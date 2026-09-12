Irumudi movie telugu heroes know lessons: తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో ప్రస్తుతం ‘ఇరుముడి’కి ముందు.. ఆ తర్వాత అని చెప్పుకోవాలేమో. టికెట్ రేట్స్ పెంపు లేదు. పండగ సీజన్ కాదు అన్ సీజన్లో విడుదల. పోటీగా టాక్సిక్ లాంటి బడా మూవీ. అన్నింటికీ మించి దీనికి ముందు రవితేజకు అంతకు ముందు వరుసగా ఆరు డిజాస్టర్లు. ఇన్ని ఉన్నా కూడా ‘ఇరుముడి’ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర రికార్డులు తిరగరాసింది అంటే ఈ సినిమా నేర్పని పాఠం విషయానికొస్తే.
ప్రస్తుతం మన తెలుగు హీరోల్లో టైర్ 1 హీరోలు అందరు ప్యాన్ ఇండియా సబ్జెక్ట్స్ పైనే ఫోకస్ పెడుతున్నారు. కంటెంట్ మీద కాకుండా.. ఖర్చుపై ఫోకస్ పెడుతున్నారు. ఇక ఇరుముడిలో ఏముందని ప్రేక్షకులు అంతగా విరగబడి చూసారు.. మూడు వారాల తర్వాత కూడా ఇంకా ఈ సినిమాను చూస్తున్నారు. అంతేకాదు వరుసగా మూడు వారాలు ఈ సినిమా కోటికి షేర్ తగ్గకుండా వసూల్లు చేస్తుండటం మాములు విషయం కాదంటున్నారు ట్రేడ్ పండితులు.
మూడు వారాలకు పైగా కోటికి తగ్గకుండా షేర్ రాబట్టని చిత్రాలు..
ప్రస్తుతం ఈ ట్రెండ్లో ఓ సినిమా రెండు ఆడితేనే గొప్ప. థియేటర్స్లో మూడో వారం ‘ఇరుముడి’ సినిమా ఆడుతుందంటే ఏం జరిగిందో మన హీరోలు, దర్శకులు ఫోకస్ పెడితే బాగుంటుంది. ప్రేక్షకులు కూడా బడా హీరోలకు దర్శకులకు హింట్ అందిస్తున్నారు. మాకు భారీ బడ్జెట్ సినిమాలు అవసరం లేదు. కంటెంట్ ఉండే భారీగా తీస్తే దాన్ని ఆదరిస్తున్నారు. ఆ సంగతి పక్కన పెడితే.. అనసరపు ఆర్భాటాలతో తెరకెక్కించిన సినిమాల వైపు ప్రేక్షకులు చూడటం లేదు.
కొంప ముంచుతున్న టికెట్ రేట్స్ ..
పైగా ప్రతి బడా హీరో సినిమా విడుదలకు ముందు టికెట్ రేట్స్ ను తమ పలుకుబడిని ఉపయోగించి పెంచుకుంటున్నారు. కంటెంట్ బాగుంటే తక్కువ టికెట్ రేట్స్తో ఎక్కువ ఫుట్ ఫాల్స్ సొంతం చేసుకోవచ్చని ‘ఇరుముడి’ ప్రూవ్ చేసింది. పెంచిన టికెట్ రేట్స్తో నైజాంలో మన శంకర్ వర ప్రసాద్, పెద్ది, ఓజీ సినిమాల కలెక్షన్స్ను తక్కువ టికెట్ రేట్స్తో అధిగమించడం మాములు విషయం కాదు.
మనసుకు తాకే ఎమోషన్ కీలకం..
మొత్తంగా మన మనసును తాకే ఎమోషన్స్తో అందమైన కథలు చెబితే చాలు హిట్ చేయడం మా బాధ్యత అంటున్నారు ప్రేక్షకులు. ఈ విషయాన్ని మన హీరోలు ఇప్పటికైనా అర్ధం చేసుకుంటారా లేదా అనేది చూడాలి. ఎక్కువ టికెట్ రేట్స్తో తక్కువ రోజుల్లో ఎక్కువ డబ్బులు రాబట్టుకోవాలనే దురాశ మొత్తంగా సినిమా పుట్టి ముంచుతోందని చెప్పాలి.
ఒక్కో సినిమా ఏళ్లకు ఏళ్లు అవసరం లేదు..
ఒక్కో సినిమా కోసం మూడు నాలుగేళ్లు తీసుకోవడం కాదు.. సరైన కథ పట్టుకుని ఆరు నెలల్లో సినిమా తీసినా చూస్తామంటున్నారు ప్రేక్షకులు. తెలుగులో‘ఇరుముడి’ కంటే ముందు ‘మా ఇంటి బంగారం’, ‘లెనిన్’, ‘కొరియన్ కనకరాజు’, ‘చెన్నై లవ్ స్టోరీ’ లాంటి సినిమాలు కూడా తక్కువ టికెట్ రేట్స్తో ఎక్కువ పైసలు రాబట్టాయి. మరి ఇప్పటికైనా మన హీరోలలో మార్పు వస్తే సంతోషం. లేకపోతే వాళ్ల కర్మకు వదిలేయాలి. మొత్తంగా ప్రేక్షకుల నసుకు నచ్చే కథలు చేస్తేనే మనుగడ ఉంటుందనేది ఈ సినిమాలు చెబుతున్న మాట.
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