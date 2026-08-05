Jagapathi Babu: ప్రముఖ నటుడు జగపతి బాబు మరోసారి సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా మారారు. ఈసారి ఆయన సినిమా కోసం కాదు. ఒక సాధారణ సూపర్ మార్కెట్ సందర్శన వల్ల అందరి దృష్టిని ఆకర్షించారు. తన ఇంటికి దగ్గరలో ఉన్న ఒక సూపర్ మార్కెట్కు వెళ్లిన ఆయన ఆ అనుభవాన్ని వ్లాగ్ రూపంలో అభిమానులతో పంచుకున్నారు. ఈ వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వేగంగా వైరల్ అవుతోంది.
వీడియోలో జగపతి బాబు మాట్లాడుతూ తాను దాదాపు 20 ఏళ్ల తర్వాత సూపర్ మార్కెట్లోకి అడుగు పెట్టానని చెప్పారు. చాలా కాలం తర్వాత అక్కడికి రావడంతో ప్రతి వస్తువును ఆసక్తిగా గమనించారు. షెల్ఫ్లపై ఉన్న ఉత్పత్తులను చూస్తూ వాటి గురించి సరదాగా వ్యాఖ్యలు చేశారు.
సూపర్ మార్కెట్లో తిరుగుతూ తనదైన శైలిలో జోకులు వేయడంతో వీడియో మరింత ఆకట్టుకుంది. ఎలాంటి హడావిడి లేకుండా సాధారణ వ్యక్తిలా షాపింగ్ చేస్తూ కనిపించారు. ఆయన సహజమైన ప్రవర్తనను చూసి అభిమానులు ఎంతో ఆనందించారు.
ఈ సమయంలో ఒక చిన్న బాలుడు జగపతి బాబుతో సెల్ఫీ తీసుకోవాలని కోరాడు. వెంటనే జగపతి బాబు చిరునవ్వుతో అంగీకరించారు. సెల్ఫీ తీసుకునే సమయంలో బాలుడి ఫోన్లో చిన్న గందరగోళం ఏర్పడింది. ఫోన్ స్పీకర్ ఆఫ్ కావడంతో కాసేపు అందరూ నవ్వుకున్నారు.
ఆ సరదా సంఘటనను జగపతి బాబు కూడా నవ్వుతూ ఆస్వాదించారు. అక్కడ ఉన్నవారంతా కూడా ఆ క్షణాన్ని ఎంతో ఎంజాయ్ చేశారు. ఈ చిన్న సంఘటన వీడియోలో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది.
ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో అభిమానులు పెద్ద ఎత్తున స్పందిస్తున్నారు. పెద్ద స్టార్ అయినా కూడా ఎంతో సాధారణంగా ప్రజలతో కలిసిపోవడం గొప్ప విషయమని చాలా మంది కామెంట్లు చేస్తున్నారు. ఆయన వినయం అందరికీ నచ్చిందని చెబుతున్నారు.
జగపతి బాబు సినిమాల్లో తన అద్భుతమైన నటనతో ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించారు. విలన్ పాత్రలు అయినా హీరో పాత్రలు అయినా తనదైన ముద్ర వేశారు. తెరపై ఎంత గొప్ప నటుడో నిజ జీవితంలో కూడా అంతే సాదాసీదాగా ఉంటారని అభిమానులు అంటున్నారు.
తాజాగా వచ్చిన ఈ సూపర్ మార్కెట్ వ్లాగ్ కూడా అదే విషయాన్ని మరోసారి నిరూపించింది. చిన్న చిన్న ఆనందాలను అభిమానులతో పంచుకుంటూ అందరికి మరింత దగ్గరవుతున్నారు. అందుకే ఈ వీడియోకు సోషల్ మీడియాలో మంచి స్పందన లభిస్తోంది. అభిమానులు ఈ వీడియోను చూసి నవ్వుతూ షేర్ చేస్తున్నారు.
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