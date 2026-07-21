Jana Nayakan: ఏ ముహూర్తానా ‘జన నాయగన్’ సినిమాకు కొబ్బరికాయ కొట్టారో అప్పటి నుంచి ఈ సినిమా టాక్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీగా మారింది. హీరోగా తాను నటించే చివరి చిత్రమని విజయ్ పలు మార్లు చెప్పారు. ఈ సినిమా తర్వాత విజయ్ తన దృష్టిని పూర్తి స్థాయి రాజకీయాలపై కేంద్రీకరించాడు. అంతేకాదు అనూహ్యంగా తమిళనాట పాతుకు పోయిన సాంప్రదాయ ద్రవిడ పార్టీలకు షాక్ ఇస్తూ నిజంగానే జన నాయకుడు అయ్యాడు. ఎంజీఆర్ తర్వాత ముఖ్యమంత్రి పీఠం అధిరోహించిన హీరోగా రికార్డు క్రియేట్ చేశాడు.
12 కట్స్తో సెన్సార్ సర్టిఫికేట్..
ఇక రాజకీయాల్లో వెళ్లే ముందు నటించిన ‘జన నాయకుడు’ సినిమాను సంక్రాంతి కానుకగా విడుదల చేద్దామనుకున్నారు. తీరా ఈ సినిమా సెన్సార్ చిక్కుల్లో పడింది. దీంతో ఈ సినిమా విడుదల కాలేదు. దాదాపు ఆరు నెలల సుదీర్ఘ నిరీక్షణ తర్వాత సెన్సార్ ప్రాబ్లెమ్స్ అన్ని క్లియర్ కావడంతో ఎట్టకేలకు ఈ నెల 23న ఈ సినిమా విడుదల కాబోతుంది. ఇక సెన్సార్ వాళ్లు దాదాపు 12 కట్స్తో అనుమతులు ఇచ్చారు. మొత్తంగా షూటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా విడుదలకు అడ్డంకులు.. స్టార్ హీరో ఆపై ముఖ్యమంత్రి అయినా విజయ్
ఈ నెల 23న విడుదల..
సినిమాను మోక్షం దక్కలేదు. సంక్రాంతికి రావాల్సిన జన నాయగన్ ఎన్నో అవాంతరాలు దాటుకుని జూలై 23న థియేటర్స్లో భారీ ఎత్తున విడుదల కానుంది.
నిర్మాత వెంకట్ కే నారాయణ సినిమా రిలీజ్ కోసం ఏకంగా ఢిల్లీలో సెన్సార్ బోర్డుకు చెప్పులరిగేలా తిరిగారు. అసలు వస్తుందా రాదా అనే అనుమానాలు కూడా వచ్చాయి.. అన్నీ దాటుకుని జూలై 23న రానుంది జన నాయగన్. తాజాగా ఈ సినిమా బుకింగ్స్ ఓపెన్ చేస్తే మైండ్ బ్లాంక్ రేంజ్లో అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ అంతకంతకు పెరిగిపోతూనే ఉంది.
అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ రూపంలో ఏకంగా రూ. 60 కోట్ల గ్రాస్..
విజయ్ కెరీర్ మొత్తంలో ఓ సినిమా విడుదల కోసం ఫ్యాన్స్ ఎప్పుడూ ఇంతగా ఎదురు చూసింది లేదు. జన నాయగన్ మాత్రం అంతగా వెయిట్ చేయించింది అభిమాలను. ఇప్పటి వరకు మన దేశంలో అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ రూపంలో రూ. 20 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను సొంతం చేసుకున్న ఈ సినిమా.. ఓవర్సీస్లో ఇప్పటికే వన్ మిలియన్ డాలర్ కలెక్ట్ చేసింది. మొత్తంగా ఇప్పటి వరకు రూ. 30 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూళ్లను దక్కించుకునే అవకాశాలున్నాయని ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఎల్లుండి విడుదల కానున్న ఈ సినిమా మొదటి రోజు ఆఫ్ లైన్ లెక్కలు అన్ని కలిపి దాదాపు రూ. 50 కోట్ల గ్రాస్ నుంచి రూ. 60 కోట్ల గ్రాస్ వరకు రాబట్టే అవకాశాలున్నాయి. ఈ సినిమా బాలకృష్ణ హీరోగా అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘భగవంత కేసరి’ మూవీకి రీమేక్. తెలుగు సహా ఇతర భాష ప్రేక్షకులు ఈ సినిమా ఒరిజినల్ను ఓటీటీలో చూసేశారు. మరోవైపు పైరసీలో కూడా దాదాపు కోటి మంది వీక్షించారు. అలాంటి సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఎలాంటి మాయ చేస్తుందో చూడాలి మరి.
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