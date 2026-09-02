Irumudi Nizam Record: బాక్సాఫీస్ వద్ద 'ఇరుముడి' ప్రభంజనం.. మెగాస్టార్ చిరంజీవి రికార్డు బ్రేక్ చేసిన రవితేజ!

Irumudi Nizam Collection Record: తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో మాస్ మహారాజా రవితేజ ప్రధాన పాత్రలో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన తాజా చిత్రం 'ఇరుముడి' బాక్సాఫీస్ వద్ద కలెక్షన్ల సునామీని సృష్టిస్తోంది. ఈ సినిమా థియేటర్లలో విడుదలై నేటికి విజయవంతంగా 12 రోజులు పూర్తవుతున్నప్పటికీ, బాక్సాఫీస్ వద్ద ఈ చిత్రం వసూళ్ల జోరు ఏమాత్రం తగ్గకపోవడం గమనార్హం. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని థియేటర్లలో ఈ సినిమా సాధిస్తున్న అద్భుతమైన కలెక్షన్లు ప్రాంతీయ (రీజినల్) చిత్రాలకు సంబంధించిన అనేక పాత రికార్డులను తిరగరాస్తున్నాయి.
గతంలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటించిన 'మన శంకరవరప్రసాద్ గారు' పేరిట ఉన్న రూ.47.55 కోట్ల షేర్ రికార్డును 'ఇరుముడి' సినిమా రూ.48 కోట్ల భారీ షేర్తో బద్దలు కొట్టింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇప్పటివరకు రూ.186.5 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టిన ఈ చిత్రం, ప్రతిష్టాత్మకమైన రూ.200 కోట్ల క్లబ్లో చేరేందుకు అత్యంత సమీపంలో ఉంది. దీనితో పాటు ఈ చిత్రంలోని "మల్లెపూల పల్లకి" పాట థియేటర్లలో, సోషల్ మీడియాలో సృష్టించిన సంచలనం ఈ విజయానికి ప్రధాన బలగంగా నిలిచింది.
చిరంజీవి రికార్డును అధిగమించిన రవితేజ
సినీ వర్గాల, ట్రేడ్ విశ్లేషకుల సమాచారం ప్రకారం.. 'ఇరుముడి' చిత్రం తెలంగాణ (TG) రాష్ట్రంలో ఊహించని రీతిలో భారీ స్థాయి వసూళ్లను రాబట్టింది. కేవలం 12 రోజుల్లోనే ఈ సినిమా తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఏకంగా రూ.48 కోట్ల అద్భుతమైన షేర్ కలెక్ట్ చేసి సరికొత్త రికార్డును సృష్టించింది.
తెలంగాణ బాక్సాఫీస్ చరిత్రలోనే అత్యధిక షేర్ సాధించిన ప్రాంతీయ చిత్రంగా ఈ సినిమా సరికొత్త మైలురాయిని నెలకొల్పింది. ఈ క్రమంలో, గతంలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటించిన 'మన శంకరవరప్రసాద్ గారు' అనే చిత్రం సాధించిన రూ.47.55 కోట్ల షేర్ రికార్డును 'ఇరుముడి' విజయవంతంగా అధిగమించింది.
రూ.200 కోట్ల క్లబ్ దిశగా..
కేవలం రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా 'ఇరుముడి' చిత్రం వసూళ్ల పరంగా అద్భుతమైన ఘనతలను సాధిస్తోంది. ఇప్పటివరకు ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా మొత్తం రూ.186.5 కోట్ల భారీ గ్రాస్ వసూళ్లను సాధించి సంచలనం సృష్టించింది. బాక్సాఫీస్ వద్ద ఈ చిత్రం సాధిస్తున్న కలెక్షన్ల స్పీడ్ చూస్తుంటే, అతి త్వరలోనే ఈ సినిమా ప్రతిష్టాత్మకమైన రూ.200 కోట్ల క్లబ్లో అడుగుపెట్టడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.
'మల్లెపూల పల్లకి' పాట క్రేజ్
ఈ చిత్రం సాధించిన భారీ విజయానికి ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచింది జానపద గాయకుడు డప్పు శ్రీనివాస్ (డప్పు శ్రీను) రాసి, స్వరపరిచిన "మల్లెపూల పల్లకి" పాట. థియేటర్లలో ఈ పాట వచ్చే సమయంలో ప్రేక్షకులు, రవితేజ అభిమానులు, అయ్యప్ప భక్తులు హారతులు ఇస్తూ భక్తితో స్టెప్పులు వేస్తున్నారు.
యూట్యూబ్లో ఇప్పటికే ఈ పాట 24 మిలియన్లకు పైగా వ్యూస్ సాధించింది. దర్శకుడు శివ నిర్వాణ, సంగీత దర్శకుడు జీవీ ప్రకాష్ ఈ పాటకున్న క్రేజ్ను గుర్తించి సినిమాలో ప్రత్యేకంగా నిలిపారు. ఈ అద్భుతమైన పాటను అందించినందుకు గానూ చిత్ర నిర్మాతలు డప్పు శ్రీనుకు అక్షరాల రూ.9 లక్షల భారీ పారితోషికం (రెమ్యునరేషన్) అందించడం విశేషం.
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