Star Director: షూటింగ్స్ ఆపితే అడుక్కు తినాల్సి వస్తుంది.. స్టార్ డైరెక్టర్ సంచలన కామెంట్స్..

సినిమా ఇండస్ట్రీలో దాదాపు పదేళ్లుగా.. అశేషంగా పని చేస్తున్న ప్రముఖ స్టార్ డైరెక్టర్.. ఈ రోజు సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. "షూటింగ్స్ ఆపకండి.. అడుక్కు తినాల్సి వస్తుంది" అని ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు పరిశ్రమలో పెద్ద కలకలం సృష్టిస్తున్నాయి. ఈ వ్యాఖ్యలు ఆయన తన అనుభవంతో.. చెబుతున్న మాటలు అని చెప్పుకొచ్చారు.
ఆయన తన ఆవేదన ఒక పోస్ట్ ద్వారా వ్యక్తపరిచారు..”
ఒక్క సినిమాల్లోకి సినిమాల్లోకి వచ్చి.. డబ్బులొస్తేనే తీస్తాను.. లేదంటే వేరే వ్యాపారం లో పెడతాను అని అసలు అనుకోకుండా.. నష్టం వచ్చినా కానీ.. సినిమాలే తీస్తూ.. బయటి వ్యాపారాలలో వచ్చిన లాభాలు కూడా.. సినిమా రంగం పైననే పెడుతూ.. పదేళ్ల లో దాదాపు వెయ్యికోట్ల పైగా పెట్టుబడి పెట్టుకుని, ఫ్లాపుల్ని. . ట్రోలింగులని ఎదుర్కొంటూ.. మొండిగా నిలబడితే.. ఆయన్ని ఎంకరేజ్ చేసి మరిన్ని మంచి సినిమాలు చేసేలా ప్రోత్సహించాల్సింది పోయి.. ఎందుకిలా.. అబద్ధపు ప్రచారాలతో, స్వార్ధపూరిత రాజకీయాలతో, కుల వివక్షలతో.. సినీ రంగం పైన పెట్టుబడిని బయటి రంగాలకి మళ్లించేలా మన ప్రవర్తన ఉంటే.. దానివల్ల నష్టం ఎవరికి..?” అని ప్రశ్నించారు
“పదేళ్లలో ఆయన తీసిన 50 సినిమాలలో..200 పైగా పంది ఉపాధి పొందారు.. ఆయన పెట్టిన మూడు పూటల భోజనం ఖర్చు మాత్రమే ఒక పది పెద్ద సినిమాల బడ్జెట్టు..కారు డ్రైవర్లకి, ప్రొడక్షన్ బాయ్స్ కి డబ్బులెగ్గొట్టి, హీరో, హీరోయన్స్ కి మాత్రమే డబ్బులిచ్చి.. బడా ప్రొడ్యూసర్స్ లా మార్కెట్ లో పోజు కొట్టే చాలామందిని కూడా.. ఒక్క మాట అనలేని యూనియన్ లీడర్లు ఈయన మీద మాత్రం విరుచుకు పడిపోతారు.. ఎలాంటి కార్మిక సంఘం అయినా వర్కర్ కి అన్యాయం చేసిన ప్రొడ్యూసర్ పై పడాలి.. ఎంతోమందికి పని కల్పించే.. ప్రొడ్యూసర్స్ మీద కాదు.. ఈ సమ్మె వల్ల కడుపులు కాలుతు.. ఆకలితో ఉన్న ..కార్మికులు లక్షల్లో ఉన్నారు తెలుగు ఇండస్ట్రీ లో.. వాళ్ల ఆకలి బాధలకు ఏ యూనియన్ నాయకుడు సమాధానం చెప్తాడు.. సినిమా ఇండస్ట్రీలో.. పని దొరకడమే మొదటి ప్రాధాన్యత.. అలాంటి వాటిని.. ఆపే సంఘాలు ఉన్నా...ఊడినా ఒకటే.. కుదిరితే యూనియన్లు అన్నీ కలిసి ఒక్క రోజు షూటింగ్ జరిగేందుకు సహాయపదాలు.. ఆపడానిక్కాదు..
పని ఉంటే మాత్రమే డబ్బు, అన్నం దొరకని పరిశ్రమలో పని ఆపి, ఎవ్వరూ ఎవ్వరినీ ఉద్ధరించలేరు..
నేను ఏ యూనియన్ లో అయినా కూడా ప్రస్తుతం.. సాధారణ సభ్యుడినే, ఏ పదవిలోనూ లేను..
అయినా నాకేం తెలుసని.. ఈ పోస్ట్ పెట్టానని.. ఎవరైనా అనుకుంటే.. 35 సంవత్సరాలుగా.. సినిమా రంగంలో వస్తున్న ప్రతి మార్పు కి ప్రత్యక్ష సాక్షి ని నేను.. నా అనుభవాన్ని మించిన అర్హత లేదు అని కచ్చితంగా చెప్పగలను.. 2008 నుండి నా ద్వారా వచ్చిన పెట్టుబడులు రెండు వేల కోట్లు..
రాబోయే పెట్టుబడులు మరో వేయి కోట్ల పైనే.. అంతేకాకుండా…నా వల్ల వచ్చిన గౌరవం ముప్ఫై రెండు జాతీయ,అంతర్జాతీయ స్థాయి పురస్కారాలు..
ఇంతకన్నా అర్హత కావాలా మాట్లాడడానికి..?
నిర్మాతల్ని సినిమాలు తీయనివ్వండి.. లేకపోతే.. కార్మికులు అడుక్కు తినాల్సి వస్తుంది..ఇది తెలుసుకుని మసలుకోండి..,” అంటూ తెలిపారు
