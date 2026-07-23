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Jana Nayagan Remuneration: తమిళనాడు సీఎం విజయ్ చివరి సినిమా 'జన నాయగన్'..ఎంత రెమ్యూనరేషన్ తీసుకున్నారంటే?

Jana Nayagan Vijay Salary: తమిళనాడు సీఎం, కథానాయకుడు విజయ్ నటించిన చివరి చిత్రం 'జన నాయగన్' సినిమా నేడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదలైంది. మొదటి షో నుంచి ఈ సినిమాకు ప్రేక్షకుల నుంచి పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ వస్తుంది. ఈ క్రమంలో సినిమాకు హీరో విజయ్ ఎంత రెమ్యూనరేషన్ తీసుకున్నారనే వార్తలు ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్నాయి.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 23, 2026, 03:27 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 03:27 PM IST
Jana Nayagan Remuneration: తమిళనాడు సీఎం విజయ్ చివరి సినిమా 'జన నాయగన్'..ఎంత రెమ్యూనరేషన్ తీసుకున్నారంటే?
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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