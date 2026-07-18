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‘ఒడిస్సీ’ విఠలాచార్య తెలుగు మూవీకి రీమేకా..? నోరెళ్ల బెడుతున్న ఆడియన్స్.. ?

Odessy Vitalacharya Movie Remake: గత కొన్ని రోజులుగా ఏ హాలీవుడ్ మూవీ కూడా ఈ రేంజ్ రెస్పాన్స్ రాలేదనుకోవాలి. అవతార్, అవేంజర్స్, ఇతర సూపర్ హీరో హాలీవుడ్ చిత్రాల రేంజ్‌లో ఇపుడు క్రిష్టోఫర్ నోలన్ దర్శకత్వంలో తెరకెకక్కిన ‘ఒడిస్సీ’మూవీ కేవలం హాలీవుడ్ ప్రేక్షకులనే కాదు. హిందీ, తెలుగు, తమిళం , మలయాళం, కన్నడ ఇతర ప్రాంతీయ భాష ప్రేక్షకుల ఫస్ట్ ఆప్షన్‌గా మారింది. ఇంతగా ప్రేక్షకులను మంత్రముగ్దులను చేస్తోన్న ‘ఒడిస్సీ’ మూవీ కథ ఏమిటి.. ? ప్రేక్షకులు అంతగా ఎగబడటానికి ఈ సినిమాలో అంతగా ఏముంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 18, 2026, 08:07 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 08:07 AM IST
‘ఒడిస్సీ’ విఠలాచార్య తెలుగు మూవీకి రీమేకా..? నోరెళ్ల బెడుతున్న ఆడియన్స్.. ?
Image Credit: Odessy Vitalacharya Movie Remake (File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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‘ఒడిస్సీ’ విఠలాచార్య తెలుగు మూవీకి రీమేకా..? నోరెళ్ల బెడుతున్న ఆడియన్స్.. ?
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