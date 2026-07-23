Jana Nayagan Remuneration: తమిళనాడు సీఎం విజయ్ చివరి సినిమా 'జన నాయగన్'..ఎంత రెమ్యూనరేషన్ తీసుకున్నారంటే?

Jana Nayagan Vijay Salary: తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయడానికి ముందు 'దళపతి' విజయ్ నటించిన ఆఖరి చిత్రం 'జన నాయగన్' నేడు (జూలై 23) గ్రాండ్గా థియేటర్లలోకి వచ్చింది. తొలి షో నుంచే ఈ సినిమా పాజిటివ్ టాక్ తెచ్చుకోగా, ప్రపంచవ్యాప్తంగా విజయ్ అభిమానులు థియేటర్ల వద్ద బాణాసంచా కాలుస్తూ పండగ చేసుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో ఈ భారీ ప్రాజెక్ట్ కోసం విజయ్తో పాటు ఇతర నటీనటులు, సాంకేతిక నిపుణులు తీసుకున్న రెమ్యూనరేషన్ వివరాలు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతున్నాయి.
విజయ్ ఆల్ టైమ్ రికార్డ్ పారితోషికం!
తమిళ మీడియా వర్గాల సమాచారం ప్రకారం.. తన చివరి చిత్రం 'జన నాయగన్' కోసం విజయ్ ఏకంగా రూ.220 కోట్ల నుంచి రూ.275 కోట్ల వరకు పారితోషికం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇది నిజమైతే భారతీయ సినిమా చరిత్రలోనే ఒక నటుడు తీసుకున్న అత్యధిక రెమ్యూనరేషన్లలో ఇది ఒకటిగా నిలవడం ఖాయం. ఒక సాదాసీదా నటుడిగా ప్రస్థానం ప్రారంభించి, 30 ఏళ్ల నటనా జీవితానికి రికార్డు స్థాయి విజయం, రాజకీయ ప్రవేశంతో వీడ్కోలు పలకడం విశేషం.
మిగతా నటీనటులు, సాంకేతిక నిపుణుల రెమ్యూనరేషన్స్ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
దర్శకుడు హెచ్. వినోద్ రూ.25 కోట్లు (ఆయన కెరీర్లోనే ఇది అత్యధికం), సంగీత దర్శకుడు అనిరుధ్ రవిచందర్ రూ.13 కోట్లు, కథానాయిక పూజా హెగ్డే రూ.6 కోట్లు, విలన్/కీలక పాత్రలో బాబీ డియోల్ రూ.5 కోట్ల నుంచి రూ.10 కోట్లు, ప్రకాష్ రాజ్ రూ.5 కోట్లు, ప్రియమణి రూ.3 కోట్లు, గౌతమ్ వాసుదేవ్ మీనన్ రూ.3 కోట్లు, నరైన్ రూ.2.5 కోట్లు, మమితా బైజు రూ.60 లక్షల నుండి రూ.2 కోట్లు పారితోషికం తీసుకున్నట్లు కోలీవుడ్ సినీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్లోనే వసూళ్ల సునామీ!
వివాదాలు, వాయిదాల ఆందోళనల నడుమ విడుదలైన ఈ 'జన నాయగన్' సినిమాకు తమిళనాడు వ్యాప్తంగా 1,000కి పైగా స్క్రీన్లలో ప్రదర్శిస్తున్నారు. ఇది విజయ్ చివరి సినిమా కావడంతో అభిమానుల్లో అంచనాలు ఆకాశాన్ని తాకాయి. కేవలం ముందస్తు టికెట్ బుకింగ్ల ద్వారానే ఈ సినిమా రూ.40 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూలు చేసి రికార్డు సృష్టించింది.
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