయింట్స్‌ని గిఫ్ట్‌గా ఇచ్చిన లేడీ ఫ్యాన్.. ఎమోషనల్ అయిన బన్నీ.. వీడియో వైరల్

Bunny Painting: ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ ప్రస్తుతం డైరెక్టర్ అట్లీ మూవీ వర్క్స్‌తో బిజీగా ఉన్న సంగతి తెలిసిందే. త్వరలోనే ఈ సినిమా షూటింగ్ స్టార్ట్ కాబోతుంది. అయితే లేటెస్ట్‌గా ఓ ఆర్టిస్ట్, అల్లు అర్జున్‌కి వీరాభిమాని షేర్ చేసిన వీడియో నెట్టింట వైరల్‌గా మారింది.

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Sep 14, 2025, 10:18 PM IST

Allu Arjun Video: అల్లు అర్జున్‌కి స్పెషల్ పెయింట్స్‌ని గిఫ్ట్‌గా ఇచ్చిన లేడీ ఫ్యాన్.. ఎమోషనల్ అయిన బన్నీ.. వీడియో వైరల్

Icon Star Allu Arjun Received A Special Gift: హీరో అల్లు అర్జున్ ప్రస్తుతం అట్లీతో కలిసి ఓ కొత్త సినిమా కోసం సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. త్వరలోనే ఈ సినిమా షూటింగ్ మొదలవనుంది. ఇదిలా ఉంటే, ఆర్టిస్ట్ గీత్ గుప్తా అనే అల్లు అర్జున్ లేడీ ఫ్యాన్ తాజాగా ఓ వీడియో షేర్ చేయగా.. ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. 

ఆర్టిస్ట్ గీత్ గుప్తా.. అల్లు అర్జున్, ఆయన కూతురు అల్లు అర్హ పెయింటింగ్స్ వేసి బహుమతిగా ఇచ్చింది. ఆ తర్వాత అల్లు అర్జున్ ఫ్యామిలీతో ఆమె కొంత సమయం గడిపారు. ఇక ఆ పెయింటింగ్స్ చూసిన బన్నీ.. చాలా బాగున్నాయని అభినందించారు. ఈ సందర్భంగా తాను వేసిన పెయింటింగ్స్ బహుమతిగా ఇస్తున్న వీడియోను.. గీత్ గుప్తా సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసింది. 

ఆ వీడియోకి క్యాప్షన్‌గా అల్లు అర్జున్ సినిమాల్లోనే కాదు.. నిజ జీవితంలో కూడా చాలా మంచి వ్యక్తి అని కొనియాడింది. బన్నీలో దయ, మానవత్వం ఉన్నాయని.. అంత పెద్ద స్టార్ అయినా చాలా సింపుల్‌గా ఉంటారని గీత్ పేర్కొంది. ఆయన చూపించిన ఆప్యాయత, మంచితనం తనకు స్ఫూర్తి అని చెప్పింది. ఈ వీడియోను అల్లు అర్జున్ అభిమానులు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా షేర్ చేస్తున్నారు.

