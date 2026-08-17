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Irumudi Pre-Release Event: "బల్లగుద్ది చెప్తున్నా..ఈ సినిమా అందరికి నచ్చుతుంది" ఇరుముడి ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్‌లో హీరో రవితేజ!

Irumudi Pre Release Event Speech: మాస్ మహారాజా రవితేజ నటించిన కొత్త చిత్రం 'ఇరుముడి' ఆగస్టు 21న విడుదల కానుంది. ఈ క్రమంలో సినిమాలోని ప్రేక్షకుల కోరిక మేరకు కంపోజ్ చేసిన అయ్యప్ప భక్తుల ఆంథమ్‌ను చిత్రబృందం తాజాగా విడుదల చేసింది. హైదరాబాద్‌లో ఏర్పాటు చేసిన ఈ కార్యక్రమం విశేషాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 17, 2026, 07:53 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 07:53 AM IST
Irumudi Pre-Release Event: "బల్లగుద్ది చెప్తున్నా..ఈ సినిమా అందరికి నచ్చుతుంది" ఇరుముడి ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్‌లో హీరో రవితేజ!
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Irumudi Pre-Release Event: "బల్లగుద్ది చెప్తున్నా..ఈ సినిమా అందరికి నచ్చుతుంది" ఇరుముడి ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్‌లో హీరో రవితేజ!
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