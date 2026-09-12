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‘ఇరుముడి’తో సక్సెస్‌తో టాలీవుడ్ బడా హీరోలు, దర్శకులు నేర్చుకోవాల్సిన పాఠాలు..

Telugu Heroes Sets Irumudi New Records: ఒక్క మూవీ ఒకే ఒక్క మూవీ ఇపుడు తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలు రికార్డుల బెండ్ తీస్తుంది. ఈ సినిమా తెలుగు బడా స్టార్ హీరోలకు పెద్ద గుణపాఠం నేర్పిందనే చెప్పాలి. మరోవైపు తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీకి కొత్త పాఠాలు నేర్పిందనే చెప్పాలి.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 12, 2026, 02:24 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 02:24 PM IST
‘ఇరుముడి’తో సక్సెస్‌తో టాలీవుడ్ బడా హీరోలు, దర్శకులు నేర్చుకోవాల్సిన పాఠాలు..
Image Credit: Irumudi (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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‘ఇరుముడి’తో సక్సెస్‌తో టాలీవుడ్ బడా హీరోలు, దర్శకులు నేర్చుకోవాల్సిన పాఠాలు..
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