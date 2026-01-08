English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Jana Nayagan: అపుడు బాలయ్య ‘అఖండ 2’.. ఇపుడు విజయ్ ‘జన నాయగన్’..

Jana Nayagan: అపుడు బాలయ్య ‘అఖండ 2’.. ఇపుడు విజయ్ ‘జన నాయగన్’..

Jana Nayagan: అపుడు బాలయ్య నటించిన అఖండ 2 చివరి నిమిషంలో వాయిదా పడింది. అదే రూట్లో విజయ్ హీరోగా నటించిన ‘జన నాయగన్’ మూవీ కూడా వాయిదా పడింది. అయితే అఖండ 2 ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లెమ్స్ వల్ల వాయిదా పడితే.. విజయ్.. ‘జన నాయగన్’ మూవీ సెన్సార్ వల్ల వాయిదా పడింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 8, 2026, 10:26 AM IST

Trending Photos

Weight Loss Plan: 3 నెలల్లో ఏకంగా 27 కిలోలు తగ్గిన సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజనీర్.. ఎలాగంటే..!
5
ChatGPT Weight Loss
Weight Loss Plan: 3 నెలల్లో ఏకంగా 27 కిలోలు తగ్గిన సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజనీర్.. ఎలాగంటే..!
Asaduddin Owaisi Family Details: ఎంఐఎం చీఫ్ అసదుద్దీన్ ఒవైసీకి ఎంత మంది పిల్లలు? అమ్మాయిలు ఎందరు? అబ్బాయిలు ఎందరు?
7
AIMIM chief Asaduddin Owaisi
Asaduddin Owaisi Family Details: ఎంఐఎం చీఫ్ అసదుద్దీన్ ఒవైసీకి ఎంత మంది పిల్లలు? అమ్మాయిలు ఎందరు? అబ్బాయిలు ఎందరు?
India vs Iran Currency: ఈ ముస్లిం దేశంలో ఒక్క రూపాయికే చాలా దొరుకుతాయ్.. ఈ దేశ కరెన్సీ కంటే భారత రూపాయి ఎంత శక్తివంతమైనదంటే..?
6
Iran currency crisis
India vs Iran Currency: ఈ ముస్లిం దేశంలో ఒక్క రూపాయికే చాలా దొరుకుతాయ్.. ఈ దేశ కరెన్సీ కంటే భారత రూపాయి ఎంత శక్తివంతమైనదంటే..?
Shikhar Dhawan Wedding: రెండో పెళ్లి చేసుకోబోతున్న శిఖర్ ధావన్.. వధువు ఎవరంటే..?
5
Shikhar Dhawan Marriage
Shikhar Dhawan Wedding: రెండో పెళ్లి చేసుకోబోతున్న శిఖర్ ధావన్.. వధువు ఎవరంటే..?
Jana Nayagan: అపుడు బాలయ్య ‘అఖండ 2’.. ఇపుడు విజయ్ ‘జన నాయగన్’..

Jana Nayagan Release Postponed: కోలీవుడ్ స్టార్ విజయ్‌ హీరోగా నటించిన లేటెస్ట్ మూవీ జన నాయగన్‌.  ఈ సినిమా రిలీజ్‌ తాత్కాలికంగా వాయిదా పడింది. ఈ సినిమాకు సెన్సార్‌ సర్టిఫికెట్‌ ఇంకా రాలేదు. దీంతో ఆ సినిమాను వాయిదా వేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు జన నాయగన్‌ సినిమా నిర్మాణ సంస్థ కేవీఎన్‌ ప్రొడక్షన్స్‌. ఈ సినిమాను సంక్రాంతి కకానుకగా జనవరి 9న రిలీజ్ చేయాలని  ప్లాన్ చేశారు.  ఈ సినిమా హీరో విజయ్‌ ఆఖరి సినిమా అంటూ ఆయనే మలేషియాలో జరిగిన మూవీ కార్యక్రమంలో స్వయంగా ప్రకటించారు. దీంతో ఈ సినిమా కోసం ఫ్యాన్స్‌  ఆతృతగా ఎదురు చూస్తున్నారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

గత డిసెంబరులో సెన్సార్‌ కోసం సినిమాను పంపగా, కొన్ని సన్నివేశాలపై అభ్యంతరాలు వ్యక్తమయ్యాయి. కొన్ని సీన్స్ డిలీట్ చేయాలని, కొన్ని డైలాగ్స్ మ్యూట్‌ చేయాలని సెన్సార్ బోర్డు సభ్యులు సూచించినట్లు సమాచారం. మేకర్స్ తగిన మార్పులు చేసి మళ్లీ సెన్సార్‌కు పంపగా, బోర్డు నుంచి ఎలాంటి స్పందన రాలేదు. ఈ నేపథ్యంలో కేవీఎన్‌ ప్రొడక్షన్‌ మద్రాసు హైకోర్టులో అత్యవసర పిటిషన్‌ దాఖలు చేసింది. దీనిపై మద్రాస్‌ హై కోర్టులో వాదనలు ముగిశాయి. కాగా తీర్పును కోర్ట్‌ రిజర్వ్‌ చేసింది.  జనవరి 9న ముందుగా సినిమా రిలీజ్ కావాల్సిన రోజునే తీర్పు వెల్లడించే అవకాశం వుంది.

Read more:​  సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..

Read more:​ సమంత కంటే ముందు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!

అయితే అఖండ 2 సినిమా కూడా ఇదే తరహాలో  కాకుండా ఆర్ధిక పరమైన కారణాల వల్ల రిలీజ్ డేట్ వాయిదా పడింది. ముందుగా డిసెంబర్ 5న విడుదల కావాల్సిన ఈ సినిమా  ఆ తర్వాత వారం రోజులు గ్యాప్ తర్వాత డిసెంబర్ 12న  విడుదలైంది. తాజాగా విజయ్ నటించిన ‘జన నాయగన్’ మూవీ సెన్సార్ ఇష్యూస్ వల్ల వాయిదా వేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. ఇక ఈ సినిమా తెలుగులో ‘జన నాయకుడు’ పేరుతో విడుదల కాబోతుంది. మరోవైపు ఈ సినిమా బాలకృష్ణ హీరోగా అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘భగవంత్ కేసరి’కి రీమేక్ కావడం విశేషం. ఈ రకంగా గత నెలలో బాలయ్య సినిమా వాయిదా పడితే.. తాజాగా విజయ్ సినిమా వాయిదా పడటం యాదృచ్చికం అని చెప్పాలి. అయితే అఖండ 2ఆర్ధిక పరమైన అంశాలతో పోస్ట్ పోన్ అయితే.. జన నాయగన్ మాత్రం సెన్సార్ ప్రాబ్లెమ్స్ వల్ల విడుదల వాయిదా పడింది. 

Also Read: వెయ్యి కోట్ల దర్శకులు.. ‘దురంధర్’తో ఈ క్లబ్బులో ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఆదిత్యధర్..

Also Read: ఒకప్పుడు తెలుగు సహా అన్ని భాషల్లో సత్తా చాటిన హీరోయిన్.. నేడు రూ.2 వేల కోట్లకు యజమాని.. 5 కంపెనీలకు బాస్..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Jana Nayagan Release PostponedBalakrishna Akhanda 2BalayyaAkhanda 2Jana nayakudu

Trending News