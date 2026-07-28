Indian Film industry Shooting Destination: భారతీయ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా తన మార్కెట్ను విస్తరించుకుంటోంది. ఈ సమయంలో యూరప్లోని బల్గేరియా దేశం భారతీయ సినీ పరిశ్రమకు కొత్త ప్రొడక్షన్ హబ్గా అవతరించేందుకు రెడీ అవుతుంది. తక్కువ నిర్మాణ వ్యయం, ఆకర్షణీయమైన ఆర్థిక ప్రోత్సాహకాలు, అత్యాధునిక చిత్రీకరణ సదుపాయాలు, టాలెంటెడ్ టెక్నిషియన్స్.. పాటు సహజసిద్ధమైన చారిత్రక ప్రదేశాలతో బల్గేరియా భారతీయ దర్శక, నిర్మాతలకు కొత్త డెస్టినేషన్ స్పాట్గా మారుతుంది.
అయితే బల్గేరియాలో భారతీయ సినిమాల షూటింగ్ నిమిత్తం టీఎల్ ప్రొడక్షన్ వ్యవస్థాపకుడు ‘ఆర్ఆర్ఆర్’ సినిమా బల్గేరియా షెడ్యూల్ నిర్మాత.. లైన్ ప్రొడ్యూసర్ టోడర్ లాజరోవ్ జుజి భారతీయ చిత్ర పరిశ్రమతో దీర్ఘకాలిక ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకునే పనిలో పడ్డాడు.
యూరప్లో కొత్త ప్రొడక్షన్ హబ్గా బల్గేరియా..
ఈ సందర్భంగా జుజి మాట్లాడుతూ.. "బల్గేరియా దేశం కేవలం ఒక అందమైన షూటింగ్ లొకేషన్స్ మాత్రమే కాదు. ప్రీ-ప్రొడక్షన్ నుంచి పోస్ట్-ప్రొడక్షన్ వరకు పూర్తి స్థాయి సేవలను అందించడంతో ముందుంటుందని చెప్పుకొచ్చారు. అంతేకాదు సమగ్ర సినీ నిర్మాణ భాగస్వామిగా అన్ని కార్యక్రమాలను ఇక్కడ నిర్వహించుకునేలా తమ దేశ ప్రభుత్వం అన్ని మౌలిక సదుపాయాలను కల్పిస్తోందన్నారు. భారతీయ నిర్మాతలకు యూరప్లో చిత్రీకరణను మరింత సులభం, వేగవంతం చేయడమే మా లక్ష్యమన్నారు.
భారతీయ నిర్మాతలకు బల్గేరియా ప్రత్యేక ఆకర్షణలు..
బల్గేరియాలో చిత్రీకరణ చేపట్టే భారతీయ నిర్మాతలకు అనేక ప్రయోజనాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
▪️ తక్కువ నిర్మాణ వ్యయంతో సినిమా ..
▪️ అర్హత కలిగిన చిత్రాలకు 25 శాతం క్యాష్ రిబేట్ సౌకర్యం..
▪️ అంతర్జాతీయ అనుభవం కలిగిన సాంకేతిక నిపుణులు అందుబాటులో ఉండటం..
▪️ అత్యున్నత స్థాయి వీఎఫ్ఎక్స్, సీజీఐ, పోస్ట్-ప్రొడక్షన్ సౌకర్యాలు కలిగి ఉండటం..
▪️ యూరప్లోనే అత్యల్ప కార్పొరేట్ పన్ను విధానం కలిసొచ్చే అంశం..
▪️ అత్యాధునిక ఫిల్మ్ స్టూడియోలు, సౌండ్ స్టేజ్లు..
▪️ మధ్యయుగ కోటలు, రోమన్ శిథిలాలు, పర్వతాలు, అడవులు, బ్లాక్ సీ తీరాలు, ఆధునిక యూరోపియన్ నగరాలు వంటి విభిన్న చిత్రీకరణ ప్రాంతాలు షూటింగ్కు అనువైనవిగా ఉన్నాయి.
హాలీవుడ్తో పాటు అనేక అంతర్జాతీయ చిత్రాలకు ఆతిథ్యమిచ్చిన అనుభవం బల్గేరియా సొంతం. యూరప్లో ప్రస్తుతం సినిమా షూటింగ్లకు కేంద్రంగా నిలుస్తుంది.
భారత్తో మరింత బలమైన సినీ బంధం
"యూరప్లో సినిమా తీయాలనుకున్న ప్రతి భారతీయ నిర్మాతకు మొదట గుర్తుకు వచ్చే దేశాల్లో బల్గేరియా ఉండాలే ఆ దేశం కొన్ని పాలసీలు తీసుకొచ్చింది.
భారతీయ చిత్ర నిర్మాతలకు సువర్ణవకాశం..
'ఆర్ఆర్ఆర్' చిత్రం బల్గేరియా షెడ్యూల్లో పనిచేసిన సందర్భంగా భారతీయ సినీ పరిశ్రమతో ఆయనకు ఏర్పడిన అనుబంధం మరింత బలపడింది. ప్రస్తుతం భారతీయ చిత్రాలతో మరిన్ని ప్రాజెక్టులను చేపట్టేందుకు రెడీగా ఉన్నట్టు తెలిపారు.
భారత్లో 'టాడ్ యాష్ చాప్టర్హౌస్'
భారతీయ సంస్కృతిపై ఉన్న అభిమానంతో ఆశిష్ గణేషన్ తో కలిసి సూపర్ హీరో చిత్రాన్ని నిర్మించి దర్శకత్వం వహిస్తునట్లు జుజి వెల్లడించారు.
'ఆర్ఆర్ఆర్' బల్గేరియా నిర్మాత టోడర్ లాజరోవ్ జుజి ఆహ్వానం..
"నా సినీ ప్రయాణం బల్గేరియాలో ప్రారంభమైనా.. నా మనసు మాత్రం భారతదేశంతో మమేకమై ఉందన్నారు. భారతీయ సంస్కృతి నన్ను ఎంతో ప్రభావితం చేసిందని చెప్పుకొచ్చారు. గొప్ప కథలకు సరిహద్దులు ఉండవని నేను నమ్ముతాను. అశిష్ గణేశన్తో కలిసి రూపొందిస్తున్న ‘సూపర్ హీరో’ చిత్రానికి నిర్మాతగా, దర్శకుడిగా పనిచేయడం గర్వంగా ఉందన్నారు. ఆ చిత్రంలోని కీలక భాగాన్ని బల్గేరియాలో షూట్ చేస్తున్నాము. బల్గేరియాలో పనిచేస్తున్న ఓ భారతీయుడిలా నేను భావిస్తున్నాను. భారతీయ ప్రతిభతో కలిసి పనిచేసే అవకాశం దక్కడం నా అదృష్టమని జూజి పేర్కొన్నారు.
యూరప్కు భారతీయ సినిమాకు గేట్వే..
టీఎల్ ప్రొడక్షన్ ద్వారా భారతీయ చిత్రాలకు లొకేషన్లు, సాంకేతిక బృందాలు, లాజిస్టిక్స్, ప్రభుత్వ ప్రోత్సాహకాలు, చిత్రీకరణ నిర్వహణ తదితర అన్ని అంశాల్లో సమగ్ర సహకారం అందించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నట్టు తెలిపారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.