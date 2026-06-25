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తొమ్మిదేళ్ల ప్రేమ బంధాన్ని వివాహంగా మార్చుకున్న జబర్దస్త్‌ కమెడియన్‌ ఫైమా

Jabardasth Faima Got Married With Praveen Nayak In Khilla Ramalayam: తన నటనతో ప్రేక్షకులను నవ్విస్తున్న జబర్దస్త్‌ ఫేమ్‌ కమెడియన్‌ ఫైమా ఎట్టకేలకు వివాహం చేసుకుంది. కొన్నేళ్లుగా తాను ప్రేమిస్తున్న యువకుడితో మూడు ముళ్లు వేయించుకుంది. సాదాసీదాగా కొద్ది మంది మధ్య మాత్రమే ఈ వివాహం జరిగింది. దీనికి సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 25, 2026, 07:10 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 07:10 PM IST
తొమ్మిదేళ్ల ప్రేమ బంధాన్ని వివాహంగా మార్చుకున్న జబర్దస్త్‌ కమెడియన్‌ ఫైమా
Image Credit: Faima MarriageSource: Bureau

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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