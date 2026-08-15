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ఇండిపెండెన్స్ డే స్పెషల్.. ‘ది ఇండియన్ బార్డర్’ నుంచి దేశభక్తి గీతం

The Indian Border Movie: దేశ రక్షణలో ప్రాణాలర్పించే సైనికుల త్యాగాలకు నివాళిగా ‘ది ఇండియన్ బార్డర్’ మూవీని ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఇండిపెండెన్స్ డే సందర్భంగా ఈ సినిమా నుంచి ‘జిందా రహేన్ తో డ్యూటీ’ అనే దేశభక్తి పాటను మేకర్స్ రిలీజ్ చేశారు.

Written ByAshok Krindinti
Published: Aug 15, 2026, 06:01 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 06:05 PM IST
ఇండిపెండెన్స్ డే స్పెషల్.. ‘ది ఇండియన్ బార్డర్’ నుంచి దేశభక్తి గీతం
Image Credit: The Indian Border Movie

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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