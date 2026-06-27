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Idupu Kayitham: 'ఇడుపు కాయితం' వివాదంపై నిర్మాత బన్నీవాసు.. "తగ్గే ప్రసక్తే లేదు, మీకు నచ్చింది చేసుకోండి!"

Idupu Kayitham Controversy: టాలీవుడ్‌లో కొత్తగా రూపొందుతున్న 'ఇడుపు కాయితం' టైటిల్‌పై సోషల్ మీడియాలో అనేక వివాదాలు చెలరేగుతున్న సంగతి తెలిసిందే. అయితే సినిమా టైటిల్ గురించి ఇరు తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రాంతీయ భావాలను రెచ్చగొట్టే విధంగా పరిణవిస్తున్న తరుణంలో ఆ చిత్ర నిర్మాతల్లో ఒకరైనా బన్నీవాసు స్పందించారు. ట్రోలర్స్‌కు ఈ సందర్భంగా గట్టి కౌంటర్ ఇచ్చారు.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 27, 2026, 06:00 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 06:00 PM IST
Idupu Kayitham: 'ఇడుపు కాయితం' వివాదంపై నిర్మాత బన్నీవాసు.. "తగ్గే ప్రసక్తే లేదు, మీకు నచ్చింది చేసుకోండి!"
Image Credit: Source: GoogleSource: Bureau

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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