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ఆసక్తి రేకిస్తోన్న మిర్జాపూర్: ది మూవీ ఫస్ట్ లుక్ క్యారెక్టర్ పోస్టర్స్..

Mirzapur: ‘మీర్జాపూర్’ వెబ్ సిరీస్ 2 సీజన్లు ఎంత పెద్ద హిట్టైయిందో తెలిసిందే  కదా. తాజాగా ఈ సిరీస్‌ను సినిమాగా తీసుకురాబోతున్నారు. త్వరలో విడుదల చేయడానికి రెడీ అవుతున్నారు. అవును ఓటీటీ వేదికగా హిట్టైయిన ఈ సిరీస్‌కు సంబంధించిన క్యారెక్టర్స్‌ను ముందుగా చేశారు మేకర్స్.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 24, 2026, 06:51 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 06:51 PM IST
ఆసక్తి రేకిస్తోన్న మిర్జాపూర్: ది మూవీ ఫస్ట్ లుక్ క్యారెక్టర్ పోస్టర్స్..
Image Credit: Mirzapur Charecters (Movie Photos/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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ఆసక్తి రేకిస్తోన్న మిర్జాపూర్: ది మూవీ ఫస్ట్ లుక్ క్యారెక్టర్ పోస్టర్స్..
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