/Irumudi Trailer: ఇరుముడి ట్రైలర్ రివ్యూ.. కూతురితో పాటు ఆడపిల్లల కోసం పోరాడే తండ్రిగా రవితేజ

Irumudi Trailer Review:మాస్ మహారాజ రవితేజ నటించిన ‘ఇరుముడి’ సినిమాపై ఇప్పటికే మంచి అంచనాలు ఉన్నాయి. సినిమా నుంచి వచ్చిన పాటలు, టీజర్, గ్లింప్స్ ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తిని పెంచాయి. ఇప్పుడు తాజాగా విడుదలైన ట్రైలర్ కూడా సినిమాపై అంచనాలను మరింత పెంచుతోంది. యాక్షన్తో పాటు కుటుంబ భావోద్వేగాలను కలిపి ఈ సినిమాను రూపొందించినట్లు ట్రైలర్ చూస్తే అర్థమవుతోంది.
ఇరుముడి సినిమాలో రవితేజ ఒక సాధారణ మధ్యతరగతి కుటుంబానికి చెందిన తండ్రిగా కనిపిస్తున్నారు. ఆటో డ్రైవర్గా పనిచేస్తూ భార్య, కూతురితో ప్రశాంతమైన జీవితాన్ని గడుపుతుంటాడు. అతని ప్రపంచం మొత్తం తన కూతురే అన్నట్లుగా ట్రైలర్లో చూపించారు. తండ్రి, కూతురు మధ్య ఉండే అనుబంధం సినిమాకు ప్రధాన బలంగా కనిపిస్తోంది.
కూతురి మాటకు విలువ ఇచ్చే తండ్రి ఆమె కోసం ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటాడు. తన అలవాటును వదిలేయాలని కూతురు కోరడంతో అయ్యప్ప మాల ధరిస్తాడు. 41 రోజుల కఠినమైన దీక్షను ప్రారంభిస్తాడు. అయితే ఆ సమయంలో అతని జీవితంలో ఊహించని సమస్యలు ఎదురవుతాయి. ప్రశాంతంగా ఉండాల్సిన అతను చివరకు చేతిలో ఆయుధం పట్టే పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చింది అనేది సినిమాలో ఆసక్తికరమైన అంశంగా కనిపిస్తోంది.
మరోవైపు, గ్రామంలోని ఒక స్కూల్లో ఆడపిల్లలు వరుసగా చనిపోతుండటం కథలోని ముఖ్యమైన మలుపుగా తెలుస్తోంది. ఈ మరణాల వెనుక ఉన్న కారణం ఏమిటి? వాటికి రవితేజ పాత్రకు ఉన్న సంబంధం ఏమిటి? అనే ప్రశ్నలను ట్రైలర్ ప్రేక్షకుల్లో కలిగిస్తోంది.
“ఏ ఆడకూతురిలోనైనా నా కూతురిని చూసే బలహీనత ఉంది. దాని జోలికి రావద్దు” అనే రవితేజ డైలాగ్ ట్రైలర్లో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. ఈ ఒక్క డైలాగ్తో తన పాత్ర స్వభావాన్ని దర్శకుడు స్పష్టంగా చూపించినట్లు అనిపిస్తోంది.
శివ నిర్వాణ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో ప్రియా భవానీ శంకర్ హీరోయిన్గా నటించారు. చిన్నారి నక్షత్ర రవితేజ కూతురి పాత్రలో కనిపిస్తోంది. జీవీ ప్రకాశ్ కుమార్ సంగీతం అందించారు. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్పై నవీన్ యెర్నేని, వై. రవిశంకర్ నిర్మించారు. ‘ఇరుముడి’ ఆగస్టు 21న తెలుగు, తమిళ భాషల్లో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ట్రైలర్ను బట్టి చూస్తే ఇది యాక్షన్తో పాటు తండ్రీకూతుళ్ల భావోద్వేగాలను కలిపిన థ్రిల్లర్గా కనిపిస్తోంది.
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