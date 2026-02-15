Jacqueline Fernandez: వాలెంటైన్స్ డే రోజున బాలీవుడ్లో ఒక సంచలన వార్త వెలుగులోకి వచ్చింది. రూ.200 కోట్ల మనీ లాండరింగ్ కేసులో జైలులో ఉన్న సుకేష్ చంద్రశేఖర్ తన ప్రేమగా చెప్పుకుంటున్న నటి జాక్విలిన్ ఫెర్నాండెజ్ కు రూ.30 కోట్ల విలువైన హెలికాప్టర్ బహుమతిగా ఇచ్చినట్టు లేఖలో పేర్కొన్నాడు.
ఢిల్లీ మండోలి జైలులో ఉన్న సుకేష్, వాలెంటైన్స్ డే సందర్భంగా చేతిరాత లేఖ రాసి ఈ విషయాన్ని వెల్లడించాడు. ఆ లేఖలో జాక్విలిన్ను ప్రేమగా “బుట్ట బొమ్మ” అంటూ సంబోధించాడు. అతడు రాసిన లేఖలో,
"నీవు రాణిలా ఉండటానికి తగిన ప్రత్యేక బహుమతిని నేను సిద్ధం చేశాను" అని రాశాడు. అలాగే, "ఈ వాలెంటైన్స్ డే నీవు నా పక్కన లేకపోవడం నా హృదయాన్ని బాధిస్తోంది" అని భావోద్వేగంగా తెలిపాడు.
సుకేష్ చెప్పిన ప్రకారం, అతడు ఇచ్చిన బహుమతి ప్రత్యేకంగా డిజైన్ చేసిన ఎయిర్బస్ హెచ్-సిరీస్ హెలికాప్టర్. ఆ హెలికాప్టర్ లోపల జాక్విలిన్ పేరు సూచించే ‘జెఎఫ్’ అక్షరాలు ప్రత్యేకంగా డిజైన్ చేసినట్టు అతడు పేర్కొన్నాడు. ఇది కాకుండా, గతంలో ఆమెకు యాచ్, ప్రైవేట్ జెట్ వంటి ఖరీదైన బహుమతులు కూడా ఇచ్చినట్టు సుకేష్ తన లేఖలో తెలిపాడు.
ధర ఎంతో తెలుసా..!
ఎయిర్బస్ హెచ్-సిరీస్ హెలికాప్టర్ల ధరలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. చిన్న మోడల్ అయిన హెచ్125 ధర సుమారు రూ.27 కోట్ల వరకు ఉంటుందని సమాచారం. పెద్ద మోడల్స్ అయితే రూ.100 కోట్లకు పైగా కూడా ఉంటాయి. ప్రత్యేకంగా కస్టమైజ్ చేస్తే ధర మరింత పెరుగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
తన లేఖలో సుకేష్ మరింత భావోద్వేగంగా,
"చల్లని గోడలు, ఇనుప తలుపుల మధ్య నేను నిన్ను మిస్ అవుతున్నాను. నీ చిరునవ్వు, నీ మాటలు నా కలల్లో ప్రతిధ్వనిస్తున్నాయి" అని రాశాడు. ఇంకా, "మన ప్రేమను ఎలాంటి పరిస్థితి కూడా చెరగొట్టలేదు" అని స్పష్టం చేశాడు.
అయితే, జాక్విలిన్ ఫెర్నాండెజ్ మాత్రం ఈ కేసుతో తనకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని ఇప్పటికే పలుమార్లు స్పష్టం చేసింది. సుకేష్ చేస్తున్న వ్యాఖ్యలు, లేఖలపై ఆమె ఇప్పటివరకు ఎలాంటి స్పందన ఇవ్వలేదు. ఆమె తరఫు న్యాయవాదులు కూడా ఈ వ్యవహారంలో ఆమె పూర్తిగా నిర్దోషి అని చెబుతున్నారు.
సుకేష్ జైలులో నుంచి ఇలాంటి లేఖలు రాయడం ఇదే మొదటిసారి కాదు. గతంలో న్యూ ఇయర్ వంటి సందర్భాల్లో కూడా ఇలాంటి లేఖలు పంపినట్టు వార్తలు వచ్చాయి. ప్రస్తుతం ఈ హెలికాప్టర్ గిఫ్ట్ నిజమేనా? లేక కేవలం మాటలకే పరిమితమా? అనే చర్చ సోషల్ మీడియాలో పెద్ద ఎత్తున సాగుతోంది.
