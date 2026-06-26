'ఇసకపట్నం' వెబ్ సిరీస్ ట్రైలర్ టాక్ .. జూలై 2 నుంచి ప్రముఖ ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్..

Isakapatnam Trailer Talk Review: తండ్రీ కూతుళ్ల అనుబంధం నేపథ్యంలో తెలుగులో వస్తోన్న మరో పొలిటికల్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ ‘ఇసకపట్నం’. కల్పిత పోర్ట్ టౌన్ నేపథ్యంలో సాగే ఈ కథలో అధికారం, రాజకీయాలు, గ్యాంగ్ వార్స్, కుటుంబ విభేదాలు ప్రధానాంశాలుగా ఈ సిరీస్ ఉండబోతున్నట్టు తాజాగా విడుదలైన ట్రైలర్ చూస్తే తెలుస్తుంది. తండ్రి-కూతురు మధ్య జరిగే ఆధిపత్య పోరు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలుస్తుంది.
ఈ సిరీస్లో సముద్రఖని నాయుడు పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఐశ్వర్య రాజేష్ భారతి పాత్రలో నటించారు. పట్టణంలో రాజకీయాలు, నేరాలు, వ్యాపారాలపై పూర్తి ఆధిపత్యం చెలాయించే నాయుడికి, తన సొంత కూతురు సవాల్ విసురుతుంది. తన జీవితం తన నిర్ణయం ఆధారంగా ఉండాలనే ఆదర్శ భావాలున్న యువతి. పెద్ద సవాలుగా మారుతుంది. ఈ క్రమంలో తన తండ్రికి ఎదురు నిలబడటంతో కథ ఉత్కంఠభరితంగా ఉండనున్నట్టు తెలుస్తుంది.
గ్యారీ బీహెచ్ డైరెక్ట్ చేసిన ఈ సినిమా 7 ఎపిసోడ్లో సిరీస్కు ప్రశాంతి రాఘతి కథ అందించారు. తాజుద్దీన్ సయ్యద్ మాటలు రాహుల్ తమడా, సైదీప్ రెడ్డి బొర్రా తమడా మీడియా ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై ఈ సిరీస్ను ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా నిర్మించారు.
ఈ సిరీస్లో సునీల్, నరేష్ అగస్త్య, మెరిన్ ఫిలిప్, సుధాకర్ కోమాకుల, జ్వాల కోటి, రవి వర్మ, రాజా చెంబోలు, రాజీవ్ కనకాల, మైమ్ గోపీ, రోహిణి, బెనర్జీ, తదితరులు కీలక పాత్రల్లో నటించారు.
జూలై 2 నుంచి ప్రైమ్ వీడియోలో తెలుగు, తమిళ, హిందీ భాషల్లో ఈ సిరీస్ స్ట్రీమింగ్ కానుంది. అలాగే 15 భాషల్లో సబ్టైటిల్స్తో భారత్తో పాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా 240కు పైగా దేశాలు, ప్రాంతాల్లో అందుబాటులోకి రానున్నట్టు తెలిపారు.
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