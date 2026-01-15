Jana Nayagan: విజయ్ ‘జన నాయగన్’ కు సుప్రీంకోర్టులో బిగ్ షాక్..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Jana Nayagan - supreme Court: తమిళ స్టార్ హీరో విజయ్ కు వరుస షాకులు తగులుతున్నాయి. ఆయన నటించగా.. చివరి సినిమా అంటూ ప్రచారం చేసుకుంటున్న ‘జన నాయగన్’ మూవీ విడుదలకు ఉన్న అడ్డంకులు తొలగడం లేదు. తాజాగా ఈ సినిమా విడుదల కోసం కోర్టు గడప తొక్కిన నిర్మాతలకు చుక్కెదురు అయింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 15, 2026, 03:30 PM IST

Supreme Court Big Shock to Jana Nayagan: తమిళ హీరో విజయ్‌ నటించిన జన నాయగన్‌ చిత్రానికి సుప్రీంకోర్టులో ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. సెన్సార్‌ సర్టిఫికెట్‌ జారీకి స్టే విధించిన మద్రాస్‌ హైకోర్టు ఉత్తర్వుల్ని సవాల్‌ చేస్తూ చిత్ర  నిర్మాణ సంస్థ  సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించింది. ఈ పిటిషన్‌ను సుప్రీం కోర్టు తిరస్కరించింది. మద్రాసు హైకోర్టు డివిజన్‌ బెంచ్‌ను ఆశ్రయించాలని ఆదేశించింది. 

ఈ నెల 20న విచారణ జరిపి తగిన నిర్ణయం తీసుకోవాలని మద్రాస్ హైకోర్టు కు  సుప్రీంకోర్టు సూచించింది. సెన్సార్‌ సర్టిఫికెట్‌ ఆలస్యమైతే సినిమాకు అన్యాయం జరుగుతుందని నిర్మాతల తరపు న్యాయవాది సుప్రీంకు తెలుపగా.. దీనిపై కచ్చితంగా జనవరి 20న తీర్పు ఇవ్వాలని మద్రాసు హైకోర్టు డివిజన్ బెంచ్‌కు సుప్రీంకోర్టు సూచించింది.

మరి జనవరి 20న ఈ సినిమాకు మోక్షం కలుగుతుందా అనేది చూడాలి. గతంలో విజయ్ నటించిన పలు సినిమాలకు కూడా ఇదే విధమైన సెన్సార్ కష్టాలు వచ్చి పడ్డాయి. వాటన్నంటిని తట్టుకొని కొన్ని సినిమాలు తమిళనాట ఘన విజయం సాధించిన దాఖలాలు ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం టీవీకే పార్టీ పెట్టి వచ్చే తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తున్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో తమిళనాడులోని అధికార డీఎంకే .. తనకు ఎక్కడా విజయ్ పోటీ వస్తాడేమో అని డీఎంకే ఈ కుట్రకు పన్నినట్టు టీవీకే వర్గాలు చెబుతున్న మాట. మరోవైపు డీఎంకే మాత్రం ఇందులో మా ప్రమేయం లేదు. ఇదంత బీజేపీ వాళ్ల కనుసన్నల్లో విజయ్ సినిమాను అడ్డుకోవడానికి జరుగుతున్న కుట్ర అని చెబుతున్నారు. మరి ఏది ఏమైనా ఈ నెల 9న గ్రాండ్ రిలీజ్ కు ప్లాన్ చేసిన మేకర్స్..ఆఖరి నిమిషంలో సినిమాను వాయిదా వేయాల్సి వచ్చింది. మరి జనవరి 20న ఈ సినిమా విడుదలకు ఉన్న అడ్డంకులు తొలిగిపోతాయా అనేది చూడాలి. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

supreme court stay on Jana NayaganSupreme Court Big Shock to Vijay moviveJana Nayagan Release PostponedKollywoodTamil cinema

