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Irumudi Collection: రూ.200 కోట్ల దిశగా దూసుకెళ్తోన్న 'ఇరుముడి'..బాక్సాఫీసు వద్ద రవితేజ సినిమా సరికొత్త రికార్డు!

Irumudi 200 Crore Collection: మాస్ మహారాజా రవితేజ కథానాయకుడిగా నటించిన భక్తిరస, ఎమోషనల్ చిత్రం 'ఇరుముడి' బాక్సాఫీస్ వద్ద కలెక్షన్ల సునామీ సృష్టిస్తోంది. విడుదలైన 10 రోజుల్లోనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.180 కోట్లకుపైగా గ్రాస్ వసూలు చేసి, త్వరలోనే రూ.200 కోట్ల క్లబ్‌లో చేరేందుకు దూసుకెళ్తోంది.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 31, 2026, 06:16 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 06:16 PM IST
Irumudi Collection: రూ.200 కోట్ల దిశగా దూసుకెళ్తోన్న 'ఇరుముడి'..బాక్సాఫీసు వద్ద రవితేజ సినిమా సరికొత్త రికార్డు!
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Irumudi Collection: రూ.200 కోట్ల దిశగా దూసుకెళ్తోన్న 'ఇరుముడి'..బాక్సాఫీసు వద్ద రవితేజ సినిమా సరికొత్త రికార్డు!
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