Jailer 2 Crew Death News: సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్ హీరోగా, నెల్సన్ దర్శకత్వంలో రూపొందుతోన్న 'జైలర్ 2' షూటింగ్లో విషాదం చోటుచేసుకుంది. గురువారం మధ్యాహ్నం ఆ సినిమా కోసం సెట్ వర్క్ జరుగుతున్న క్రమంలో ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్కు చెందిన కార్తికేయన్ అనే 28 ఏళ్ల టెక్నీషియన్ కరెంట్ షాక్కు గురై మృతిచెందాడు. పనైయూర్లోని ఒక స్టూడియోలో సెట్ నిర్మాణ పనులు జరుగుతుండగా ఈ ప్రమాదం సంభవించినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ దిగ్భ్రాంతి ఘటనతో షూటింగ్ వెంటనే నిలిపేశారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
పోలీసుల కథనం ప్రకారం.. మృతుడిని టి.కార్తికేయన్గా గుర్తించారు. ఈయన ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ సిబ్బందిలో ఒకరిగా పనిచేస్తున్నారు. ఒక ఇంటిని పోలిన సెట్ నిర్మాణ పనుల్లో కార్తికేయన్ నిమగ్నమై ఉన్నప్పుడు మధ్యాహ్న సమయంలో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. విద్యుత్ కనెక్షన్ పనులు చేస్తుండగా, ప్రమాదవశాత్తు ఆయన విద్యుత్ తీగను తాకడం వల్లే ఈ ఘటన జరిగిందని పోలీసుల ప్రాథమిక విచారణలో తేలింది. తోటి సిబ్బంది వెంటనే అంబులెన్స్లో సమీప ఆసుపత్రికి తరలించేందుకు ప్రయత్నించినప్పటికీ, ఆసుపత్రికి చేరుకునేసరికే ఆయన మరణించినట్లు వైద్యులు నిర్ధారించారు.
ఈ ఘటన జరిగిన వెంటనే, కనత్తూర్ పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మృతదేహాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అనంతరం పోస్ట్మార్టం పరీక్షల నిమిత్తం మృతదేహాన్ని ప్రభుత్వ రాయపేట ఆసుపత్రికి తరలించారు. అధికారికంగా 'ప్రథమ సమాచార నివేదిక' (FIR) నమోదు చేసే ప్రక్రియ కొనసాగుతుండగా, విద్యుత్ లీకేజీకి గల కారణాలపై అధికారులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. వైరింగ్ లోపాల వల్లనా, లేక సెట్లో తగినంత భద్రతా ప్రమాణాలు పాటించకపోవడం వల్లనా ఈ ప్రమాదం జరిగిందనే కోణంలో దర్యాప్తు అధికారులు విచారణ జరుపుతున్నారు.
ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్లోని ఓ టెక్నిషియన్ మృతి కారణంగా 'జైలర్ 2' షూటింగ్ను అర్ధాంతరంగా ఆపేశారు. ప్రమాదం జరిగిన కొద్దిసేపటికే, అంటే మధ్యాహ్నం సుమారు 2:00 గంటల ప్రాంతంలో ప్రధాన నటుడు రజనీకాంత్ సెట్కు చేరుకోవాల్సి ఉన్నట్లు సంబంధిత వర్గాలు తెలిపాయి. నెల్సన్ దిలీప్కుమార్ దర్శకత్వంలో సన్ పిక్చర్స్ నిర్మిస్తున్న 'జైలర్ 2', 2023 బ్లాక్బస్టర్ 'జైలర్' చిత్రానికి సీక్వెల్గా రూపొందుతోంది. ఇటీవలే ఈ సినిమా షూటింగ్ పూర్తయినా.. ప్యాచ్ వర్క్ కోసం కొన్ని సన్నివేశాలు రీషూట్ చేస్తుంది చిత్రబృందం. అయితే దీనిపై చిత్రబృందం నుంచి ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన రాలేదు.
