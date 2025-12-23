English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Shivaji Comments: నిండుగా కప్పుకోండి.. విప్పుకోకండి..హీరోయిన్ల పై శివాజీ కామెంట్స్

Shivaji Comments: నిండుగా కప్పుకోండి.. విప్పుకోకండి..హీరోయిన్ల పై శివాజీ కామెంట్స్

Shivaji Controversial Remarks: ‘దండోరా’ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌లో నటుడు శివాజీ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్‌గా మారాయి. హీరోయిన్ల డ్రెస్సింగ్ స్టైల్‌పై ఆయన మాట్లాడిన మాటలు మద్దతు..విమర్శలకు దారి తీశాయి. సంప్రదాయం, పద్ధతి గురించి చెప్పాలన్న ఉద్దేశం ఉన్నప్పటికీ, ఆయన ఉపయోగించిన పదాలే ఈ వివాదానికి కారణమయ్యాయి. 

Written by - Vishnupriya | Last Updated : Dec 23, 2025, 10:55 AM IST

Shivaji Comments: నిండుగా కప్పుకోండి.. విప్పుకోకండి..హీరోయిన్ల పై శివాజీ కామెంట్స్

Shivaji Controversial Remarks on Heroines: టాలీవుడ్ నటుడు శివాజీ మరోసారి తన వ్యాఖ్యలతో సోషల్ మీడియాలో పెద్ద చర్చకు కారణమయ్యారు. ఇటీవల ‘కోర్ట్’ సినిమాలో మంగపతి పాత్రతో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న శివాజీ, ఇప్పుడు నటిస్తున్న కొత్త సినిమా ‘దండోరా’ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌లో చేసిన వ్యాఖ్యలు వైరల్‌గా మారాయి. సినిమా ప్రమోషన్ కోసం ఏర్పాటు చేసిన ఈ వేదికపై ఆయన హీరోయిన్ల డ్రెస్సింగ్ స్టైల్ గురించి మాట్లాడడం వివాదానికి దారి తీసింది.

Add Zee News as a Preferred Source

హైదరాబాద్‌లో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో శివాజీ మాట్లాడుతూ, “నిజమైన అందం చీరలోనే ఉంటుంది. విప్పుకోవడంలో కాదు” అని అన్నారు. అలాగే, “పబ్లిక్ ఈవెంట్లకు వచ్చేటప్పుడు హీరోయిన్లు పద్ధతిగా ఉండాలి” అని సూచించారు. గ్లామర్ ఒక స్థాయి వరకు బాగుంటుందని..అది దాటితే గౌరవం తగ్గుతుందని కూడా ఆయన తన అభిప్రాయాన్ని వెల్లడించారు. స్లీవ్‌లెస్ బ్లౌజ్‌లు, ఎక్కువగా శరీరాన్ని చూపించే దుస్తులపై తన అసహనాన్ని వ్యక్తం చేశారు.

ఈ సందర్భంగా శివాజీ పాతతరం నటీమణులను గుర్తు చేశారు. “సావిత్రి, సౌందర్య లాంటి నటీమణులు ఎప్పుడూ పద్ధతిగా ఉండేవారు. వారు అందాల ప్రదర్శనతో కాదు, నటనతోనే ప్రేక్షకులను మెప్పించారు” అని అన్నారు. నేటితరం హీరోయిన్లు కూడా అందాల కంటే నటనకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని ఆయన సూచించారు.

అయితే, ఈ మాటల మధ్యలో ఆయన ఉపయోగించిన కొన్ని పదాలు తీవ్ర విమర్శలకు గురయ్యాయి. పబ్లిక్ వేదికపై అలా మాట్లాడటం అవసరమా అనే ప్రశ్నను నెటిజన్లు లేవనెత్తుతున్నారు. “సలహా ఇవ్వడం వేరు, మాటల ఎంపిక వేరు” అంటూ చాలామంది అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఒక నటుడు మాట్లాడేటప్పుడు.  మరింత సంయమనం పాటించాల్సిందిగా సోషల్ మీడియాలో అభిప్రాయాలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.

ఈ అంశంపై సోషల్ మీడియాలో రెండు వర్గాలుగా చర్చ సాగుతోంది. ఒక వర్గం మాత్రం శివాజీ చెప్పిన మాటల్లో ఉద్దేశం మంచిదేనని, భారతీయ సంప్రదాయాలు కాపాడాల్సిన అవసరం ఉందని మద్దతు ఇస్తోంది. మరో వర్గం మాత్రం ఇది మహిళల వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛలో జోక్యం చేసుకోవడమేనని..ఎవరికిష్టమైన దుస్తులు వారు వేసుకునే హక్కు ఉందని విమర్శిస్తోంది.

చాన్నాళ్ల తర్వాత సినిమాలతో మళ్లీ ఫామ్‌లోకి వచ్చిన శివాజీకి, ‘దండోరా’ సినిమా కీలకంగా మారనుంది. అయితే ఈ సినిమా కంటే ఎక్కువగా, ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలే ఇప్పుడు వార్తల్లో నిలుస్తున్నాయి. ఉద్దేశం ఏదైనా..మాటల శైలి వల్లే ఈ వ్యాఖ్యలు వివాదంగా మారాయని చాలామంది భావిస్తున్నారు.

About the Author

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Shivaji CommentsDhandoraa MovieShivaji Controversial RemarksHeroines Dressing CommentsDhandoraa Pre Release Event

