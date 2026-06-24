/ఆసక్తి రేకిస్తోన్న మిర్జాపూర్: ది మూవీ ఫస్ట్ లుక్ క్యారెక్టర్ పోస్టర్స్..

Mirzapur Charecters Revealed:‘మీర్జాపూర్’ సిరీస్ నుంచి సినిమాగా రాబోతుంది. తాజాగా ఇందులో ప్రధాన పాత్రలకు సంబంధించి ఫస్ట్ లుక్ను విడుదల చేశారు. తాజాగా టీజర్ రిలీజ్కు ఒక రోజు ముందు మేకర్స్ ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తిని మరింత పెంచేలా ఫస్ట్ లుక్ క్యారెక్టర్ పోస్టర్లను రిలీజ్ చేశారు. మిర్జాపూర్ ప్రపంచాన్ని నిర్వచించిన ‘గద్దీ’, మున్నా భయ్యా, గుడ్డు భయ్యా, కాలీన్ భయ్యా పాత్రలతో రూపొందించిన ఈ పోస్టర్లు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ అవుతున్నాయి. ‘గద్దీ హై తో హమ్ హై’ అనే శక్తివంతమైన సందేశంతో విడుదలైన ఈ పోస్టర్లు మిర్జాపూర్ యూనివర్స్లోని అధికారం, వారసత్వం,ప్రత్యర్దులను మరోసారి గుర్తు చేస్తున్నాయి.
తాజాగా విడుదల చేసిన ఈ పోస్టర్స్తో అభిమానుల్లో ఎక్కడలేని ఉత్సాహం నెలకొంది. మిర్జాపూర్ ప్రపంచంలోని అత్యంత ప్రభావవంతమైన పాత్రలు మళ్లీ ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నాయి. ఈ సందర్భంగా ఆ పాత్రకు సంబంధించి సోషల్ మీడియాలో విస్తృత చర్చ సాగుతోంది.
అమెజాన్ ఎంజీఎం స్టూడియోస్, ఎక్సెల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ సమర్పిస్తున్న మిర్జాపూర్: ది మూవీ చిత్రానికి గుర్మీత్ సింగ్ డైరెక్ట్ చేశారు. పునీత్ కృష్ణ కథను అందించారు. రితేష్ సిద్ధ్వానీ, ఫర్హాన్ అక్తర్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి కాసిమ్ జగ్మాగియా, విశాల్ రామ్చందానీ సహ నిర్మాతలుగా వ్యవహరిస్తున్నారు. హిందీతో పాటు తెలుగులో విడుదల కానున్న ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా 2026 సెప్టెంబర్ 4న థియేటర్లలో గ్రాండ్గా విడుదల చేస్తున్నారు. ఇక ఓటీటీ వేదికగా హిట్టైన ఈ సిరీస్.. మూవీగా ఎలాంటి సంచలనాలు నమోదు చేస్తుందో చూడాలి మరి.
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