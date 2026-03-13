Jana Nayagan: విజయ్ జన నాయకన్ కు వరుస షాక్ లు.. ఓటీటీ డీల్ రద్దు..?

Jana Nayagan OTT Deal Cancelled: కోలీవుడ్ స్టార్ టీవీకే పార్టీ అధినేత విజయ్ నటించిన మూవీ ‘జన నాయగన్’ మూవీ ఒక అడుగు ముందుకు వేస్తే రెండుగులు వెనక్కి అన్నట్టుగా తయారైంది పరిస్థితి. ఈ సినిమా సెన్సార్ ప్రాబ్లెమ్స్ ఇష్యూ వల్ల విడుదలకు నోచుకోలేదు. ముఖ్యంగా ఈ సినిమాలో కొన్ని సీన్స్ జాతీయ భద్రతాతో పాటు సమగ్రతను విఘాతం కలిగించే సన్నివేశాలుండటం వలన ఈ సినిమా సెన్సార్ కాలేదనేది అందరు చెబుతున్న మాట. మొత్తంగా చూసుకుంటే ఈ వచ్చే నెల ఏప్రిల్ లో జరగనున్న తమిళనాడు ఎన్నికల తర్వాత కానీ ఈ సినిమాకు మోక్షం కలిగేలా కనిపించడం లేదు.
‘జన నాయగన్’ మూవీ తెలుగులో అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో బాలకృష్ణ హీరోగా నటించిన ‘భగవంత్ కేసరి’ సినిమాకు రీమేక్. తమిళంలో కొన్ని భారీ మార్పులు చేర్పులు చేసినా.. మూల కథతో పాటు చాలా సీన్స్ అలాగే వాడుకున్నట్టు తెలుస్తోంది. ఈ సినిమాను వినోత్ దర్శకత్వం వహించారు.
ఇక జననాయగన్ మూవీ విడుదలకు ముందు అమెజాన్ ప్రైమ్ భారీ ఓటీటీ డీల్ కుదుర్చుకుంది. తాజాగా ఈ సినిమా విడుదల పోస్ట్ పోన్ కావడం.. ఎపుడు విడుదల అవుతుందా అనే తెలియని సందిగ్ధంలో నెలకొన్న పరిస్థితుల్లో ఈ సినిమా ఓటీటీ డీల్ క్యాన్సిల్ చేసుకోబోతున్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇక కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ సంస్థ నుంచి విడుదల కావాల్సిన ‘టాక్సిక్’ మూవీ కూడా ఇరాన్, ఇజ్రాయిల్, అమెరికా యుద్దం కారణంగా పోస్ట్ చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. కానీ ఈ సినిమాకు సంబంధించిన కొన్ని కార్యక్రమాలు పెండింగ్ లో ఉన్నందున ఈ సినిమా రిలీజ్ ను వాయిదా వేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. మొత్తంగా ‘జననాయగన్’ విడుదలకు ఎపుడు మోక్షం కలుగుతుందో చూడాలి మరి.
