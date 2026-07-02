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‘ఇసకపట్నం’ వెబ్ సిరీస్ రివ్యూ.. తండ్రీ కూతుళ్లు పొలిటికల్ రివేంజ్ డ్రామా ఎలా ఉందంటే..!

:ప్రైమ్ వీడియో గత కొన్నేళ్లుగా హిందీ సహా ఇతర రీజనల్ లాంగ్వెజెస్‌లో మంచి వెబ్ సిరీస్‌లను నిర్మిస్తోంది. ఈ కోవలో ఎడిటర్ అయిన గ్యారీ బీహెచ్ మెగాఫోన్ పట్టుకొని తెరకెక్కించిన సిరీస్ ‘ఇసకపట్నం’. కల్పిత పోర్ట్ టౌన్ నేపథ్యంలో సాగే ఈ కథలో ఐశ్వర్య రాజేష్, సముద్రఖని, సునీల్, నరేష్ అగస్త్య నటించారు. మరి ఈ సిరీస్ ఆడియన్స్ అంచాలను అందుకుందా లేదా మన రివ్యూలో చూద్దాం.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 02, 2026, 08:54 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 08:54 AM IST
‘ఇసకపట్నం’ వెబ్ సిరీస్ రివ్యూ.. తండ్రీ కూతుళ్లు పొలిటికల్ రివేంజ్ డ్రామా ఎలా ఉందంటే..!
Image Credit: Isakapatnam Review (Web Series Photo/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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