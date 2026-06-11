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Isakapatnam: ప్రతీకారం,రాజకీయాల నేపథ్యంలో ‘ఇసాకపట్నం’ సిరీస్.. జూలై 2న ప్రముఖ ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్..

Isakapatnam OTT News: గత కొంత కాలంలో కొన్ని చిత్రాలతో పాటు వెబ్ సిరీస్‌లకు డిమాండ్ ఏర్పడింది.  ఈ కోవలో తెరకెక్కిన తెలుగు ఒరిజినల్ సిరీస్ ‘ఇసాకపట్నం’. సముద్రఖని, ఐశ్వర్య రాజేష్ ముఖ్యపాత్రల్లో తెరకెక్కిన ఈ సిరీస్ జూలై 2న స్ట్రీమింగ్‌కు రానుంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 11, 2026, 03:38 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 08:45 PM IST
Isakapatnam: ప్రతీకారం,రాజకీయాల నేపథ్యంలో ‘ఇసాకపట్నం’ సిరీస్.. జూలై 2న ప్రముఖ ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్..
Image Credit: Isakapatnam (Web Series/Photo)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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