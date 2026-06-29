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Idupu Kayitham Controversy: "హైదరాబాద్‌లో ఆంధ్రావాళ్లు ఉండొద్దంటే ఆ పని చేయండి".. జబర్దస్త్ నటుడు సంచలన వ్యాఖ్యలు!

Mahidhar Idupu Kayitham Controversy: సోషల్ మీడియాలో ప్రస్తుతం ఆంధ్ర-తెలంగాణ మధ్య సరికొత్త వివాదం చెలరేగింది. 'ఇడుపు కాయితం' అనే సినిమా టైటిల్‌పై కొందరు చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు రాజకీయ నాయకుల విమర్శల వరకు చేరాయి. అయితే దీనిపై ప్రముఖ యూట్యూబర్, జబర్దస్త్ ఫేమ్ మహిధార్ ఘాటుగా స్పందించారు.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 29, 2026, 12:44 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 12:44 PM IST
Idupu Kayitham Controversy: "హైదరాబాద్‌లో ఆంధ్రావాళ్లు ఉండొద్దంటే ఆ పని చేయండి".. జబర్దస్త్ నటుడు సంచలన వ్యాఖ్యలు!
Image Credit: Source: GoogleSource: Bureau

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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"హైదరాబాద్‌లో ఆంధ్రావాళ్లు ఉండొద్దంటే ఆ పని చేయండి"..జబర్దస్త్ నటుడు సంచలన వ్యాఖ్యలు
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