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లేట్‌గా వచ్చినా తగ్గేదేలే అంటున్న ‘జన నాయకుడు’.. బుకింగ్స్‌లో విజయ్ మూవీ జోరు..!

Jana Nayakudu Advance bookngs: లేట్‌గా వచ్చినా.. బాక్సాఫీస్ దగ్గర విజయ్ దూకుడు తగ్గడం లేదు. ఈయన హీరోగా నటించిన లేటెస్ట్ మూవీ ‘జన నాయగన్’ తెలుగులో ‘జన నాయకుడు’ పేరుతో విడుదల కాబోతుంది. హిందీ జన్ నాయక్’ పేరుతో వస్తోంది. ఈ నెల 23న విడుదల కాబోతున్న ఈ సినిమా అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ రూపంలో మాస్ గత్తర లేపుతుంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 21, 2026, 06:41 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 06:45 AM IST
లేట్‌గా వచ్చినా తగ్గేదేలే అంటున్న ‘జన నాయకుడు’.. బుకింగ్స్‌లో విజయ్ మూవీ జోరు..!
Image Credit: Jana Nayakudu (Movie Pic/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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