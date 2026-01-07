English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Jana Nayagan Censor Review: విజయ్ సినిమానికి కష్టాలు తప్పేలా లేవు.. రిలీజ్ కూడా డౌటే..!

Jana Nayagan Postponed: విజయ్ అభిమన్యులు ఎంతగానో ఆశలు పెట్టుకున్న సినిమా జన నాయగన్ జనవరి 9న విడుదల ఏ అవకాశాలు అస్సలు కనిపివ్వడం లేదు. ముఖ్యంగా హైకోర్టు ఇచ్చిన షాక్ తో ఈ చిత్రం తప్పకుండా పోస్ట్ పోన్ అయ్యేలానే కనిపిస్తోంది. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..  

Written by - Vishnupriya | Last Updated : Jan 7, 2026, 06:43 PM IST

Jana Nayagan Censor Review: తమిళ స్టార్ హీరో తలపతి విజయ్ … నటించిన తాజా సినిమా జన నాయగన్ కి సెన్సార్ కష్టాలు ఎదురవుతున్న సంగతి తెలిసిందే. సెన్సార్ బోర్డ్.. సినిమాలో కొన్ని అంశాలు ఒక వర్గ భావాలను దెబ్బతీసేలా ఉన్నాయని ఫిర్యాదు వచ్చిందని తెలిపింది. అలాగే.. రక్షణ దళాలకు సంబంధించిన చిహ్నాల వినియోగంపైనా అభ్యంతరాలు ఉన్నాయని పేర్కొంది.

Add Zee News as a Preferred Source

ఇరు వర్గాల వాదనలు విన్న తరువాత, మద్రాస్ హైకోర్టు తన ఆదేశాలను రిజర్వ్ చేసింది. ఈ క్రమంలో.. కోర్టు తీర్పు జనవరి 9 ఉదయం వచ్చే అవకాశం ఉంది. జనవరి 9 ఉదయం తీర్పు వస్తే ఆ రోజు సినిమా విడుదల చేయడం అనేది అసాధ్యమైన పని. కాబట్టి జన నాయగన్ సినిమా జనవరి 9న విడుదల కావడం కష్టమే. దీంతో విజయ్ సినిమా తప్పకుండా పోస్ట్ పోన్ అయ్యేలానే కనిపిస్తోంది.

మరో పక్క ఇండియా కన్నా ముందు నిన్న యూకేలో ఈ సినిమాకు సెన్సార్ క్లియరెన్స్ రావడం విశేషం. బ్రిటిష్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ క్లాసిఫికేషన్ (BBFC) ఈ సినిమాకు 15 రేటింగ్ ఇచ్చినట్లు నివేదికలు చెబుతున్నాయి. అంటే యూకేలో 15 ఏళ్లు పైబడినవారు.. ఈ సినిమాను థియేటర్లలో చూడవచ్చు.

ఇక BBFC వారు ఈ సినిమా రివ్యూ కూడా ఇచ్చారు. BBFC ఇచ్చిన వివరాల ప్రకారం..సినిమాలో బలమైన డైలాగులు..ఎక్కువగా హింసాత్మక సన్నివేశాలు, కొంత లైంగిక అంశాలు, మాదకద్రవ్యాల వినియోగం వంటి విషయాలు ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. ఈ కారణాల వల్లే 15 రేటింగ్ ఇచ్చినట్లు సమాచారం. యూకేలో ఉన్న విజయ్ అభిమానులకు ఇది కాస్త ఊరటనిచ్చే వార్తగా మారింది. కనీసం అక్కడైనా సినిమా విడుదలకు గ్రీన్.. సిగ్నల్ వచ్చింది అని అందరూ భావించారు. ఈ క్రమంలో ఇప్పుడు ఇండియాలో మాత్రం ఈ చిత్రం సెన్సార్ కష్టాలు ఇంకా తేలక పోవడంతో.. ఇక అన్ని దగ్గరలా ఈ సినిమా విడుదల వాయిదా పడేలానే కనిపిస్తోంది. 

నిన్నటి వరకు.. సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ సర్టిఫికేషన్ (CBFC) నుంచి ఈ సినిమాకి ఎటువంటి అధికారిక సర్టిఫికేట్ రాకపోవడంతో.. జనవరి 9న అనుకున్న విడుదలపై ఎన్నో అనుమానాలు కొనసాగాయి. ఇప్పుడు అదే నిజం చేస్తూ విజయ్ అభిమానులకు పెద్ద షాప్ ఎదురైంది..కేసు విచారణలో CBFC మరోసారి సినిమాను రివ్యూ చేస్తామని కోర్టుకు తెలియజేసింది. ఇందుకోసం కొత్త కమిటీని ఏర్పాటు చేసినట్లు సమాచారం. కోర్టు కూడా బోర్డును పూర్తి వివరాలు సమర్పించాలని ఆదేశించింది. 

ఇదిలా ఉండగా..ఇతర దేశాల్లో విడుదలపై కూడా చర్చలు జరుగుతున్నాయి. సౌదీ అరేబియాలో సినిమా విడుదలకు ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయనే ప్రచారం సోషల్ మీడియాలో కనిపిస్తోంది.

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

Jana Nayagan censor reviewJana Nayagan postponedThalapathy Vijay new movieVijay Jana Nayagan release dateJana Nayagan court case

