Jab Khuli Kitaab: డింపుల్ కపాడియా, పంకజ్ కపూర్ ల ‘జబ్ ఖులి కితాబ్’ ట్రైలర్ కు సూపర్ రెస్పాన్స్.. మార్చి 6న ZEE5 ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్..

Jab Khuli Kitaab Trailer Talk Review: తాజాగా విడుదలైన ‘జబ్ ఖులీ కితాబ్’ ట్రైలర్ను చూస్తే.. ఐదు దశాబ్దాల పాటు కొనసాగిన వివాహాం, భావోద్వేగ సంక్లిష్టతలు, వృద్దాప్యంలో విడాకులు ఎందుకు కోరుకుంటున్నారు? అనే కాన్సెప్ట్తో ఈ చిత్రాన్ని వెరైటీ కాన్సెప్ట్ తో తెరకెక్కించారు. ట్రైలర్లో ఎంతగా నవ్వించారో.. అంతే స్థాయిలో ఆలోచనలని రేకెత్తించేలా ఉంది. గోపాల్ (పంకజ్ కపూర్), అనసూయ (డింపుల్ కపాడియా) ప్రపంచం ఏంటో అర్థం అవుతుంది. ఈ జంట 50 యేళ్ల తమ వివాహా బంధానికి పుల్ స్టాప్ పెట్టాలని, విడాకులు తీసుకోవాలని ఎందుకు అనుకుంటారు. గోపాల్ విడాకులు కావాలని కోరితే.. అనసూయ మాత్రం విడాకులకు అంగీకరించదు. ఇక వారి పిల్లలు, మనవళ్లు, మనవరాళ్లతో కుటుంబం ఎంతో నిండుగా ఉంటుంది.
చావు బతుకుల్లో బెడ్డు మీద ఉండే తన భార్య కోసం గోపాల్ ఎంతో ఆరాట పడే సీన్స్ కట్టిపడేస్తాయి. కానీ విడాకులు ఎందుకు అడుగుతున్నాడు? దీని వెనుకున్న కథ ఏమిటి అనేది తెలియాలంటే ఈ నెల 6 వరకు వెయిట్ చేయాల్సిందే.
ఈ సదర్భంగా పంకజ్ కపూర్ మాట్లాడుతూ .. ‘‘జబ్ ఖులి కితాబ్’ చిత్రం సౌరభ్ శుక్లా దర్శకత్వం, రచన వల్ల ప్రత్యేకంగా ఉండబోతుంది. పరిణతి చెందిన ప్రేమను చెప్పాలని అనుకోవడం గొప్ప విషయమని చెప్పుకొచ్చారు. ఎంతో నిజాయితీ, సున్నితత్వంతో ఈ మూవీని అటెంప్ట్ చేయడం గొప్ప విషయం అన్నారు. ప్రేమ వయస్సుతో మసకబారదని ఈ సినిమాతో చెప్పే ప్రయత్నం చేశారన్నారు. ప్రేమ కాలానికి తగ్గట్టుగా పరిణామం చెందుతుంది. ఇలాంటి ఓ గొప్ప కథలో భాగమవ్వడం ఆనందంగా ఉందన్నారు.
డింపుల్ కపాడియా మాట్లాడుతూ .. ‘‘జబ్ ఖులి కితాబ్’ కథ నా మనసుకు ఎంతో దగ్గరైంది. ఇది నా డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ అని చెప్పాలి. ఈ వయసులో ఇలాంటి పాత్ర ఓ ఛాలెంజింగ్ రూల్ అని చెప్పుకొచ్చింది. ఇది ఒక అందమైన కథ. పంకజ్ కపూర్తో కలిసి పనిచేసే అవకాశం రావడం ఆనందంగా ఉందన్నారు. సౌరభ్ దర్శకత్వం వల్ల ఈ చిత్రం మరోస్థాయికి వెళ్లింది. అనసూయ పాత్రలో చాలా లేయర్స్ ఉంటాయి. ఎంతో నిజాయితీతో, ఎంతో భావోద్వేగంతో ఈ పాత్రను చేయడం జరిగింది. ఇలాంటి చిత్రాన్ని నిర్మించిన అప్లాజ్ ఎంటర్టైన్మెంట్, హిందీ ZEE5లకు నేను కృతజ్ఞత తెలిపారు. ’
అపరశక్తి ఖురానా మాట్లాడుతూ .. ‘నా పాత్ర గోపాల్, అనసూయ కారెక్టర్స్ చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ స్టోరీలో హాస్యంతో పాటుగా ఎంతో డెప్త్ ఎమోషన్ ఉంటుంది. క్షమాపణకు ఉండే విలువని ఈ సినిమాలో ఎంతో గొప్పగా చూపించిన విధానం ఆకట్టుకునేలా ఉంది. ఇది ఒక అరుదైన కథ’ అని చెప్పుకొచ్చారు.
‘జబ్ ఖులి కితాబ్’ సినిమా వృద్యాప్యం, ఆ దశలో ఉండే ప్రేమ, కుటుంబ విలువలు, ప్రేమకి అసలు నిర్వచనం చెప్పేలా ఉంటుంది. ఈ చిత్రం మార్చి 06, 2026న ZEE5లో ప్రత్యేకంగా స్ట్రీమింగ్ రానుంది.
