  • Telugu News
  • వినోదం
  • Jabardasth Comedian: బాత్రూమ్‌లు కడిగే జబర్దస్త్ నటుడు.. ఇప్పుడు రూ.200 కోట్లకు అధిపతి అయ్యాడు!

Jabardasth Comedian: బాత్రూమ్‌లు కడిగే జబర్దస్త్ నటుడు.. ఇప్పుడు రూ.200 కోట్లకు అధిపతి అయ్యాడు!

Jabardasth Komarakka Assets: నిరంతర కృషి, పట్టుదల ఏ వ్యక్తినైనా మార్చగలవు. అదేవిధంగా, నేడు చాలా మంది హీరోలు తమ సొంత అభిమానులను పెంచుకుంటున్నారు. తమకంటూ ఒక పేరు తెచ్చుకుంటున్నారు. అయితే, వారు ఈ స్థాయికి చేరుకోవడానికి చాలా కష్టపడ్డారు. అదేవిధంగా, ఓ జబర్దస్త్ నటుడు ఒకప్పుడు బాత్రూమ్స్ శు శుభ్రం చేసేవాడు.. ఇప్పుడు అతను 200 కోట్ల యజమాని..

Written by - Harish Darla | Last Updated : Oct 18, 2025, 05:24 PM IST

Jabardasth Comedian: బాత్రూమ్‌లు కడిగే జబర్దస్త్ నటుడు.. ఇప్పుడు రూ.200 కోట్లకు అధిపతి అయ్యాడు!

Jabardasth Komarakka Assets: నిరంతర కృషి, పట్టుదల ఏ వ్యక్తినైనా మార్చగలవు. అదేవిధంగా, నేడు చాలా మంది హీరోలు తమ సొంత అభిమానులను పెంచుకుంటున్నారు. తమకంటూ ఒక పేరు తెచ్చుకుంటున్నారు. అయితే, వారు ఈ స్థాయికి చేరుకోవడానికి చాలా కష్టపడ్డారు. అదేవిధంగా, ఓ జబర్దస్త్ నటుడు ఒకప్పుడు బాత్రూమ్స్ శు శుభ్రం చేసేవాడు.. ఇప్పుడు అతను 200 కోట్ల యజమాని..

తెలుగు ఛానల్ ఈటీవీలో ప్రసారమయ్యే జబర్దస్త్ కామెడీ షో చాలా మందికి ప్రాణం పోసింది. ఇది వందలాది మంది హాస్యనటులను సృష్టించింది. వారిలో డజన్ల కొద్దీ స్టార్ హాస్యనటులుగా వెలిగిపోయారు. అంతేకాకుండా, కొందరు సినీ ప్రపంచంలో ప్రధాన నటులుగా వెలిగిపోతున్నారు.

జబర్దస్త్ తెలుగు రాష్ట్రంలో ట్రెండ్ సెట్టర్‌గా మారడం తప్పు కాదు. ఈ షో ద్వారా గుర్తింపు పొందిన ఆ కమెడియన్ పేరిట ఇప్పుడు 200 కోట్ల రూపాయల విలువైన ఆస్తి ఉంది. జబర్దస్త్ షోకి రాకముందు బాత్రూమ్‌లను శుభ్రం చేసేవాడు, ఇప్పుడు జబర్దస్త్‌లో అత్యంత ధనిక కమెడియన్ కావడం గమనార్హం.

ఆ కమెడియన్ మరెవరో కాదు కొమురక్క అలియాస్ కుమార్. ఒకప్పుడు జబర్దస్త్ లో మహిళల గెటప్ లకు మంచి డిమాండ్ ఉండేది. ఇప్పుడు మహిళా కమెడియన్లు మాత్రమే నేరుగా వస్తున్నారు. కానీ ఒకప్పుడు పురుషులు మాత్రమే మహిళల గెటప్ లు వేసుకునేవారు. అలా కుమార్ కూడా మహిళల గెటప్ లు వేసుకుని 'కొమురక్క'గా పాపులర్ అయ్యాడు. 

గతంలో అతను చాలా క్లిష్ట పరిస్థితులను ఎదుర్కొన్నాడు. కుమార్ 10వ తరగతి పూర్తి చేసిన తర్వాత హైదరాబాద్ వచ్చాడు. ఆ సమయంలో శంషాబాద్‌లో భూమి ధరలు ఎక్కువగా లేవు. విమానాశ్రయం లేదు. ఆ భూమి వ్యవసాయానికి అనుకూలంగా లేదు. దీనితో, డబ్బు సంపాదించడానికి అతను నగరానికి వచ్చాడు.

మొదట్లో కొమరం హోటళ్లలో పనిచేసేవాడు. చార్మినార్, కామత్, ఉడిపి వంటి అనేక హోటళ్లలో పనిచేసేవాడు. తాను ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఈ హోటళ్లలో పనిచేశానని ఆయన స్వయంగా చెబుతున్నారు. తాజాగా ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో కుమార్ ఈ విషయాలను పంచుకున్నారు.

ఆ సమయంలో, అతని తండ్రికి ఇరవై ఎకరాల భూమి ఉంది. కానీ అతను దానిని అమ్మేశాడు. చివరికి, కేవలం ఐదు ఎకరాలు మాత్రమే మిగిలిపోయాయి. అతను ఎలాగైనా భూమిని సంపాదించాలనుకున్నాడు, చాలా కష్టపడి పనిచేశాడు. ఎక్కువ ఖర్చు చేయకుండా, సంపాదించిన డబ్బునంతా భూమి కోసం ఖర్చు చేశాడు. అతను భూమిని కొంటూనే ఉన్నాడు. ఇప్పుడు విమానాశ్రయం రాకతో, అక్కడ భూమి ధరలు పెరిగాయి. దీనితో, కొమ్రక్క అలియాస్ కుమార్ కోటీశ్వరుడు అయ్యాడు.

ఈ సందర్భంగా కుమార్ తాను జబర్దస్త్ కు ఎలా వచ్చానో వివరిస్తూ, కొన్ని సంవత్సరాలు నగరంలో పనిచేసి ఇంటికి వెళ్లిపోయానని చెప్పాడు. వివాహం తర్వాత కుటుంబం విడిపోయింది. ఆర్థిక సమస్యల కారణంగా బాత్రూమ్ లు కూడా శుభ్రం చేయడం ప్రారంభించాడు. ఐదేళ్ల పాటు నెలకు మూడు వేల రూపాయలు కూడా పంపాడు. తన మిమిక్రీతో తీసుకుని జబర్దస్త్ కు వెళ్లానని కూడా చెప్పాడు.

