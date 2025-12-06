Sonu Sood Video: ఇండిగో సిబ్బంది ఏంచేస్తారు..?.. సోనూసూద్ వ్యాఖ్యలపై నెట్టింట దుమారం.. వీడియో..

Sonu sood reacts on indigo flight cancellation crisis: దేశ వ్యాప్తంగా ప్రస్తుతం ఇండిగో విమానాల రద్దు అంశం పెనుదుమారంగా మారింది. దీనిపై ఇప్పటికే ప్రయాణికులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. గత వారం నుంచి ఇండిగో విమానాల్లో టెక్నికల్ సమస్యలు తలెత్తడం వల్ల చాలా చోట్ల ప్రయాణానికి ముందు క్యాన్సిల్ అయినట్లు సిబ్బంది చెబుతున్నారు. ఇప్పటి వరకు వందల సంఖ్యలో విమానాలు వివిధ కారణాలతో రద్దయ్యాయి. దీంతో అత్యవసరంగా వెళ్లాలని ప్లాన్ లు చేసుకున్న వారు తీవ్రఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. చాలా మంది ఇప్పటికే తమ పెళ్లిళ్లు, రిసెప్షన్ లు, ఉద్యోగాల కోసం వెళ్లాలనుకున్న వారంతా ఎయిర్ పోర్టులోనే ఎదురు చూస్తున్నారు. దీనికి తోడు ఇండిగో సిబ్బంది కూడా సరైన సమాధానం చెప్పకపోవడంతో ప్రయాణికుల కోపం కాస్త తారాస్థాయికి చేరుకుంటుంది. దీంతో పలుచోట్ల ప్రయాణికులు ఇండిగో సిబ్బందితో చాలా కోపంగా మాట్లాడిన ఘటనలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి.
"A delayed flight is frustrating, but remember the faces trying to fix it. Please be nice and humble to the IndiGo staff; they are carrying the weight of cancellations too. Let’s support them." @IndiGo6E pic.twitter.com/rd3ciyekcS
— sonu sood (@SonuSood) December 6, 2025
కొంత మంది అయితే కొట్టి నంతగా కూడా మాట్లాడుతున్నారు. ఎయిర్ పోర్టులలో అయ్యప్పలు భజనలు చేస్తు, మరికొంత మంది ప్రయాణికులు గార్బా ఆడుతూ తమ నిరసనలు తెలియజేస్తున్నారు. మరోవైపు ఇండిగో విమాన సర్వీసులు రద్దు కావడంతో ఇతర విమాన సర్వీసులు అమాంతం తమ సర్వీసులు రేట్లను పెంచేశాయి. దీంతో ప్రయాణికులు బెంబెలెత్తిపోతున్నారు. దీనిపై తాజాగా.. నటుడు సోనూసూద్ చేసిన వ్యాఖ్యలు పుండు మీద కారం చల్లినట్లైంది. నెటిజన్లు సోనూసూద్ వ్యాఖ్యలపై కౌంటర్ లు ఇస్తున్నారు.
హీరో సోనూసూద్ మాట్లాడుతూ దేశ వ్యాప్తంగా ఇండిగో విమానాలు రద్దు కావడం బాధను కల్గించే అంశమన్నారు. అయితే.. చాలా మంది ప్రయాణికులు తమ కోపాన్ని, ఫ్రస్ట్రేషన్ ను ఇండిగో గ్రౌండ్ లెవల్ సిబ్బందిపై చూపిస్తున్నారన్నారు. అయితే.. కొంత మంది నోటికొచ్చినట్లు మాట్లాడుతున్న ఘటనలు వెలుగులోకి వచ్చాయన్నారు. ఇండిగో విమానాల్లో టెక్నికల్ సమస్యలు తలెత్తిన మాట వాస్తవమన్నారు. గ్రౌండ్ లెవల్ ఉద్యోగులు మన లాగే.. వారు కూడా పై నుంచి వచ్చిన మెస్సెజ్ లను ప్రయాణికులు చెబుతురాని అన్నారు.
కానీ వారిపైన కోపంగా మాట్లాడటంసరికాదన్నారు. తన కుటుంబం కూడా ఇండిగో విమానం రద్దుసమస్యను ఎదుర్కొందన్నారు. గ్రౌండ్ లెవల్ లో ఉన్న వారి స్థానంలో ఒక్కసారి మీరు ఉండిచూడాలని అన్నారు . కొన్నిసార్లు సమస్యలు ఉత్పన్నమైనప్పుడు అందరు కూడా సంయమనం పాటించాలన్నారు. మీ కోపాన్ని కొంచెం కంట్రోల్ చేసుకొవాలని సోనూసూద్ మాట్లాడారు.
ప్రస్తుతం ఈ వ్యాఖ్యలపై నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు. మీరు చెప్పింది నిజమే... కానీ ఎప్పుడైతే టెక్నికల్ సమస్యలు తలెత్తితే ప్రత్యామ్నాయాల గురించి కూడా వారు ప్లాన్ లు చేసుకొవాలని కొంత మంది నెటిజన్లు కౌంటర్లు ఇస్తున్నారు. ఎంతో మంది పెళ్లిళ్లు, జాబ్ లు, ఇతర పర్సనల్ పనులు ఆగిపోయి ఎంతో టెన్షన్ కు గురౌతున్నారని అంటున్నారు.
కూల్గా చాలా చెప్పొచ్చు.. కానీ సమస్యల్లో ఉన్నవారికి ఆ పెయిన్ తెలుస్తుందని నెటిజన్లు అంటున్నారు. ఇదే సోనూసూద్ ఇండిగో వారికి కూడా ఏదైన ప్రత్యామ్నాయాలు చూపించాలని ఎందుకు కోరలేదని కూడా మరికొంత మంది ప్రశ్నలు సంధిస్తున్నారు. మొత్తంగా సోనూసూద్ ను కొంత మంది సపోర్ట్ చేస్తుంటే, మరికొంత మంది ఏకీపారేస్తున్నారు.
