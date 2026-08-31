Irumudi Collection: రూ.200 కోట్ల దిశగా దూసుకెళ్తోన్న 'ఇరుముడి'..బాక్సాఫీసు వద్ద రవితేజ సినిమా సరికొత్త రికార్డు!

Irumudi 200 Crore Collection: సరైన కంటెంట్ పడితే ప్రేక్షకులు బ్రహ్మరథం పడతారని 'ఇరుముడి' చిత్రం మరోసారి రుజువు చేసింది. ఎలాంటి భారీ అంచనాలు లేకుండా థియేటర్లలోకి అడుగుపెట్టిన ఈ చిత్రం, మొదటి ఆట నుంచే సూపర్ హిట్ టాక్ను సొంతం చేసుకుంది. చిత్రంలోని భావోద్వేగ సన్నివేశాలు ప్రేక్షకులను విపరీతంగా ఆకట్టుకోవడంతో థియేటర్ల వద్ద అభిమానుల తాకిడి కొనసాగుతోంది. విడుదలైన రెండు వారాలు కావస్తున్నా సింగిల్ స్క్రీన్లు, మల్టీప్లెక్స్లు అనే తేడా లేకుండా అన్ని చోట్లా హౌస్ఫుల్ బోర్డులు దర్శనమిస్తున్నాయి.
రవితేజ కెరీర్లోనే బిగ్గెస్ట్ హిట్..
గతంలో రవితేజ నటించిన 'భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి', 'మాస్ జాతర', 'ఈగల్' వంటి చిత్రాలు బాక్సాఫీస్ వద్ద ఆశించిన స్థాయిలో రాణించలేకపోయాయి. దీంతో కథల ఎంపికపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించిన రవితేజ, పూర్తి కసితో 'ఇరుముడి' సినిమాను ఎంచుకున్నారు. ఆయన నమ్మకాన్ని నిజం చేస్తూ, ఈ చిత్రం రవితేజ సినీ ప్రస్థానంలోనే అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన బిగ్గెస్ట్ హిట్గా, అలాగే అతి తక్కువ సమయంలో అత్యంత వేగంగా కలెక్షన్లు రాబట్టిన చిత్రంగా నిలిచింది.
బాక్సాఫీస్ కలెక్షన్ల జోరు
ఇటీవల భారీ అంచనాలతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన పాన్-ఇండియా చిత్రం 'టాక్సిక్' పరాజయం పాలవడంతో, ఆ ప్రభావం 'ఇరుముడి'కి బాగా కలిసొచ్చింది. ఇతర సినిమాల వైఫల్యంతో ఈ చిత్రానికి థియేటర్లలో స్క్రీన్స్, వసూళ్లు అనూహ్యంగా పెరిగాయి. ఇప్పటివరకు ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.180 కోట్లకుపైగా రాబట్టగా, కేవలం నైజాం ఏరియా నుంచే రూ.50 కోట్ల వరకు కలెక్షన్లను సాధించినట్లు ట్రేడ్ వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి. ఇదే జోరు కొనసాగితే అతి త్వరలోనే ఈ చిత్రం రూ.200 కోట్ల మైలురాయిని చేరుకోవడం లాంఛనమేనని స్పష్టమవుతోంది.
టికెట్ సేల్స్లో సరికొత్త సంచలనం..
ఆన్లైన్ టికెట్ బుకింగ్ ప్లాట్ఫామ్లైన బుక్మైషో, డిస్ట్రిక్ట్ యాప్స్లలో కలిపి ఇప్పటికే 55 లక్షలకు పైగా టికెట్లు అమ్ముడవడం ఈ సినిమా ప్రభంజనానికి అద్దం పడుతోంది. ఈ భారీ విజయాన్ని పురస్కరించుకుని చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ మైత్రి మూవీ మేకర్స్ సరికొత్త పోస్టర్ను విడుదల చేసింది. ఆ పోస్టర్లో రవితేజ తోటి స్వాములతో కలిసి నల్లటి వస్త్రాలు, మెడలో మాలలు ధరించి, ఒంటికాలిపై నిలబడి భక్తిపారవశ్యంతో కనిపిస్తున్న తీరు అభిమానులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది. లాంగ్ రన్లో ఈ చిత్రం ఇంకెన్ని కలెక్షన్ల రికార్డులను తిరగరాస్తుందోనని చిత్రసీమలో ఆసక్తికర చర్చ సాగుతోంది.
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