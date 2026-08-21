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Irumudi Movie Review: ఇరుముడి మూవీ రివ్యూ.. రవితేజ సినిమా ఎలా ఉందంటే..?

Irumudi Movie Review and Rating: మాస్ మహారాజా రవితేజ, దర్శకుడు శివ నిర్వాణ కాంబినేషన్‌లో వచ్చిన ‘ఇరుముడి’ సినిమా అంచనాల మధ్య ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. సాధారణ కమర్షియల్ కథకు భిన్నంగా అమ్మాయిల భద్రత, తల్లిదండ్రుల పెంపకం, సమాజంలో మహిళలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను ఈ సినిమాలో చూపించారు. ఫ్యామిలీ ఎమోషన్‌తో పాటు యాక్షన్, థ్రిల్లింగ్ అంశాలను కలిపి కథను నడిపించారు. రవితేజ కూడా తన మాస్ ఇమేజ్‌కు భిన్నంగా నటుడిగా కనిపించే ప్రయత్నం చేశారు.

Written ByVishnupriya
Published: Aug 21, 2026, 12:48 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 01:30 PM IST
Irumudi Movie Review: ఇరుముడి మూవీ రివ్యూ.. రవితేజ సినిమా ఎలా ఉందంటే..?
Image Credit: irumudi movie review (Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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