/‘మై వాపస్ ఆవుంగా’ సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్.. హైదరాబాదీలకు బాలీవుడ్ డైరెక్టర్ ఇంతియాజ్ అలీ కృతజ్ఞతలు..

Main Vaapas Aaunga Success Celebrations: హిందీ చిత్రం 'మెయిన్ వాపస్ ఆవుంగా' దేశవ్యాప్తంగా ఆడియన్స్ ఆదరణతో సక్సెస్పుల్గా రన్ అవుతుంది. విడుదలై ఆరు వారాలు పూర్తయినా ఈ చిత్రం మంచి వసూళ్లను రాబడుతుది. ప్రస్తుతం భారతదేశంలో 450కు పైగా షోలతో పాటు విదేశాల్లోని 10 దేశాల్లో కూడా సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవుతుంది. బాలీవుడ్, హాలీవుడ్ చిత్రాల నుంచి గట్టి పోటీ ఉన్నప్పటికీ ఈ సినిమా డీసెంట్ వసూళ్లను రాబడుతుంది.
హిందీలో మంచి వసూళ్లు..
ఈ ఏడాది విడుదలైన హిందీ చిత్రాల్లో ఈ సినిమా మంచి వసూళ్లను రాబట్టింది. ఈ చిత్రం 59 దేశాల్లో 804 స్క్రీన్లపై రిలీజైంది. హిందీ రాష్ట్రాలతో పాటు హైదరాబాద్, బెంగళూరు, కోల్కతా వంటి నగరాల్లో కూడా ఈ సినిమాకు టికెట్లు తెగాయి. సినిమాకు వస్తున్న అద్భుతమైన స్పందన నేపథ్యంలో దర్శకుడు ఇమ్తియాజ్ అలీ హైదరాబాద్కు వచ్చి ప్రేక్షకులను కలుసుకున్నారు. తమ సినిమాను ఇంతగా ఆదరించి విజయవంతం చేసినందుకు వారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలిపారు.
హిందీలో మంచి భావోద్వేగ కథలతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునే దర్శకుడిగా ఇంతియాజ్ అలీకి పేరుంది. 'మై వాపస్ ఆవుంగా'కు లభిస్తున్న ప్రేమకు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. మొదట స్లోగా ప్రారంభమైన ఈ సినిమా మౌత్ టాక్తో విజయవంతమైంది. ముఖ్యంగా యువతతో పాటు కుటుంబ ప్రేక్షకులను కూడా ఈ సినిమాకు బాగా కనెక్ట్ అయ్యారు. భావోద్వేగ కథ, అద్భుత నటన, హృదయానికి హత్తుకునే సీన్స్తో కట్టి పడేసింది.
హైదరాబాద్ పర్యటన..
హైదరాబాద్ పర్యటనలో ఇంతియాజ్ అలీ ఫ్యాన్స్తో మాట్లాడి వారి ప్రేమాభిమానాలకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ప్రేక్షకుల సానుకూల స్పందన వల్లే థియేటర్లలో షోలు రోజు రోజుకు పెరుగుతున్నాయి. భారత్తో పాటు విదేశాల్లో కూడా సినిమా విజయవంతంగా కొనసాగుతోందని తెలిపారు.
ఇంతియాజ్ అలీ శైలిలో ప్రేమ, భావోద్వేగాల నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాలో దిల్జిత్ దోసాంజ్, నసీరుద్దీన్ షా, శార్వరి, వేదాంగ్ రైనా లీడ్ రోల్లో యాక్ట్ చేశారు. ఈ చిత్రాన్ని బిర్లా స్టూడియోస్, అప్లాజ్ ఎంటర్టైన్మెంట్తో కలిసి మోహిత్ చౌదరి, శిబాసిష్ సర్కార్ నిర్మించారు. అంతేకాదు ఈ చిత్రాన్ని బిర్లా స్టూడియోస్ వరల్డ్వైడ్ రిలీజ్ చేసింది. ఈ సినిమా సంగీతాన్ని టిప్స్ మ్యూజిక్ అందించింది. ప్రస్తుతం ఈ చిత్రం విజయవంతంగా టాకీస్లలో ప్రదర్శితమవుతోంది.
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