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Irumudi Movie Review: 'ఇరుముడి' సినిమా ఫస్ట్ రివ్యూ..రవితేజ కంబ్యాక్..థియేటర్లన్నీ అయ్యప్ప నామాలతో మోతమ్రోగిపోతాయి!

Irumudi Movie First Review: మాస్ మహారాజ్ రవితేజ ప్రధానపాత్రలో ప్రియా భవానీ శంకర్ జంటగా నటించిన చిత్రం 'ఇరుముడి'. డివోషనల్ థ్రిల్లర్‌గా రూపొందుతోన్న ఈ చిత్రం ఆగస్టు 21న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ క్రమంలో సినిమా ప్రివ్యూస్‌ ద్వారా ముందస్తు రివ్యూ వచ్చేసింది. సినిమా ఎలా ఉందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 19, 2026, 01:35 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 01:35 PM IST
Irumudi Movie Review: 'ఇరుముడి' సినిమా ఫస్ట్ రివ్యూ..రవితేజ కంబ్యాక్..థియేటర్లన్నీ అయ్యప్ప నామాలతో మోతమ్రోగిపోతాయి!
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Irumudi Movie Review: 'ఇరుముడి' సినిమా ఫస్ట్ రివ్యూ..రవితేజ కంబ్యాక్..థియేటర్లన్నీ అయ్యప్ప నామాలతో మోతమ్రోగిపోతాయి!
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