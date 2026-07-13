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‘జన నాయగన్’ నిర్మాతలకు చుక్కలు చూపిస్తున్న విజయ్ ప్రభుత్వం..!

Jana Nayagan Censor completed: విజయ్ హీరోగా నటించిన  ‘జన నాయగన్’ సినిమాకున్న సెన్సార్ చిక్కులు వీడినా మేకర్స్ రిలీజ్ డేట్ మాత్రం ప్రకటించారు.  అయితే ఈ సినిమాకు సెన్సార్ ప్రాబ్లెమ్స్ నుంచి గట్టెక్కిందని నిర్మాతలు సంతోషించే లోపే.. ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత విజయ్ పెట్టిన కండిషన్స్ వల్లే ఈ సినిమా మేకర్స్‌కు ఏం చేయాలో తోచడం లేదు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 13, 2026, 07:02 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 07:05 AM IST
‘జన నాయగన్’ నిర్మాతలకు చుక్కలు చూపిస్తున్న విజయ్ ప్రభుత్వం..!
Image Credit: Jananayagan (File/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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