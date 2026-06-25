/తొమ్మిదేళ్ల ప్రేమ బంధాన్ని వివాహంగా మార్చుకున్న జబర్దస్త్‌ కమెడియన్‌ ఫైమా

Faima Marriage: బుల్లితెరపై ప్రేక్షకులను కడుపుబ్బా నవ్విస్తున్న జబర్దస్త్ ఫైమా వివాహం చేసుకుంది. పటాస్, జబర్దస్త్, బిగ్బాస్ షోలలో మెరిసిన ఫైమా ఎట్టకేలకు తన వ్యక్తిగత జీవితంలో కీలక ముందడుగు వేసింది. ఎలాంటి హడావుడి.. ఆడంబరం లేకుండా సాదాసీదాగా ఆమె ఓ ప్రముఖ ఆలయంలో మూడు మూళ్లు వేయించుకుంది. కొన్నేళ్లుగా ప్రేమిస్తున్న తన ప్రియుడితో కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభించింది.
కొన్నేళ్లుగా ప్రవీణ్ నాయక్ అనే యువకుడితో ఫైమా ప్రేమాయణం కొనసాగిస్తోంది. అతడితో సహజీవనం కూడా చేస్తున్నట్లు అప్పట్లో పుకార్లు వచ్చాయి. ఎన్ని రూమర్లు వచ్చినా వాటికి సమాధానం చెప్పకుండా ఇప్పుడు ఏకంగా వివాహం చేసుకుంది. మొదట రిజస్టర్ కార్యాలయంలో చాలా సింపుల్గా ఫైమా, ప్రవీణ్తో రిజిస్టర్ మ్యారేజ్ చేసుకుంది. ఈ వీడియోను తన సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసింది. తర్వాత హల్దీ వేడుక ఎంతో ఘనంగా జరిగింది.
తెలంగాణలోని నిజామాబాద్ జిల్లా డిచ్పల్లిలోని ప్రముఖ ఖిల్లా రామాలయంలో గురువారం సాదాసీదాగా ఫైమా వివాహ వేడుక జరిగింది. తన ప్రియుడు ప్రవీణ్ నాయక్తో ఫైమా మూడు ముళ్లు వేయించుకుంది. తాళి కట్టించుకునే సమయంలో ఫైమా కన్నీటి పర్యంతమైంది. తన జీవితంలో ఎన్నో ఒడిదుడుకులు ఎదుర్కొన్న ఆమె చివరికి విజయవంతంగా ప్రేమించిన యువకుడు ప్రవీణ్తో వివాహం చేసుకోవడంతో ఫైమా గుర్తుచేసుకున్నట్టు తెలుస్తోంది. తొమ్మిదేళ్ల పాటు వీరి ప్రేమాయణం కొనసాగిందని సమాచారం. జీవితంలో ప్రేమ, ఆర్థిక ఇబ్బందులు, అవమానాలు ఎదుర్కొన్నట్లు గతంలో ఫైమా వాపోయింది.
బుల్లితెరపై ఓ టీవీ చానల్లో కామెడీ షో పటాస్తో ఫైమా వెలుగులోకి వచ్చింది. తనదైన కామెడీతో.. టైమింగ్తో నవ్వులు పూయించిన ఫైమా అనంతరం ఆమె జీవితం తిరిగింది. అనంతరం జబర్దస్త్ షోలోకి అడుగుపెట్టి దాదాపు అందరి టీమ్లలో ఫైమా పనిచేశారు. సీనియర్లకు దీటుగా కామెడీ చేస్తూ ఫైమా తనదైన ప్రత్యేకతను సాధించుకుంది. బుల్లెట్ భాస్కర్ టీమ్లో ఫైమా ప్రధాన కమెడియన్గా కొనసాగారు.