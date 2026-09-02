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Irumudi Nizam Record: బాక్సాఫీస్ వద్ద 'ఇరుముడి' ప్రభంజనం.. మెగాస్టార్ చిరంజీవి రికార్డు బ్రేక్ చేసిన రవితేజ!

Irumudi Nizam Collection Record: మాస్ మహారాజా రవితేజ కథానాయకుడిగా నటించిన తాజా చిత్రం 'ఇరుముడి' చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద అద్భుతమైన వసూళ్లతో ప్రభంజనం సృష్టిస్తోంది. థియేటర్లలో విడుదలై విజయవంతంగా 12 రోజులు పూర్తి చేసుకున్నప్పటికీ, ఈ సినిమా కలెక్షన్ల జోరు ఏమాత్రం తగ్గడం లేదు. ముఖ్యంగా తెలంగాణ (TG) ప్రాంతంలో అత్యధిక షేర్ సాధించిన ప్రాంతీయ చిత్రంగా సరికొత్త రికార్డును నెలకొల్పింది.

Written ByHarish Darla
Published: Sep 02, 2026, 02:26 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 02:26 PM IST
Irumudi Nizam Record: బాక్సాఫీస్ వద్ద 'ఇరుముడి' ప్రభంజనం.. మెగాస్టార్ చిరంజీవి రికార్డు బ్రేక్ చేసిన రవితేజ!
Image Credit: Source: File Photo

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Irumudi Nizam Record: బాక్సాఫీస్ వద్ద 'ఇరుముడి' ప్రభంజనం.. మెగాస్టార్ చిరంజీవి రికార్డు బ్రేక్ చేసిన రవితేజ!
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