/ఇండిపెండెన్స్ డే స్పెషల్.. ‘ది ఇండియన్ బార్డర్’ నుంచి దేశభక్తి గీతం

The Indian Border Movie: సైనికుల వీరత్వానికి, వారి నిస్వార్థ త్యాగాలకు ప్రతీకగా రూపొందుతోన్న చిత్రం ‘ది ఇండియన్ బార్డర్’. డీఎస్ బాషా దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ఈ సినిమాను ఆర్ట్ ఇన్ హార్ట్ క్రియేషన్స్ పతాకంపై నివేద్య రెడ్డి నిర్మిస్తున్నారు. కిరణ్ యార్లగడ్డ హీరోగా నటిస్తూ.. కథ అందించారు. ఆదర్శ్, మురళీ మోహన్, మేఘశ్రీ, సింధు తులాని తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషించారు. స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా ఈ చిత్రం నుంచి ‘జిందా రహేన్ తో డ్యూటీ’ అనే ప్రత్యేక దేశభక్తి గీతాన్ని చిత్ర యూనిట్ విడుదల చేసింది.
ఆనంద్ మంత్ర స్వరపరిచిన ఈ ఉత్తేజభరిత గీతానికి దర్శకుడు డీఎస్ బాషా సాహిత్యం అందించగా.. శరవణ ఆలపించారు. సరిహద్దుల్లో కాపలా కాసే జవాన్ల మనోధైర్యాన్ని ప్రతిబింబించేలా ఈ పాట సాగింది. ప్రస్తుతం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనుల్లో బిజీగా ఉన్న ఈ మూవీ ఆడియో హక్కులను ‘కె మ్యూజిక్’ సంస్థ సొంతం చేసుకుంది. పాట విడుదల సందర్భంగా నిర్వహించిన కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా మేజర్ ఎస్పీఎస్ ఒబేరాయ్ హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ దేశ రక్షణలో సైన్యం పోషించే పాత్రను తెరపై ఆవిష్కరించడం ప్రశంసనీయమని పేర్కొంటూ చిత్ర బృందానికి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. దేశం గురించి, సైన్యం గురించి సినిమా తీయడం సంతోషంగా ఉందన్నారు.
రచయిత, హీరో కిరణ్ యార్లగడ్డ మాట్లాడుతూ.. దేశ సరిహద్దుల్లో సైనికులు, వారి కుటుంబాలు చేసే త్యాగాల నేపథ్యంతో ఈ కథను తీర్చిదిద్దినట్లు వివరించారు. పాలస్తీనా యుద్ధ సమయంలోఈ కథ తనలో పుట్టిందని చెప్పారు. సైనికుడు చేసే త్యాగం, సైనికుడి భార్య చేసే త్యాగాల్ని ఇందులో చూపించామని తెలిపారు. డైరెక్టర్ డీఎస్ బాషా మాట్లాడుతూ.. సైనికుడి త్యాగం, ఆలోచనలు, గొప్పదనం చెప్పేలా ఈ సినిమా ఉంటుందని అన్నారు. సైనికుల త్యాగాల కారణంగానే మనం ఇక్కడ సంతోషంగా ఉన్నామన్నారు. ఇంత మంచి కథలో భాగమవ్వడం ఆనందంగా ఉందని చెప్పారు. నిర్మాత నివేద్య రెడ్డి మాట్లాడుతూ.. దేశ రక్షణ కోసం ప్రాణాలర్పించే ప్రతి జవానుకు సినిమా ఒక నివాళిగా నిలుస్తుందని తెలిపారు. మానవ సంబంధాలు, ఎమోషన్స్ని చూపించాలని అనుకున్నామన్నారు.
ఈ కార్యక్రమంలో ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ రాం గోపాల్ చౌదరి, సంగీత దర్శకుడు ఆనంద్ మంత్ర, కొరియోగ్రాఫర్ రమేష్ మాస్టర్ తదితరులు మాట్లాడారు. నలినికాంత్ కొండపల్లి కెమెరామెన్గా వర్క్ చేస్తుండగా.. కె.రమేష్ ఎడిటింగ్ బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. హర్నాథ్ సింగులూరి, గౌరి శంకర్ నడిపల్లి సాహిత్యాన్ని అందించారు. అసోసియేట్ ఎడిటర్గా అనుగోజు రేణుక బాబు పనిచేశారు.