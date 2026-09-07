/బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఇరుముడి ప్రభంజనం.. పవన్ ఓజీని క్రాస్ చేసిన రవితేజ మూవీ..

Irumudi Records: బిందువు, బిందువు కలిపి సింధువు అయినట్టు చిన్న మీడియం రేంజ్ సినిమాగా విడుదలైన ‘ఇరుముడి’ సినిమా ఈ యేడాది అత్యధిక ఫుట్ ఫాల్స్ అందుకున్న సినిమాగా రికార్డు క్రియేట్ చేసింది. ఓ రకంగా రూ. 21 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ థియేట్రికల్ బిజినెస్ చేసిన ఈ సినిమా ఇప్పటి వరకు రూ. 135 కోట్ల షేర్ (రూ.225 కోట్ల గ్రాస్) మార్కు అందుకొని సంచలనం రేపింది. అంతేకాదు సినిమా థియేట్రికల్గా రూ. 125 కోట్ల లాభాలను అందుకొని సంచలనం రేపింది. ఈ మధ్యకాలంలనే కాదు.. గత పదేళ్లలో ఈ రేంజ్ హిట్ అందుకున్న మీడియం రేంజ్ సినిమా మరొకటి లేదు.
రవితేజ రికార్డులు..
మొత్తంగా ఈ సినిమా హిట్టైయితే చాలు అనుకున్న రవితేజకు అయ్యప్ప స్వామి దయవల్ల బ్లాక్ బస్టర్ను మించిన హిట్ ను అందుకుంది. ఈ సినిమా ఓపెనింగ్ డే నుంచి ఇప్పటి వరకు పూటకలో రికార్డును బీట్ చేస్తూనే ఉంది. ఈ సినిమా రవితేజ కెరీర్లో తొలి రూ. 100 కోట్ల గ్రాస్.. తొలి రూ. 100 కోట్ల షేర్.. తొలి రూ. 200 కోట్ల గ్రాస్ అందుకున్న చిత్రంగా రికార్డులను క్రియేట్ చేస్తోంది. ఇప్పటికే నైజాంలో చిరంజీవి హీరోగా నటించిన ‘మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు’ సినిమా కలెక్సన్స్ దాటిన ఈ సినిమా తాజాగా పవన్ కళ్యాణ్ ‘ఓజీ’ సినిమా దాటేసింది.
తాజాగా ఈ సినిమా నైజాంలో రామ్ చరణ్ హీరోగా నటించిన ‘పెద్ది’.. ఎన్టీఆర్ ‘దేవర’లను టార్గెట్ చేసింది. ఈ రోజు లేదా రేపటితో పెద్ది సినిమా కలెక్షన్స్ను దాటే అవకాశాలున్నాయి. మొత్తంగా మీడియం రేంజ్ సినిమాల్లో ఈ సినిమా ఆల్ టైమ్ బ్లాక్ బస్టర్గా నిలిచింది. మొత్తంగా ‘ఇరుముడి’ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఎలాంటి సంచలనాలు నమోదు చేస్తుందో చూడాలి మరి.
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