Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /వినోదం
  • /‘మై వాపస్ ఆవుంగా’ సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్.. హైదరాబాదీలకు బాలీవుడ్ డైరెక్టర్ ఇంతియాజ్ అలీ కృతజ్ఞతలు..

‘మై వాపస్ ఆవుంగా’ సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్.. హైదరాబాదీలకు బాలీవుడ్ డైరెక్టర్ ఇంతియాజ్ అలీ కృతజ్ఞతలు..

Imtiaz Ali visits Hyderabad: బాలీవుడ్ డైరెక్టర్ ఇంతియాజ్ అలీ హైదరాబాద్‌ను సందర్శించాడు. తన చిత్రం ‘మై వాపస్ ఆవుంగా’ సక్సెస్ నేపథ్యంలో దేశ వ్యాప్తంగా ప్రేక్షకులకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈయన హైదరాబాద్‌ను సందర్శించి ప్రేక్షకులకు ధన్యవాదాలు తెలిపాడు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 21, 2026, 07:51 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 07:55 PM IST
‘మై వాపస్ ఆవుంగా’ సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్.. హైదరాబాదీలకు బాలీవుడ్ డైరెక్టర్ ఇంతియాజ్ అలీ కృతజ్ఞతలు..

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ఒక్క రోజే 15 లక్షల మంది ఫైలింగ్.. ఐటీ శాఖ కొత్త అప్‌డేట్.. ఇంకో వారమే గడువు..ఆలస్యమైతే అంతే..!!
Income tax return filing last date July 311 hr ago
2
Trainee IPS row1 hr ago
3
seediri appalaraju arrest2 hrs ago
4
Secunderabad horror2 hrs ago
5
Dharmendra Pradhan3 hrs ago