Idupu Kayitham: 'ఇడుపు కాయితం' వివాదంపై నిర్మాత బన్నీవాసు.. "తగ్గే ప్రసక్తే లేదు, మీకు నచ్చింది చేసుకోండి!"

Idupu Kayitham Controversy: నటుడు ప్రియదర్శి, నాగదుర్గ జంటగా నటిస్తున్న సరికొత్త చిత్రం 'ఇడుపు కాయితం'. ఈ సినిమా టైటిల్పై గత కొన్ని రోజులుగా సోషల్ మీడియాలో తీవ్ర వివాదం చెలరేగుతోంది. ఆంధ్రా, తెలంగాణ నెటిజన్ల మధ్య మాటల యుద్ధానికి దారితీసిన ఈ వివాదంపై చిత్ర నిర్మాత బన్నీ వాసు తాజాగా స్పందించారు. నెగెటివ్ ట్రోల్స్కు గట్టి కౌంటర్ ఇస్తూ.. సినిమా టైటిల్ మార్చే ప్రసక్తే లేదని ఆయన తేల్చి చెప్పారు. అయితే ఈ వివాదం చెలరేగడానికి గల కారణం ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
వివాదానికి కారణం ఏంటి?
ప్రముఖ నిర్మాతలు బన్నీ వాసు (బన్నీ వాసు వర్క్స్), సుకుమార్ (సుకుమార్ రైటింగ్స్) సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. తెలంగాణ గ్రామీణ కుటుంబ నేపథ్యంతో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాకు 'ఇడుపు కాయితం' అనే పేరు పెట్టారు. తెలంగాణ వాడుక భాషలో 'ఇడుపు కాయితం' అంటే విడాకుల పత్రం అని అర్థం.
ఈ టైటిల్ ప్రకటించినప్పటి నుంచి సోషల్ మీడియాలో ఆంధ్రాకు చెందిన కొందరు నెటిజన్లు, ట్రోలర్లు తెలంగాణ యాసను కించపరిచేలా వ్యంగ్య కామెంట్లు చేశారని తెలంగాణ నెటిజన్లు ఆరోపిస్తున్నారు. అందుకు తగ్గట్టు కొన్ని పోస్టులు సోషల్ మీడియాలో వ్యంగ్యంగా ఉన్నాయని అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు.
సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్ల వార్
ఈ సినిమా టైటిల్తో అటు ఆంధ్రా.. ఇటు తెలంగాణ అంటూ సోషల్ మీడియాలో ప్రాంతీయ, భాషాభిమానాలు ఉప్పొంగిపోయాయి. తెలంగాణ యాసపై పలు కామెంట్స్ చేస్తున్నారని.. ఇరువరు తిట్ల దండకం అందుకోవడం సహా ఈ మధ్యలో ఆంధ్రప్రదేశ్ పునవ్యవస్థీకరణ గురించి ప్రస్తావిస్తున్నారు.
ఓ సినిమా టైటిల్ వివాదాన్ని రెండు రాష్ట్రాల ప్రజల మధ్య వైషామ్యాలు రెచ్చగొట్టేలా కొందరు ప్రయత్నించారనే మాట వాస్తవం. అయితే విద్వేషాలను రెచ్చగొట్టి పబ్బం గడుపుకునే బ్యాచ్ ఈ తతంగాన్ని స్టార్ట్ చేశాయని ఆంధ్రా నెటిజన్లు అంటున్నారు. అయితే ఈ రెండింటిలో వాస్తవం ఏంటో తెలియాల్సి ఉంది. సినిమా టైటిల్ను ప్రాంతీయ భావాలను రెచ్చగొట్టే ప్రయత్నం వెనుక కొందరి హస్తం ఉందని చెబుతున్నారు.
నిర్మాత బన్నీవాసు స్ట్రాంగ్ రియాక్షన్
ఈ వివాదంపై నిర్మాత బన్నీ వాసు ఓ టీవీ ఛానల్ ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ నెటిజన్లకు క్లారిటీ ఇచ్చారు . "అదే కథ, అదే టైటిల్.. అదే సినిమా, అందులో ఎలాంటి సందేహం లేదు. టైటిల్ మార్చే ప్రసక్తే లేదు" అని నిర్మాత బన్నీవాసు స్పష్టం చేశారు.
ఈ చిత్ర దర్శకుడు వంశీరెడ్డి దొండపాటి తెలంగాణలోని జమ్మికుంట ప్రాంతానికి చెందినవాడని, తన సొంత ప్రాంత మూలాల కథను నమ్ముకునే ఈ టైటిల్ పెట్టాడని తెలిపారు. కథ బాగుంటే ఆంధ్రా, తెలంగాణ అనే తేడా లేకుండా అందరూ ఆదరిస్తారని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ఎక్కడో విదేశాల్లో తీసే హాలీవుడ్ సినిమాలు ఇక్కడ ఆడుతున్నప్పుడు, మన పక్క ప్రాంతం సినిమాను ఆదరించలేమా అని ప్రశ్నించారు.
ప్రాంతాల మధ్య అనవసరమైన దూరం, విభేదాలు పెంచేలా పోస్టులు పెట్టవద్దని, ఇలాంటి సున్నితమైన విషయాలపై మాట్లాడేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలని నెటిజన్లను నిర్మాత బన్నీవాసు ఈ సందర్భంగా కోరారు.
తెలంగాణ జానపద గీతాల ద్వారా విపరీతమైన పాపులారిటీ తెచ్చుకున్న నాగదుర్గ ఈ సినిమాతో హీరోయిన్గా పరిచయం అవుతుండటం విశేషం. వివాదాలు ఎలా ఉన్నా, ఈ వైవిధ్యమైన టైటిల్ సినిమాపై అంచనాలను మాత్రం భారీగా పెంచేసింది.
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