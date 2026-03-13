English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Jana Nayagan: విజయ్ జన నాయకన్ కు వరుస షాక్ లు.. ఓటీటీ డీల్ రద్దు..?

Jana Nayagan: విజయ్ జన నాయకన్ కు వరుస షాక్ లు.. ఓటీటీ డీల్ రద్దు..?

Jana Nayagan OTT Deal: విజయ్ హీరోగా నటించిన ‘జన నాయగన్’ సినిమాకు అడుగడున కష్టాలే ఎదురువుతున్నాయి. విజయ్ కొత్త పార్టీ పెట్టినప్పటి నుంచి ఈ కష్టాలు ఆయన్ని వరుసగా వెంటాడుతున్నాయి. తాజాగా ఈ సినిమా కోసం ప్రముఖ ఓటీటీ సంస్థ చేసుకున్న ముందస్తు ఒప్పందాన్ని రద్దు చేసుకోబోతున్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 13, 2026, 10:47 AM IST

Jana Nayagan: విజయ్ జన నాయకన్ కు వరుస షాక్ లు.. ఓటీటీ డీల్ రద్దు..?

Jana Nayagan OTT Deal Cancelled: కోలీవుడ్ స్టార్ టీవీకే పార్టీ అధినేత  విజయ్‌ నటించిన మూవీ ‘జన నాయగన్’ మూవీ ఒక అడుగు ముందుకు వేస్తే రెండుగులు వెనక్కి అన్నట్టుగా తయారైంది పరిస్థితి. ఈ సినిమా సెన్సార్ ప్రాబ్లెమ్స్ ఇష్యూ వల్ల విడుదలకు నోచుకోలేదు. ముఖ్యంగా ఈ సినిమాలో కొన్ని సీన్స్ జాతీయ భద్రతాతో పాటు సమగ్రతను విఘాతం కలిగించే సన్నివేశాలుండటం వలన ఈ సినిమా సెన్సార్ కాలేదనేది అందరు చెబుతున్న మాట. మొత్తంగా చూసుకుంటే ఈ వచ్చే నెల ఏప్రిల్ లో జరగనున్న తమిళనాడు ఎన్నికల తర్వాత కానీ ఈ సినిమాకు మోక్షం కలిగేలా కనిపించడం లేదు. 

‘జన నాయగన్’ మూవీ తెలుగులో అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో బాలకృష్ణ హీరోగా నటించిన ‘భగవంత్ కేసరి’ సినిమాకు రీమేక్. తమిళంలో కొన్ని భారీ మార్పులు చేర్పులు చేసినా.. మూల  కథతో పాటు చాలా సీన్స్ అలాగే వాడుకున్నట్టు తెలుస్తోంది. ఈ సినిమాను వినోత్ దర్శకత్వం వహించారు. 

ఇక జననాయగన్ మూవీ విడుదలకు ముందు అమెజాన్ ప్రైమ్ భారీ ఓటీటీ డీల్ కుదుర్చుకుంది. తాజాగా ఈ సినిమా విడుదల పోస్ట్ పోన్ కావడం.. ఎపుడు విడుదల అవుతుందా అనే తెలియని సందిగ్ధంలో నెలకొన్న పరిస్థితుల్లో ఈ సినిమా ఓటీటీ డీల్ క్యాన్సిల్ చేసుకోబోతున్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇక కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ సంస్థ నుంచి విడుదల కావాల్సిన ‘టాక్సిక్’ మూవీ కూడా ఇరాన్, ఇజ్రాయిల్, అమెరికా యుద్దం కారణంగా పోస్ట్ చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. కానీ ఈ సినిమాకు సంబంధించిన కొన్ని కార్యక్రమాలు పెండింగ్ లో ఉన్నందున ఈ సినిమా రిలీజ్ ను వాయిదా వేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. మొత్తంగా ‘జననాయగన్’ విడుదలకు ఎపుడు మోక్షం కలుగుతుందో చూడాలి మరి. 

Also Read:​ మేజర్ చంద్రకాంత్ లేదా శ్రీనాథ కవిసార్వభౌముడులో ఏది అన్నగారి చివరి చిత్రం..!

Also Read:​ బాలకృష్ణ తన మొత్తం కెరీర్ లో విలన్ గా నటించిన ఏకైక చిత్రం ఇదే..!

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Vijay Another ShockJana Nayagan Release Postponedjana nayagan ott Deal Will CancelledJana Nayagan censor reviewJana Nayagan postponed

