/‘ఇసకపట్నం’ వెబ్ సిరీస్ రివ్యూ.. తండ్రీ కూతుళ్లు పొలిటికల్ రివేంజ్ డ్రామా ఎలా ఉందంటే..!

Isakapatnam Review Rating: :ప్రైమ్ వీడియో గత కొన్నేళ్లుగా హిందీ సహా ఇతర రీజనల్ లాంగ్వెజెస్లో మంచి వెబ్ సిరీస్లను నిర్మిస్తోంది. ఈ కోవలో ఎడిటర్ అయిన గ్యారీ బీహెచ్ మెగాఫోన్ పట్టుకొని తెరకెక్కించిన సిరీస్ ‘ఇసకపట్నం’. కల్పిత పోర్ట్ టౌన్ నేపథ్యంలో సాగే ఈ కథలో ఐశ్వర్య రాజేష్, సముద్రఖని, సునీల్, నరేష్ అగస్త్య నటించారు. మరి ఈ సిరీస్ ఆడియన్స్ అంచాలను అందుకుందా లేదా మన రివ్యూలో చూద్దాం.
కథ విషయానికొస్తే..
సముద్ర తీర ప్రాంతమైన ఇసకపట్నంలో ప్రజల మనిషిగా చిన్నారావు (రాజీవ్ కనకాల) ప్రజల కష్టసుఖాలను అర్ధం చేసుకుంటూ నాయకుడిగా ఎదుగుతాడు. వారికి దేవుడు అవుతాడు. ఆ తర్వాత కొన్నేళ్లు చిన్నారావు దగ్గరకి ఎక్కడి నుంచో వలస వచ్చిన నాయుడు (సముద్రఖని) పనిలో చేరి అతనికి కుడిభుజంగా మారుతాడు. ఆ తర్వాత అదును చూసి గంగమ్మ జాతరలో చిన్నారావును మట్టుపెట్టి తనే ఇసకపట్నానికి మకుటం లేని మహారాజు అవుతాడు. ఆ తర్వాత కొన్నాళ్లు అతని కూతురు భారతి (ఐశ్వర్య రాజేష్) తన తండ్రి చేసే అక్రమాలు భరించలేక అతనికి ఎదురు తిరుగి సవాలు విసురుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో తీర ప్రాంతమైన ఇసకపట్నలో తండ్రీ కూతుళ్ల రాజకీయ సవాళ్లు..? ప్రతి సవాళ్ల నేపథ్యంలో తండ్రి నిర్మించుకున్న అవినీతి సామ్రాజ్యాన్ని కూకటి వేళ్లతో పెకిలించి ఏ విధంగా మంచి అక్కడి ప్రజలకు కూతురు మంచి చేసింది ? ఈ క్రమంలో ఇద్దరు ఎలాంటి పరిస్థితులను ఎదుర్కొన్నారనేది తెలియాలంటే ఈ సిరీస్ చూడాల్సిందే.
కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..
దర్శకుడు గ్యారీ బీహెచ్ ఈ వెబ్ సిరీస్ను ఓ సినిమాకు మించి పొలిటికల్ సీట్ ఎడ్జ్ థ్రిల్లర్గా రూపొందించారు. ఫస్ట్ ఎపిపోడ్లో నాయుడుగా (సముద్రఖని) ఎలా తన యజమానిని చంపి ఆయన సీటులో కూర్చొని ఇసకపట్నానికి మకుటం లేని మహారాజుగా ఎలా ఎదిగాడనే విషయాన్ని చూపెట్టాడు. ఆ తర్వాత ఒక్కో ఎపిసోడ్ చివర్లో ట్విస్ట్ ఇచ్చిన నెక్ట్స్ ఎపిసోడ్లో ఏం జరగబోతుందా అనే ఉత్కంఠ రేకెత్తించడంలో సక్సెస్ అయ్యాడు. మొత్తంగా 7 ఎపిసోడ్స్లో అక్కడక్కడ కొంచెం ల్యాగ్ అనిపించినా.. వెబ్ సిరీస్ కాబట్టి ప్రేక్షకులకు కూడా పెద్దగా లెంగ్త్ను పట్టించుకోరు. ముఖ్యంగా రెండు వర్గాల మధ్య గ్యాంగ్ వార్స్.. ఇసకపట్నం పై ఆధిపత్యం కోసం చేసే రాజకీయ చదరంగం ప్రేక్షకులను మెప్పించే విధంగా రాసుకున్నాడు దర్శకుడు.
ఇక తండ్రీ కూతుళ్ల ఎమోషనల్ పొలిటికల్ డ్రామా చూస్తుంటే.. హిరణ్య కశ్యపుడు, ప్రహ్లాదుడు టైప్ ఉంది. తండ్రి క్రూరుడు అయితే.. కూతురు ప్రజల గురించి ఆలోచించే వ్యక్తి. తండ్రీ, కూతుళ్లు ఒకరికొకరు ఎలా ప్రత్యర్థులుగా మారానే ఎపిసోడ్ ఇంకాస్త ఇంకాప్ట్ చూపించి ఉండే బాగుండేదంది. మొత్తంగా తండ్రి రాక్షస రాజ్యాన్ని కూల్చాడానికి కూతురు ఎలాంటి వ్యూహం పన్నిందనే ఎపిసోడ్స్ బాగున్నాయి. ముఖ్యంగా దర్శకుడు 1980ల నాటి సామాజిక నేపథ్యం చూపించడానికే ఎక్కువ సమయం వెచ్చించాడు. అంతేకాదు ఇసకపట్నం అనేది విశాఖను గుర్తుకు తెచ్చేలా ఉంది. ముఖ్యంగా వలస కార్మికులు, ఆధిపత్య, రెండు వర్గాల మధ్య సంఘర్షణ అనేది ఎన్నో సినిమాల్లో చూసిందే. ఇందులో కూడా అదే ప్రధానాంశంగా తీసుకున్నాడు. ముఖ్యంగా ఓ వలస కూలీ.. తన యజామానిని చంపి తాను ఆ సీట్లో ఎలా వచ్చాడనే అంశాన్ని ఎక్కువ సేపు తీసుకున్నాడు దర్శకుడు. ఇవన్ని మనం పాత సినిమాల్లో చూసిందే. ముఖ్యంగా ఈ సినిమాలో సముద్రఖని, ఐశ్వర్య రాజేష్ల మధ్య పోటీ పోటీ నటన హైలెట్గా నిలిచింది.రొటీన్ కథే అయినా.. దర్శకుడు తెరకెక్కించిన విధానం బాగుంది.
వంశీ పచ్చిపులుసు సినిమాటోగ్రఫీ బాగుంది. సముద్రతీర ప్రాంతాలతో పాటు 80ల కాలం నాటి సన్నివేశాలను తన కెమెరాలో అద్భుతంగా బంధించాడు. ప్రవీణ్ లక్కరాజు సంగీతం బాగుంది. ఈ 7 ఎపిసోడ్ల వెబ్ సిరీస్ను ఓ సారి అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో చూడొచ్చు.
నటీనటుల విషయానికొస్తే..
సముద్రఖని.. క్రూరుడు అయిన నాయుడు పాత్రలో జీవించాడు. మరోసారి తన యాక్టింగ్తో కట్టిపడేసాడు. ముఖ్యంగా కళ్లలో క్రూరత్వం చూపించాడు. ఈ సిరీస్లో అతని నటనే మెయిన్ పిల్లర్ అని చెప్పాలి. ఐశ్వర్య రాజేష్ మరోసారి తన అద్భుతమైన నటనతో మెప్పించింది. తండ్రీకి ఎదురు తిరిగే ప్రోగ్రెసివ్ పాత్రలో మెప్పించింది. కొన్ని సీన్స్లో ఐశ్వర్య నటన భావోద్వేగానికి గురి చేస్తోంది. రాజీవ్ కనకాల ఎలాంటి పాత్రలోనైనా ఒదిగిపోయే తీరు తెలిసిందే. ఇందులో ఇసకపట్నానికి మంచి కోరే నాయకుడి పాత్రలో కాసేపు కనిపించినా.. తన ఇంపాక్ట్ చూపించాడు. పోలీస్ ఆఫీసర్ పాత్రలో సునీల్, ఐశ్వర్య లవర్ గా సుధాకర్ కోమాకుల, ఆటో డ్రైవర్గా నరేష్ అగస్త్య మంచి ఈజ్తో నటించారు.
పంచ్ లైన్..‘ఇసకపట్నం’ ఉత్కంఠ రేకిత్తించే తండ్రీ కూతుళ్ల పొలిటికల్ డ్రామా..
రేటింగ్: 3/5
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