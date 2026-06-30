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‘ఇడుపు కాయితం’ సినిమా టైటిల్ పై రాద్ధాంతం.. మాండలికంపై సోషల్ మీడియా వేదికగా చర్చ..

Idupu Kayitham Controversy: ‘ఇడుపుకాయితం’ సినిమా టైటిల్ అర్థం పరమార్థం తెలియక రాద్ధాంతానికి దారితీసింది. ప్రాంతీయ భాష, పలుకుబడి, మాండలికంపై  సోషల్ మీడియా వేదికగా చర్చనీయాంశమైంది. భాష మూలాలు తెలియని వారు, పదం అంతరార్థం తెలియని వారు గందరగోళంలో పడ్డారు. టైటిల్ అర్థంగాక తికమకపడుతున్నారు. మాతృ భాషపట్ల మమకారం ఉన్నవాళ్లు, భాష పట్ల అవగాహన ఉన్నవారు వివరణ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అంతేకాదు మరోసారి తెలంగాణ, ఆంధ్ర వివాదం రాజుకుంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 30, 2026, 09:06 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 09:19 AM IST
‘ఇడుపు కాయితం’ సినిమా టైటిల్ పై రాద్ధాంతం.. మాండలికంపై సోషల్ మీడియా వేదికగా చర్చ..
Image Credit: Idupukayitam (Movie Poster/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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‘ఇడుపు కాయితం’ సినిమా టైటిల్ పై రాద్ధాంతం.. మాండలికంపై సోషల్ మీడియా వేదికగా చర్చ..
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