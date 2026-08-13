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Independence Day Box Office: బాక్సాఫీస్ వద్ద బిగ్ ఫైట్.. ఒకే రోజు 7 సినిమాలు.. ఏది గెలుస్తుందో?

Independence Day Box Office:ఆగస్టు 14, 15 తేదీల్లో పలు భారీ సినిమాలు ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తుండటంతో బాక్సాఫీస్ వద్ద ఆసక్తికర పోటీ నెలకొంది. ముఖ్యంగా అవరాపన్ 2, బట్వారా 1947, మగుడం, వంటి సినిమాల మధ్య క్లాష్‌పై సినీ వర్గాల్లో ఆసక్తి పెరిగింది. ఈ సినిమాల్లో ప్రేక్షకుల ఆదరణతో బాక్సాఫీస్ విన్నర్‌గా నిలిచేది ఏది?

Written ByVishnupriya
Published: Aug 13, 2026, 06:48 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 06:48 PM IST
Independence Day Box Office: బాక్సాఫీస్ వద్ద బిగ్ ఫైట్.. ఒకే రోజు 7 సినిమాలు.. ఏది గెలుస్తుందో?
Image Credit: Independence Day Box Office(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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Independence Day Box Office: బాక్సాఫీస్ వద్ద బిగ్ ఫైట్.. ఒకే రోజు 7 సినిమాలు.. ఏది గెలుస్తుందో?
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