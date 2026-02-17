Jai Hanuman: జై హనుమాన్ సినిమాలోకి తెలుగు స్టార్ హీరో ఎంట్రీ..!

Jai Hanuman: తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ప్రస్తుతం అత్యంత ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న భారీ చిత్రాల్లో జై హనుమాన్ ఒకటి. ఈ గ్రాండ్ మూవీని 2026 ఫిబ్రవరి 22న కర్ణాటకలోని చారిత్రక ప్రాంతం హంపిలో అధికారికంగా ప్రారంభించనున్నారు. ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నది ప్రశాంత్ వర్మ. ఆయన ఇప్పటికే ప్రేక్షకులకు కొత్త తరహా సినిమాటిక్ యూనివర్స్ను పరిచయం చేసిన సంగతి తెలిసిందే.
ఈ సినిమా సూపర్ హిట్గా నిలిచిన హనుమాన్ చిత్రానికి సీక్వెల్గా తెరకెక్కుతోంది. హనుమాన్ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ విజయం సాధించడంతో, దాని కొనసాగింపుగా వస్తున్న జై హనుమాన్పై అంచనాలు మరింత పెరిగాయి. భారతీయ సంస్కృతి, పురాణాల ఆధారంగా ఈ కథను ఎంతో వైభవంగా రూపొందిస్తున్నారు.
ఈ చిత్రంలో నేషనల్ అవార్డు గ్రహీత నటుడు రిషబ్ శెట్టి ప్రధాన పాత్రలో కనిపించనున్నారు. కాంతారా సినిమా తర్వాత ఆయనకు దేశవ్యాప్తంగా మంచి గుర్తింపు వచ్చింది. జై హనుమాన్లో హనుమంతుడి పాత్రలో రిషబ్ శెట్టి నటన చాలా శక్తివంతంగా, భావోద్వేగంగా ఉంటుందని చిత్ర బృందం చెబుతోంది. ఈ పాత్ర సినిమాకు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలుస్తుందని అంచనా.
ఇదిలా ఉండగా, సోషల్ మీడియాలో ఒక బలమైన ప్రచారం జరుగుతోంది. ప్రముఖ నటుడు రానా దగ్గుబాటి ఈ సినిమాలో కీలక పాత్రలో కనిపించవచ్చని వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. ఆయన వేర్వేరు లుక్స్లో కనిపిస్తారని, కథ దిశను మార్చే పాత్రలో ఉంటారని టాక్. అయితే దీనిపై ఇంకా అధికారిక ప్రకటన రాలేదు. ఈ వార్త నిజమైతే, జై హనుమాన్పై దేశవ్యాప్తంగా మరింత హైప్ ఏర్పడటం ఖాయం.
ఈ సినిమా రెగ్యులర్ షూటింగ్ 2026 మార్చి లేదా ఏప్రిల్లో ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం ప్రీ-ప్రొడక్షన్ పనులు జోరుగా సాగుతున్నాయి. ఈ భారీ చిత్రాన్ని మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ సంస్థ, టి-సిరీస్తో కలిసి నిర్మిస్తోంది. పాన్ ఇండియా స్థాయిలో సినిమా రూపొందించేందుకు నిర్మాతలు ఎలాంటి రాజీ పడటం లేదు.
కాస్ట్, సంగీతం, విడుదల తేదీ వంటి వివరాలను త్వరలో ప్రకటించనున్నారు. ఇప్పటికే అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. భారతీయ పురాణాల నేపథ్యంతో తెరకెక్కుతున్న జై హనుమాన్ ఒక గొప్ప విజువల్ విందుగా నిలవనుందని సినీ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.
