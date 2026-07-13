/‘జన నాయగన్’ నిర్మాతలకు చుక్కలు చూపిస్తున్న విజయ్ ప్రభుత్వం..!

Jana Nayagan Release Date: విజయ్ ఎన్నికల ముందు ‘జన నాయగన్’ తన చివరి చిత్రం అని చెప్పారు. మరి ఈ మాటపై నిలబడతారా అనేది పక్కనపెడితే.. ఎపుడో సంక్రాంతికి విడుదల కావాల్సిన ఈ సినిమా ఎన్నో బాలారిష్టాలను ఎదుర్కొంటోంది. తాజాగా సెన్సార్ పూర్తైయింది. ఇక ఈ సినిమాకు రిలీజ్కు ఉన్న పెద్ద అడ్డంకి తొలిగిపోయింది. కానీఈ సినిమా రిలీజ్కు ముఖ్యమంత్రిగా విజయ్ చెప్పిన కండిషన్స్ ఇతరత్రా కారణాలు కూడా వినిపిస్తున్నాయి. ఈ సినిమాను నిర్మించిన KVN ప్రొడక్షన్స్ వాళ్లు ఈ సినిమాను ఇప్పటికే కోటి మందికి పైగా పైరసీలో చూసారని ఆయన తరఫు న్యాయవాదులే చెప్పారు. విజయ్ కెరీర్ మొత్తంలో ఓ సినిమా విడుదల కోసం ఫ్యాన్స్ ఎప్పుడూ ఇంతగా వేచి చూడలేదనే చెప్పాలి. జన నాయగన్ మాత్రం అంతగా వెయిట్ చేయిస్తుంది ఫ్యాన్స్ను. ఇక సెన్సార్ వాళ్లు దాదాపు 12 కట్స్తో అనుమతులు ఇచ్చారు. సెన్సార్ పూర్తైయినా.. జూలై 24 రిలీజ్ డేట్ను ప్రకటించారు మేకర్స్.
జన నాయగన్కు నో టికెట్ రేట్స్ హైక్..
తమిళనాడు సీఎంగా బాధ్యతలు చేపట్టాక.. పొలిటికల్గా తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు విజయ్. కానీ ఆయన చివరి సినిమా ‘జన నాయగన్’ బయటికి రానంటూ నిన్న మొన్నటి వరకు మొరాయించింది. ఫ్యాన్స్ ఈ సినిమా కోసం ఎంతగానో వేచి చూస్తుంటే.. విజయ్ రాజకీయ ప్రత్యర్థులు మాత్రం సినిమాను దెబ్బతీయడానికి కుట్రలపై కుట్రలు చేసారనేది బహిరంగ రహస్యం.
అయితే ‘జన నాయగన్’ చిత్రం రిలీజ్కు విజయ్ కొన్ని కండీషన్స్ పెట్టారని తెలస్తుంది. ముఖ్యంగా టికెట్స్ బ్లాక్ దందా, ఎలాంటి టికెట్ రేట్స్ పెంచకూడదనే ముందే ఫిక్సైపోయారు.. ఏ చిన్న పొరపాటు జరిగినా అధికార దుర్వినియోగం, అవినీతి అంటూ విజయ్పై విమర్శలు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. అందుకే ఈ సినిమాకు స్పెషల్ షోలకు కానీ.. టికెట్ రేట్స్ హైక్కు పర్మిషన్ ఇవ్వ లేదనేది టాక్.
ఒక రూపాయి ఎక్కువ అమ్మినా కేసులు నమోదు..
అంతేకాదు ‘జన నాయగన్’ ప్రదర్శించే థియేటర్లపై ఆకస్మిక దాడులు నిర్వహించాలని, అనుమతించిన ధరల కంటే ఒక్క రూపాయి ఎక్కువ అమ్మినా లైసెన్సులను రద్దు చేయాలని అధికారులను విజయ్ ప్రభుత్వం ఆదేశించినట్లు తెలుస్తోంది. మరోవైపు పైరసీలో విజయ్ సినిమాను కోటి మందికి పైగా చూసారని KVN తరఫు న్యాయవాదులే చెబుతున్నరు. మరి ఇన్ని అడ్డంకులు దాటి జన నాయకుడు జూలై 24న థియేటర్స్లో ప్రేక్షకులను ఏ మేరకు మెపిస్తాడా అనేది చూడాలి.
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