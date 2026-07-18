/‘ఒడిస్సీ’ విఠలాచార్య తెలుగు మూవీకి రీమేకా..? నోరెళ్ల బెడుతున్న ఆడియన్స్.. ?

Odessy Super Response in India: హాలీవుడ్ ఫేమస్ దర్శకులు ఎవరంటే కొంత మంది వేళ్ల లెక్కపెట్టవచ్చు. జేమ్స్ కామెరూన్, క్రిష్టోఫర్ నోలన్ సహా కొంత మంది పేర్లే గుర్తుకు వస్తాయి. భారతీయ ప్రేక్షకులు కూడా రాజమౌళి, ప్రశాంత్ నీల్ వంటి దర్శకుల సినిమాల కోసం ఎలా వెయిట్ చేస్తారో.. క్రిష్టోఫర్ నోలన్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘ఒడిస్సీ’ మూవీ కోసం ఆడియన్స్ అంతగా వెయిట్ చేశారు. వారి ఎదురు చూపులు ఫలించాయి. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కొన్ని రోజులు ముందు నుంచే ఈ సినిమాకు స్పెషల్ ప్రీమియర్స్ వేశారు. అన్ని చోట్ల సూపర్ రెస్పాన్స్. గతంలో క్రిష్టోఫర్ నోలాన్ తెరకెక్కించిన ‘ఇంటర్ స్టెల్లార్’, ‘ఓపెన్ హైయిమర్’ వంటి స్లో డ్రామాలతో ప్రేక్షకులను మంత్రముగ్దులను చేశాడు. తాజాగా ‘ఒడిస్సీ’ అంటూ గ్రీకు పురాణాల్లో ప్రాచుర్యంలో ఓ కథను తెరకెక్కించాడు.
ఫస్ట్ హాప్ కాస్త బోర్..
‘ఒడిస్సీ’ మూవీ ప్రారంభమైన హాఫ్ అవర్ వరకు కథ అంతగా ముందుకు కదలదు. ముఖ్యంగా ఒడిస్సీ రాజ్యాలను జయించి తన సైనిక పటాలంతో ఒక్కొక్కరుగా సముద్ర తీరాలు దాటే కొద్దీ ప్రాణాలు కోల్పోయే సీన్స్ గూస్ బంప్స్ తెప్పిస్తాయి. అంతేకాదు భయానకంగా ఉండే హార్రర్ ను ఎంత బాగా హ్యాండిల్ చేయగలడో ఈ సినిమా చూస్తే తెలుస్తుంది. అయితే హాలీవుడ్ ప్రేక్షకులు ఇతర ఆడియన్స్ సోషల్ మీడియాలో పెట్టినట్టు భారతీయ ప్రేక్షకులు ఈ సినిమాపై భిన్న అభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సినిమా క్రిటిక్స్ చెప్పినంత ఏమంత గొప్పగా లేదంటూ పెదవి విరిచే వాళ్లు కూడా ఉన్నారు.
సినిమా చూసేవాళ్లు స్టార్టింగ్ మిస్ కావొద్దని చెబుతున్నారు. ఈ సినిమాను భారతీయ ప్రధాన భాషల్లో డబ్ చేసి రిలీజ్ చేశారు. అంతేకాదు బుక్ మై షోలో ఈ సినిమా ట్రెండింగ్లో ఉంది. తెలుగు సహా హిందీలో ఈ వారం పెద్ద సినిమాలేవి లేకపోవడంతో ప్రేక్షకులు క్రిష్టోఫర్ నోలన్ ‘ఒడిస్సీ’ సినిమా చూసేందుకు ఎగబడుతున్నారు.
విఠలాచార్య మూవీకి రీమేక్..?
మొత్తంగా ఓ తండ్రి కోసం కొడుకు పడే తాపత్రయం కనినిపిస్తుంది. అంతేకాదు అనేక యుద్ధాలు చేసి గెలిచిన యోధుడు తిరుగు ప్రయాణమై తన భార్యా పిల్లలను కలుసుకోవలనుకుంటాడు. రాజు లేని రాజ్యంలో మహిళ పరిపాలనలో అంతర్గతంగా జరిగే కుట్రలు.. ప్రమాదం జరుగుతున్న సముద్రంలో ప్రయాణించే సైనికుల తెగువ ఈ సినిమాలో కనిపిస్తాయి. ఇలాంటి సినిమాలు మన తెలుగులో విఠలాచార్య ఎలాంటి గ్రాఫిక్స్ లేని రోజుల్లో అద్భుతంగా తెరకెక్కించిన కొన్ని సినిమాల సమాహారంగా చెబుతున్నారు. మొత్తంగా ‘ఒడిస్సీ’ సినిమాలో విఠలాచార్య తెరకెక్కించిన పాత సినిమాల తాలూకు ఛాయలున్నాయనేది వాస్తవం. ఇక ‘ఒడిస్సీ’ మూవీ పూర్తి గ్రీకు పురాణాల్లో పేర్కొన్న ఓ జానపద కథ. మొత్తంగా మన దర్శకులు ఎపుడో తీసెసిన సినిమాను హాలీవుడ్ వాడు తెరకెక్కిస్తే మన ప్రేక్షకులు ఈ సినిమా చూసి ఆహా ఓహో అంటూ మెచ్చుకోవడం విశేషం.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.