Jailer 2 Release Date: రజినీకాంత్ గతేడాది లోకేష్ కనగరాజ్ దర్శకత్వంలో ‘కూలీ’ మూవీతో పలకరించారు. అయితే ఈ సినిమాలో రజినీకాంత్ కూలీ కనిపించేది కాసేపే. సినిమా మొత్తం తన కూతురు, స్నేహితుడిని చంపిన వాడిపై ప్రతీకారం నేపథ్యంలో తెరకెక్కింది. ఈ సినిమాకు వచ్చిన కలెక్షన్స్ బాగానే ఉన్న చేసిన బిజినెస్ దృష్ట్యా అనుకున్నంత రాబట్టలేకపోయింది. ఓ రకంగా కూలీ సినిమాకు కూలీ గిట్టుబాటు కాలేదు. ప్రస్తుతం రజినీకాంత్ నెల్సన్ దిలీప్ కుమార్ దర్శకత్వంలో ‘జైలర్ 2’ మూవీ చేస్తున్నాడు. ‘జైలర్’ మూవీకి సీక్వెల్గా తెరకెక్కుతోంది. జైలర్ మూవీ ఎక్కడా ఎండ్ అయిందో అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నట్టు మేకర్స్ ప్రకటించారు. ఇక ఈ సినిమాలో కూడా రజినీకాంత్ ‘జైలర్’ కనిపించేది చాలా తక్కువే. ముఖ్యంగా మాఫియా, కుటుంబ అనుబంధాలు, ప్రతీకారం నేపథ్యంలో ‘జైలర్ 2’ సినిమా కూడా ఉండనుంది.
ఏప్రిల్లో షూటింగ్ పూర్తి..
అయితే ‘జైలర్ 2’ సినిమాకు ఏప్రిల్లో గుమ్మడికాయ కొట్టారు. అయితే పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ వర్క్ తర్వాత సినిమా ఔట్ పుట్ పై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసిన లోకేష్ కనగరాజ్ మరోసారి ఈ సినిమాను 25 నుంచి 25 రోజులు పాటు రీ షూట్ చేసినట్టు సమాచారం. ఈ సినిమాలో బాలీవుడ్ అగ్ర నటుడు హృతిక్ రోషన్ అతిథి పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఇప్పటికే రజినీకాంత్తో కీలక సన్నివేశాలను తెరకెక్కించారు.
జైలర్ 2తో సౌత్ ఎంట్రీ ఇస్తున్న హృతిక్ రోషన్..
ముందుగా ఈ పాత్ర కోసం నందమూరి బాలకృష్ణను అనుకున్నారు. ఆయన వద్దనడంతో షారుఖ్తో ఈ క్యారెక్టర్ చేయిద్దామనుకున్నారు. ఆయన కూడా ‘కింగ్’మూవీతో బిజీగా ఉండటంతో హృతిక్ రోషన్ ఈ సినిమాలో క్యామియో చేయడానికి ఓకే చెప్పాడు. గతంలో హృతిక్ బాలనటుడిగా ఉన్నపుడు రజినీకాంత్తో కలిసి ‘భగవాన్ దాదా’ సినిమాలో నటించాడు. ఇన్నేళ్ల తర్వాత రజినీకాంత్తో స్క్రీన్ షేర్ చేసుకుంటున్నాడు. పైగా హృతిక్ నటిస్తోన్న తొలి తమిళ్ మూవీ .. తొలి సౌత్ ఇండియా మూవీ ఇదే కావడం విశేషం. మరోవైపు బెంగాలీ దాదా మిథున్ చక్రబర్తి కూడా కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు.
అంతేకాదు ‘జైలర్’లో అతిథి పాత్రల్లో నటించిన మోహన్లాల్, శివరాజ్ కుమార్ ఈ సినిమాలో మరోసారి క్యామియో పాత్రల్లో అలరించనున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని సెప్టెంబర్లో వినాయక చవితి కానుకగా రిలీజ్ చేయాలనే ప్లాన్లో ఉన్నారు. అది లేకపోతే అక్టోబర్ 15 లేదా 16 న విజయదశమి కానుకగా విడుదల చేయాలనే ప్లాన్లో ఉన్నారు. మొత్తంగా ‘జైలర్’ మాదిరే ‘జైలర్ 2’ కూడా బాక్సాఫీస్ దగ్గర అలరిస్తుందా లేదా అనేది తెలియాలంటే ఈ మూవీ విడుదల వరకు ఆగాల్సిందే.
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