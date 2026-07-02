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‘జైలర్ 2’ మూవీపై బిగ్ అప్‌డేట్.. రజినీకాంత్ ఫ్యాన్స్ లుంగీ డాన్స్..

Jailer 2 Big Update: 75 యేళ్ల వయసులో కూడా రజినీకాంత్ జోరు మాములుగా లేదు. ఇప్పటికీ వరుస చిత్రాలతో బాక్సాఫీస్ దుమ్ము రేగొడుతున్నాడు. ప్రస్తుతం నెల్సన్ దిలీప్ కుమార్ దర్శకత్వంలో ‘జైలర్ 2’ మూవీ చేస్తున్నాడు. తాజాగా ఈ మూవీ షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్నట్టు మేకర్స్ ప్రకటించారు. తాజాగా ఈ మూవీపై మేకర్స్ బిగ్ అప్‌డేట్ ప్రకటించారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 02, 2026, 03:09 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 03:32 PM IST
‘జైలర్ 2’ మూవీపై బిగ్ అప్‌డేట్.. రజినీకాంత్ ఫ్యాన్స్ లుంగీ డాన్స్..
Image Credit: Jailer 2 Update (File/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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జైలర్ 2 మూవీపై బిగ్ అప్‌డేట్.. రజినీకాంత్ ఫ్యాన్స్ లుంగీ డాన్స్..
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