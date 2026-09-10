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Ilaiyaraaja Copyright Case: ఇళయరాజాపై సరిగమ పిటిషన్.. ఆస్తుల జప్తు, జైలు శిక్ష కోరుతూ కోర్టును ఆశ్రయం

Ilaiyaraaja Copyright Case: ఇళయరాజా సరిగమ మధ్య కాపీరైట్ వివాదం మరింత ముదిరింది. 2026లో ఢిల్లీ హైకోర్టులో సరిగమ దాఖలు చేసిన కేసుల్లో ఇళయరాజా కొన్ని పాటల మ్యూజికల్ కంపోజిషన్‌పై హక్కులు కలిగి ఉన్నప్పటికీ, లిరిక్స్ మరియు సౌండ్ రికార్డింగ్స్‌పై అదే స్థాయిలో హక్కులు లేవని కోర్టు పేర్కొంది. అయితే ఆస్తుల జప్తు, జైలు శిక్ష కోరిన తాజా పిటిషన్ అంశాన్ని విశ్వసనీయ కోర్టు రికార్డుల్లో నిర్ధారించలేకపోయాను, కాబట్టి దాన్ని నిర్ధారిత వాస్తవంగా చెప్పడం సరికాదు.

Written ByVishnupriya
Published: Sep 10, 2026, 10:18 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 10:18 PM IST
Ilaiyaraaja Copyright Case: ఇళయరాజాపై సరిగమ పిటిషన్.. ఆస్తుల జప్తు, జైలు శిక్ష కోరుతూ కోర్టును ఆశ్రయం
Image Credit: Ilaiyaraaja Copyright Case(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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Ilaiyaraaja Copyright Case: ఇళయరాజాపై సరిగమ పిటిషన్.. ఆస్తుల జప్తు, జైలు శిక్ష కోరుతూ కోర్టును ఆశ్రయం
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