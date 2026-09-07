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బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఇరుముడి ప్రభంజనం.. పవన్ ఓజీని క్రాస్ చేసిన రవితేజ మూవీ..

Irumudi Croos OG Lifetime Collections: రీసెంట్ టైమ్‌లో 6 ఫ్లాపుల తర్వాత రవితేజ హీరోగా శివ నిర్వాణ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘ఇరుముడి’ సినిమా రిలీజైన రోజు నుంచి రికార్డుల ప్రభంజనం సృష్టిస్తూనే ఉంది. తాజాగా ఈ సినిమా నైజాంలో రికార్డుల మీద రికార్డులు కొల్లగొడుతుంది. తాజాగా పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా నటించిన ‘ఓజీ’ సినిమా తెలంగాణ లైఫ్ టైమ్ కలెక్షన్స్ దాటి పెద్దిని టార్గెట్ చేసింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 07, 2026, 12:40 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 12:40 PM IST
బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఇరుముడి ప్రభంజనం.. పవన్ ఓజీని క్రాస్ చేసిన రవితేజ మూవీ..
Image Credit: Irumudi Cross OG in nizam (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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