Jana Nayagan Censor Review: విజయ్ సినిమానికి కష్టాలు తప్పేలా లేవు.. రిలీజ్ కూడా డౌటే..!

Jana Nayagan Censor Review: తమిళ స్టార్ హీరో తలపతి విజయ్ … నటించిన తాజా సినిమా జన నాయగన్ కి సెన్సార్ కష్టాలు ఎదురవుతున్న సంగతి తెలిసిందే. సెన్సార్ బోర్డ్.. సినిమాలో కొన్ని అంశాలు ఒక వర్గ భావాలను దెబ్బతీసేలా ఉన్నాయని ఫిర్యాదు వచ్చిందని తెలిపింది. అలాగే.. రక్షణ దళాలకు సంబంధించిన చిహ్నాల వినియోగంపైనా అభ్యంతరాలు ఉన్నాయని పేర్కొంది.
ఇరు వర్గాల వాదనలు విన్న తరువాత, మద్రాస్ హైకోర్టు తన ఆదేశాలను రిజర్వ్ చేసింది. ఈ క్రమంలో.. కోర్టు తీర్పు జనవరి 9 ఉదయం వచ్చే అవకాశం ఉంది. జనవరి 9 ఉదయం తీర్పు వస్తే ఆ రోజు సినిమా విడుదల చేయడం అనేది అసాధ్యమైన పని. కాబట్టి జన నాయగన్ సినిమా జనవరి 9న విడుదల కావడం కష్టమే. దీంతో విజయ్ సినిమా తప్పకుండా పోస్ట్ పోన్ అయ్యేలానే కనిపిస్తోంది.
మరో పక్క ఇండియా కన్నా ముందు నిన్న యూకేలో ఈ సినిమాకు సెన్సార్ క్లియరెన్స్ రావడం విశేషం. బ్రిటిష్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ క్లాసిఫికేషన్ (BBFC) ఈ సినిమాకు 15 రేటింగ్ ఇచ్చినట్లు నివేదికలు చెబుతున్నాయి. అంటే యూకేలో 15 ఏళ్లు పైబడినవారు.. ఈ సినిమాను థియేటర్లలో చూడవచ్చు.
ఇక BBFC వారు ఈ సినిమా రివ్యూ కూడా ఇచ్చారు. BBFC ఇచ్చిన వివరాల ప్రకారం..సినిమాలో బలమైన డైలాగులు..ఎక్కువగా హింసాత్మక సన్నివేశాలు, కొంత లైంగిక అంశాలు, మాదకద్రవ్యాల వినియోగం వంటి విషయాలు ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. ఈ కారణాల వల్లే 15 రేటింగ్ ఇచ్చినట్లు సమాచారం. యూకేలో ఉన్న విజయ్ అభిమానులకు ఇది కాస్త ఊరటనిచ్చే వార్తగా మారింది. కనీసం అక్కడైనా సినిమా విడుదలకు గ్రీన్.. సిగ్నల్ వచ్చింది అని అందరూ భావించారు. ఈ క్రమంలో ఇప్పుడు ఇండియాలో మాత్రం ఈ చిత్రం సెన్సార్ కష్టాలు ఇంకా తేలక పోవడంతో.. ఇక అన్ని దగ్గరలా ఈ సినిమా విడుదల వాయిదా పడేలానే కనిపిస్తోంది.
నిన్నటి వరకు.. సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ సర్టిఫికేషన్ (CBFC) నుంచి ఈ సినిమాకి ఎటువంటి అధికారిక సర్టిఫికేట్ రాకపోవడంతో.. జనవరి 9న అనుకున్న విడుదలపై ఎన్నో అనుమానాలు కొనసాగాయి. ఇప్పుడు అదే నిజం చేస్తూ విజయ్ అభిమానులకు పెద్ద షాప్ ఎదురైంది..కేసు విచారణలో CBFC మరోసారి సినిమాను రివ్యూ చేస్తామని కోర్టుకు తెలియజేసింది. ఇందుకోసం కొత్త కమిటీని ఏర్పాటు చేసినట్లు సమాచారం. కోర్టు కూడా బోర్డును పూర్తి వివరాలు సమర్పించాలని ఆదేశించింది.
ఇదిలా ఉండగా..ఇతర దేశాల్లో విడుదలపై కూడా చర్చలు జరుగుతున్నాయి. సౌదీ అరేబియాలో సినిమా విడుదలకు ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయనే ప్రచారం సోషల్ మీడియాలో కనిపిస్తోంది.
