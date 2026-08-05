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Jagapathi Babu:20 ఏళ్ల తర్వాత సూపర్ మార్కెట్‌లోకి వెళ్లిన జగపతి బాబు.. వైరల్ అయిన ఫన్నీ వీడియో

Jagapathi Babu: దాదాపు 20 ఏళ్ల తర్వాత సూపర్ మార్కెట్‌లోకి అడుగుపెట్టిన జగపతి బాబు తన సరదా అనుభవాన్ని వ్లాగ్ రూపంలో అభిమానులతో పంచుకున్నారు. అక్కడ జరిగిన ఫన్నీ సెల్ఫీ ఘటనతో ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

Written ByVishnupriya
Published: Aug 05, 2026, 01:23 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 01:23 PM IST
Jagapathi Babu:20 ఏళ్ల తర్వాత సూపర్ మార్కెట్‌లోకి వెళ్లిన జగపతి బాబు.. వైరల్ అయిన ఫన్నీ వీడియో
Image Credit: Jagapathi Babu(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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