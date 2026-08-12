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Irumudi Trailer: ఇరుముడి ట్రైలర్ రివ్యూ.. కూతురితో పాటు ఆడపిల్లల కోసం పోరాడే తండ్రిగా రవితేజ

Irumudi Trailer Review:కూతురి కోసం ఏ త్యాగానికైనా సిద్ధపడే తండ్రిగా రవితేజ నటించిన ‘ఇరుముడి’ ట్రైలర్ ఆసక్తిని పెంచుతోంది. ఆడపిల్లల వరుస మరణాల వెనుక ఉన్న మిస్టరీని ఛేదించే తండ్రి కథగా యాక్షన్, థ్రిల్, ఎమోషన్‌తో సినిమా సాగనున్నట్లు ట్రైలర్ చూస్తే తెలుస్తోంది.

Written ByVishnupriya
Published: Aug 12, 2026, 07:13 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 07:13 PM IST
Irumudi Trailer: ఇరుముడి ట్రైలర్ రివ్యూ.. కూతురితో పాటు ఆడపిల్లల కోసం పోరాడే తండ్రిగా రవితేజ
Image Credit: irumudi(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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