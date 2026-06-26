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'ఇసకపట్నం' వెబ్ సిరీస్ ట్రైలర్ టాక్ .. జూలై 2 నుంచి ప్రముఖ ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్..

Isakapatnam Trailer Review: ప్రైమ్ వీడియో ఎప్పటికపుడు వివిధ భాషల్లో కొత్త తరహా కంటెంట్‌ అందిస్తూ దూసుకుపోతుంది. తాజాగా ప్రైమ్ వీడియో నుంచి  కొత్త తెలుగు ఒరిజినల్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ ‘ఇసకపట్నం’ వెబ్ సిరీస్ రాబోతుంది. తాజాగా ఈ సిరీస్ ట్రైలర్‌ను విడుదల చేసారు. మరి ఈ ట్రైలర్ ఎలా ఉందంటే..

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 26, 2026, 04:20 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 04:20 PM IST
'ఇసకపట్నం' వెబ్ సిరీస్ ట్రైలర్ టాక్ .. జూలై 2 నుంచి ప్రముఖ ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్..
Image Credit: Isakapatnam Web Series (X/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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'ఇసకపట్నం' వెబ్ సిరీస్ ట్రైలర్ టాక్ .. జూలై 2 నుంచి ప్రముఖ ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్..
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