/Ilaiyaraaja Copyright Case: ఇళయరాజాపై సరిగమ పిటిషన్.. ఆస్తుల జప్తు, జైలు శిక్ష కోరుతూ కోర్టును ఆశ్రయం

Ilaiyaraaja Copyright Case: ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు ఇళయరాజాకు సంబంధించిన కాపీరైట్ వివాదం మరోసారి తెరపైకి వచ్చింది. ప్రముఖ మ్యూజిక్ సంస్థ సరిగమ ఇండియా లిమిటెడ్ ఆయనపై ఢిల్లీ హైకోర్టులో కోర్టు ధిక్కరణ పిటిషన్ దాఖలు చేసింది. గతంలో కాపీరైట్ హక్కులకు సంబంధించి కోర్టు ఇచ్చిన మధ్యంతర ఉత్తర్వులను ఇళయరాజా ఉద్దేశపూర్వకంగా ఉల్లంఘించారని సరిగమ తన పిటిషన్లో ఆరోపించినట్లు తెలుస్తోంది.
తమకు హక్కులు ఉన్న పాటలను ఇళయరాజా థర్డ్ పార్టీకి విక్రయిస్తున్నారని సరిగమ ఆరోపించింది. ముఖ్యంగా మురట్టుక్కాలై సినిమా పాటల విషయంలో కోర్టు ఆదేశాలను పాటించలేదని సంస్థ పేర్కొంది. ఈ వ్యవహారంలో ఢిల్లీ కోర్టు ఇచ్చిన ఆదేశాలను మద్రాస్ హైకోర్టు దృష్టికి తీసుకెళ్లకుండా అక్కడి నుంచి అనుకూలమైన ఉత్తర్వులు పొందినట్లు కూడా సరిగమ తన పిటిషన్లో పేర్కొన్నట్లు సమాచారం. ఈ అంశం ఇప్పుడు న్యాయవర్గాల్లో ఆసక్తిని కలిగిస్తోంది.
అంతేకాకుండా స్పాటిఫై, యూట్యూబ్ వంటి డిజిటల్ ప్లాట్ఫారమ్లలో పాటల వినియోగానికి సంబంధించిన నిబంధనలు కూడా ఉల్లంఘించారని సరిగమ ఆరోపించింది. తన కాపీరైట్ పరిధిలో ఉన్న సంగీతాన్ని ఇతర సంస్థలకు అందించడం ద్వారా కోర్టు ఆదేశాలను ధిక్కరించినట్లు సంస్థ వాదిస్తోంది. ఈ ఆరోపణలపై స్పందించిన ఢిల్లీ హైకోర్టు ఇళయరాజాకు నోటీసులు జారీ చేసినట్లు సమాచారం.
తాజా పిటిషన్లో సరిగమ మరింత కఠినమైన చర్యలను కోరినట్లు తెలుస్తోంది. కోర్టు ఆదేశాలను ఉల్లంఘించినట్లు నిర్ధారణ అయితే ఇళయరాజా ఆస్తులను జప్తు చేయడంతో పాటు సివిల్ జైలు శిక్ష విధించాలని కోర్టును కోరినట్లు సమాచారం. అయితే ఈ ఆరోపణలపై తుది నిర్ణయం కోర్టు విచారణ అనంతరం వెలువడాల్సి ఉంది.
ఇళయరాజా సంగీత హక్కుల విషయంలో గత కొంతకాలంగా వివాదాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఒకవైపు తన సృజనలకు సంబంధించిన హక్కులపై ఆయన వైఖరి, మరోవైపు సినిమాల నిర్మాతలు, మ్యూజిక్ సంస్థల హక్కులపై జరుగుతున్న న్యాయపరమైన చర్చలు ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తున్నాయి. తాజా కోర్టు ధిక్కరణ పిటిషన్ నేపథ్యంలో ఈ వివాదం ఎలాంటి మలుపు తిరుగుతుందనేది ఇప్పుడు కీలకంగా మారింది. ఢిల్లీ హైకోర్టు తదుపరి విచారణలో ఎలాంటి ఆదేశాలు ఇస్తుందో వేచి చూడాలి.
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