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భారతీయ సినిమాకు నెక్ట్స్ టార్గెట్‌గా బల్గేరియా.. షూటింగ్‌లకు క్యూ కడుతున్న సినిమాలు..

Bulgaria New Destination For Film Shootings: భారతీయ సినిమా ఇపుడు ప్రపంచ యవనికపై మెరుస్తోంది. అంతేకాదు బాహుబలి తర్వాత భారతీయ సినిమాలకు గ్లోబల్ మార్కెట్ అంతకంతకు పెరుగుతూ పోతుంది. ఈ నేపథ్యంలో యూరప్ గేట్ వే పిలుచుకునే బల్గేరియా దేశం తమ దేశంలో షూటింగ్స్ జరుపుకోండని చెబుతూ ప్రత్యేక అనుమతులు మంజూరు చేస్తోంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 28, 2026, 06:35 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 08:40 PM IST
భారతీయ సినిమాకు నెక్ట్స్ టార్గెట్‌గా బల్గేరియా.. షూటింగ్‌లకు క్యూ కడుతున్న సినిమాలు..
Image Credit: Bulgaria (File Photos/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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