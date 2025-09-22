English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Ind vs Pak: అభిషేక్‌ విధ్వంసంతో పాకిస్థాన్‌ మళ్లీ చిత్తు.. ఆసియా కప్‌లో భారత్ విజయం

 ఆసియా కప్‌-2025లో మరోసారి భారత జట్టు అదరగొట్టింది. పాకిస్థాన్‌, ఒమన్‌లను చిత్తు చేసిన భారత్‌ మరోసారి పాక్‌ను ఓడించి హ్యాట్రిక్‌ విజయాన్ని అందుకుంది. యువ జట్టు దూకుడుగా ఆడడంతో సూపర్‌ 4లో పాకిస్థాన్‌ జట్టు ఓటమిని చవి చూసింది. సూపర్‌-4 మ్యాచ్‌లో 6 వికెట్ల తేడాతో భారత్‌ ఘన విజయం సాధించింది. ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్‌ ఓడి తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన పాక్‌ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 5 వికెట్ల నష్టానికి 171 పరుగులు చేసింది. ఏడు బంతులు మిగిలి ఉండగానే భారత జట్టు 4 వికెట్లు కోల్పోయి లక్ష్యాన్ని చేధించింది.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Sep 22, 2025, 12:29 AM IST

Ind vs Pak: అభిషేక్‌ విధ్వంసంతో పాకిస్థాన్‌ మళ్లీ చిత్తు.. ఆసియా కప్‌లో భారత్ విజయం

Ind vs Pak Highlights: ఆసియా కప్‌-2025లో మరోసారి భారత జట్టు అదరగొట్టింది. పాకిస్థాన్‌, ఒమన్‌లను చిత్తు చేసిన భారత్‌ మరోసారి పాక్‌ను ఓడించి హ్యాట్రిక్‌ విజయాన్ని అందుకుంది. యువ జట్టు దూకుడుగా ఆడడంతో సూపర్‌ 4లో పాకిస్థాన్‌ జట్టు ఓటమిని చవి చూసింది. సూపర్‌-4 మ్యాచ్‌లో 6 వికెట్ల తేడాతో భారత్‌ ఘన విజయం సాధించింది. ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్‌ ఓడి తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన పాక్‌ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 5 వికెట్ల నష్టానికి 171 పరుగులు చేసింది. ఏడు బంతులు మిగిలి ఉండగానే భారత జట్టు 4 వికెట్లు కోల్పోయి లక్ష్యాన్ని చేధించింది.

Also Read: India VS Pakistan Asia Cup 2025 Highlights: పాకిస్థాన్‌కు భారత్ పవర్‌ఫుల్ పంచ్.. సూపర్-4లో అదిరిపోయే గెలుపు

మొదట బ్యాటింగ్‌కు దిగిన పాకిస్థాన్‌ 20 ఓవర్‌లలో ఐదు వికెట్లు కోల్పోయి 171 పరుగులు చేసింది. ఓపెనర్‌ సాహిబ్‌జాదా ఫర్హాన్‌ (58) అర్ద సెంచరీతో అదరగొట్టగా.. ఆఖరులో ఫహీమ్‌ అష్రాఫ్‌ (20 నాటౌట్‌) మెరుపు ఇన్నింగ్స్‌ ఆడాడు. ఫకర్‌ జమాన్‌ 15, సైమ్‌ అయూబ్‌ 21, హుస్సేన్‌ తలాత్‌ 10, మొహమ్మద్‌ నవాజ్‌ 21, సల్మాన​్‌ అఘా 17 (నాటౌట్‌) తలా కొన్ని పరుగులు చేయడంతో భారత్‌కు మోస్తరు లక్ష్యం విధించారు. భారత బౌలర్లు పాక్‌కు ఎంతో మేలు చేశారు.  ఫీల్డర్లు నాలుగు క్యాచ్‌లు వదిలేసి పాకిస్థాన్‌ దూకుడుగా ఆడేందుకు సహకరించార. అభిషేక్‌ 2, కుల్దీప్‌, గిల్‌ ఒక క్యాచ్‌ను వదిలిపెట్టారు. సీనియర్‌ బౌలర్‌ బుమ్రా భారీ పరుగులు సమర్పించుకోవడం గమనార్హం. శివమ్‌ దూబే 2 వికెట్లతో పర్వాలేదనిపించగా.. కుల్దీప్‌ యాదవ్‌, హార్దిక్‌ పాండ్యా ఒక్కో వికెట్‌ తీశారు.

Also Read: Bathukamma Wishes: అస్తిత్వ ఆకాంక్షలకు బతుకమ్మ ప్రతీక.. తెలంగాణ ప్రజలకు తొలి సీఎం కేసీఆర్‌ శుభాకాంక్షలు

అభిషేక్‌ విధ్వంసం
మోస్తరు లక్ష్యం 172 పరుగులను భారత జట్టు సునాయాసంగా ఛేదించింది. ఓపెనర్లు శుభ్‌మన్‌ గిల్‌ (28 బంతుల్లో 47; 8 ఫోర్లు) అర్ధ సెంచరీని తృటిలో కోల్పోయిన పరిస్థితిలో అభిషేక్‌ శర్మ చెలరేగి ఆడాడు. 39 బంతుల్లో 74 పరుగులు (6 ఫోర్లు, 5 సిక్సర్లు) తీసి చెలరేగిపోయాడు. అనంతరం దిగిన సూర్యకుమార్‌ యాదవ్‌ డకౌట్‌ కాగా.. సంజూ శాంసన్‌, తిలక్‌ వర్మ నిలకడగా మైదానంలో ఆడారు. సంజూ (13) ఓ చెత్త షాట్‌కు ప్రయత్నించి ఔటవగా.. అనంతరం హార్దిక్‌ (7*) సహాయంతో తిలక్‌ వర్మ (30*‌) జట్టుకు విజయాన్ని అందించారు. భారత్‌ 18.5 ఓవర్లలో 4 వికెట్లు కోల్పోయి లక్ష్యాన్ని చేధించింది. పాక్‌ బౌలర్లలో హరీస్‌ రౌఫ్‌ 2, అబ్రార్‌ అహ్మద్‌, ఫహీమ్‌ అష్రాఫ్‌కు ఒక్కో వికెట్‌ తీశారు.

