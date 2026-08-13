/Independence Day Box Office: బాక్సాఫీస్ వద్ద బిగ్ ఫైట్.. ఒకే రోజు 7 సినిమాలు.. ఏది గెలుస్తుందో?

Independence Day Box Office: ఇండిపెండెన్స్ డే లాంగ్ వీకెండ్ను క్యాష్ చేసుకునేందుకు ఈసారి బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ పోటీ నెలకొంది. పెద్ద సినిమాల నుంచి చిన్న చిత్రాల వరకు ఏకంగా ఏడు సినిమాలు ఒకే రోజు ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నాయి. తెలుగులో ఐదు సినిమాలు, హిందీ నుంచి రెండు చిత్రాలు విడుదల కానుండటంతో థియేటర్ల కేటాయింపు, అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్, ఓపెనింగ్స్ విషయంలో పోటీ ఆసక్తికరంగా మారింది.
విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్
తమిళ స్టార్ హీరో సూర్య నటించిన ఈ సినిమాకు వెంకీ అట్లూరి దర్శకత్వం వహించారు. రొమాంటిక్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్గా తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రంలో మమిత బైజు కథానాయికగా నటించగా, రాధిక శరత్కుమార్ కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఇటీవల సూర్య కరుప్పు తో మంచి విజయాన్ని అందుకోవడంతో ఈ సినిమాపై కూడా అంచనాలు పెరిగాయి.
అగధ
ఎం.ఎస్. రాజు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం మిస్టిక్ హారర్, సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్గా రూపొందింది. కామాక్షి భాస్కర్ల ప్రధాన పాత్రలో నటించారు. విభిన్నమైన కథాంశంతో వస్తున్న ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతుందనేది ఆసక్తికరంగా మారింది.
మకుటం
కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో విశాల్ తొలిసారి దర్శకుడిగా మారి తెరకెక్కిస్తున్న ప్రతిష్టాత్మక చిత్రం మకుటం. సూపర్గుడ్ ఫిల్మ్స్ బ్యానర్పై రూపొందుతున్న ఈ సినిమాలో విశాల్ మూడు విభిన్న పాత్రల్లో కనిపించనున్నట్లు సమాచారం. విశాల్, అంజలి కాంబినేషన్, జి.వి. ప్రకాశ్ కుమార్ సంగీతం సినిమాకు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలవనున్నాయి.
పల్లాబురుసు
గ్రామీణ తెలంగాణ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఫ్యామిలీ కామెడీ డ్రామా పల్లాబురుసు. తండ్రి, కొడుకుల మధ్య అనుబంధం, అహం, భావోద్వేగాల చుట్టూ కథ సాగుతుంది. సుధాకర్ రెడ్డి, మురళీధర్ గౌడ్, ప్రజ్వల్ యాద్మ కీలక పాత్రల్లో నటించారు. ఉదయ్ చౌహాన్ ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించారు.
హుషార్ పిట్టలు
యూత్ను టార్గెట్ చేస్తూ తెరకెక్కిన చిత్రం హుషార్ పిట్టలు. వాసవి గణేషన్, అన్ష్, సునితా మనోహర్, అంజి వల్గుమన్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. ప్రేమ, స్నేహం, యువత జీవితంలోని సరదా సంఘటనల చుట్టూ ఈ కథ సాగుతుంది. కాలేజ్ ఆడియన్స్ను ఆకట్టుకోవడమే లక్ష్యంగా సినిమా రూపొందింది.
ఆవారాపన్ 2
ఇమ్రాన్ హష్మీ, దిశా పటాని, షబానా ఆజ్మీ కీలక పాత్రల్లో నటించిన ఆవారాపన్ 2.. గతంలో వచ్చిన ఆవారాపన్ కు సీక్వెల్గా తెరకెక్కింది. యాక్షన్, ప్రేమ, ప్రతీకారం, త్యాగం వంటి అంశాలతో రూపొందిన ఈ సినిమాపై హిందీ ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తి నెలకొంది.
బట్వారా 1947
సన్నీ డియోల్, ప్రీతి జింటా, షబానా ఆజ్మీ, అలీ ఫజల్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన పీరియాడిక్ డ్రామా బట్వారా 1947. రాజ్కుమార్ సంతోషి దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాను అమీర్ ఖాన్ నిర్మించారు. 1947 దేశ విభజన సమయంలో చోటుచేసుకున్న పరిణామాలు, మానవ వలసలు, హింస, భావోద్వేగాల నేపథ్యంలో ఈ చిత్రం తెరకెక్కింది.
మొత్తంగా ఇండిపెండెన్స్ డే వీకెండ్లో ఏడు సినిమాల మధ్య బాక్సాఫీస్ వార్ ఆసక్తికరంగా మారింది. వీటిలో ఏ సినిమా ప్రేక్షకులను ఎక్కువగా ఆకట్టుకుంటుంది? ఏ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద పైచేయి సాధిస్తుంది? అనేది రిలీజ్ తర్వాతే తేలనుంది.
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