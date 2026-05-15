Jailer 2 Crew Death: రజినీకాంత్ 'జైలర్ 2'షూటింగ్‌లో ప్రమాదం..ఒకరు మృతి, రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు!

Jailer 2 Crew Death News: సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్ హీరోగా, నెల్సన్ దర్శకత్వంలో రూపొందుతోన్న 'జైలర్ 2' షూటింగ్‌లో విషాదం చోటుచేసుకుంది. గురువారం మధ్యాహ్నం ఆ సినిమా కోసం సెట్ వర్క్ జరుగుతున్న క్రమంలో ఆర్ట్ డిపార్ట్‌మెంట్‌కు చెందిన కార్తికేయన్ అనే 28 ఏళ్ల టెక్నీషియన్ కరెంట్ షాక్‌కు గురై మృతిచెందాడు.
Written ByHarish DarlaUpdated byHarish Darla
Published: May 15, 2026, 11:35 AM IST|Updated: May 15, 2026, 11:35 AM IST
దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

